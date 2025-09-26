English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
...तर माधुरी दीक्षित आज 'या' भारतीय क्रिकेटरची पत्नी असती; तासनतास घालवायचे एकत्र, एका चुकीने संपलं नातं

90 च्या दशकातील सौंदर्यवती म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या माधुरी दीक्षितचे आजही लाखो चाहते आहेत. माधुरीने तिच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट चित्रपट दिले आहेत. त्या काळातील प्रत्येक नायक आणि दिग्दर्शक तिच्यासोबत काम करू इच्छित होता. सर्वांच्या मनावर राज्य करणाऱ्या माधुरीचं मन मात्र एका क्रिकेटरवर जडलं होतं.   

Shivraj Yadav | Sep 26, 2025, 10:51 PM IST
बॉलिवूड इंडस्ट्रीमध्ये "धक-धक गर्ल" म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या माधुरी दीक्षितला कोणत्याही ओळखीची गरज नाही. केवळ सौंदर्यासाठीच नाही तर तिच्या अभिनय आणि नृत्यासाठी आजही ती ओळखली जाते.   

माधुरीने तिच्या काळातील प्रत्येक सुपरस्टारसोबत काम केलं आणि इंडस्ट्रीला अनेक ब्लॉकबस्टर चित्रपट दिले आहेत.   

माधुरीच्या सौंदर्यावर बॉलिवूडमधील अनेक अभिनेते भाळले होते. अनेकांनी तिच्याबद्दल असणाऱ्या आपल्या भावना बोलूनही दाखवल्या होत्या. पण आम्ही तुम्हाला त्या क्रिकेटपटूबद्दल सांगणार आहोत ज्याच्यावर माधुरीचा जीव जडला होता.   

90 च्या दशकात एका क्रिकेटपटूचे नाव माधुरी दीक्षितशी जोडले गेले होते. हा क्रिकेटपटू माधुरीच्या प्रेमात वेडा होता आणि तिच्याशी लग्न करू इच्छित होता.   

बॉलिवूड आणि क्रिकेटचे खूप जुने नाते आहे. अनेक क्रिकेटपटूंनी बॉलिवूडच्या अभिनेत्रींशी लग्न केलं आहे. यामधील काही प्रेमकथा यशस्वी ठरल्या, तर काही अपूर्ण राहिल्या.   

हा क्रिकेटपटू दुसरा कोणी नाही तर अजय जडेजा होता. त्यांचं नातं चांगलंच चर्चेत होतं. दोघंही एकमेकांशी लग्न करू इच्छित होते.  

माधुरी दीक्षित आणि अजय जडेजाची लव्हस्टोरी एका मासिकाच्या फोटोशूट दरम्यान सुरू झाली. ते मॅगजीनमध्ये एकत्र दिसले होते, ज्यामुळे त्यांच्या डेटिंगच्या अफवा पसरल्या. जडेजा एका राजघराण्यातील होता. हळूहळू त्यांची मैत्री प्रेमात बदलली.   

जडेजा हा त्याच्या काळात भारतीय क्रिकेटमधील मोठा खेळाडू होता. माधुरीसोबतच्या रोजच्या भेटीगाठी आणि तिच्यासोबत तासनतास घालवल्याने त्याच्या क्रिकेट कारकिर्दीवर परिणाम होऊ लागला आणि त्याची कामगिरीवही प्रभाव दिसू लागला. हे सर्व जडेजाच्या कुटुंबाला पटले नाही.   

जडेजा बॉलिवूडमध्ये करिअर करू इच्छित होता अशी अफवा पसरली होती. माधुरीने त्याची ही इच्छा पूर्ण करण्यास मदत केली. अभिनेत्रीने तिच्या कथित प्रियकराला इंडस्ट्रीमध्ये करिअर करण्यास मदत करण्यासाठी अनेक निर्मात्यांशी चर्चा केल्याचं बोललं जातं.  

माधुरी दीक्षित आणि अजय जडेजाची लव्हस्टोरी सुरळीत सुरु होती. दोघे लग्न करण्याचा विचार करत आहेत असा अंदाज लावू लागले.   

दरम्यान, 1999 मध्ये, भारतीय क्रिकेटमधील सर्वात मोठ्या मॅच फिक्सिंग प्रकरणात जडेजाचे नाव आले. या बातमीने माधुरीला खूप धक्का बसला. मॅच फिक्सिंग प्रकरणात सहभागी झाल्यानंतर जडेजावर पाच वर्षांची बंदी घालण्यात आली. या घटनेने अजय जडेजा आणि माधुरी दीक्षित यांच्या लव्हस्टोरीचा शेवट झाला.   

तथापि, नंतर जडेजाला मॅच फिक्सिंगच्या आरोपातून मुक्त करण्यात आले. माधुरी दीक्षितने 1999 मध्ये डॉ. श्रीराम नेने यांच्याशी लग्न केले आणि आता ते दोन मुलांचे पालक आहेत.  

