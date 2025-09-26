...तर माधुरी दीक्षित आज 'या' भारतीय क्रिकेटरची पत्नी असती; तासनतास घालवायचे एकत्र, एका चुकीने संपलं नातं
90 च्या दशकातील सौंदर्यवती म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या माधुरी दीक्षितचे आजही लाखो चाहते आहेत. माधुरीने तिच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट चित्रपट दिले आहेत. त्या काळातील प्रत्येक नायक आणि दिग्दर्शक तिच्यासोबत काम करू इच्छित होता. सर्वांच्या मनावर राज्य करणाऱ्या माधुरीचं मन मात्र एका क्रिकेटरवर जडलं होतं.
Shivraj Yadav | Sep 26, 2025, 10:51 PM IST
1/12
2/12
3/12
4/12
5/12
6/12
7/12
8/12
9/12
10/12
11/12
12/12