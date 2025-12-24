English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Marathi News
  • फोटो
  • बोल्ड सीन अन् माधुरीची सून... सिद्धार्थ चांदेकरसोबत तो Bold Scene देणारी अभिनेत्री आहे तरी कोण?

बोल्ड सीन अन् माधुरीची सून... सिद्धार्थ चांदेकरसोबत 'तो' Bold Scene देणारी अभिनेत्री आहे तरी कोण?

Madhuri Dixit Actress Bold Scene With Siddharth Chandekar: सध्या सोशल मीडियावर अभिनेत्री माधुरी दीक्षितच्या पहिल्या वेब सीरिजमधील एका बोल्ड सीनची तुफान चर्चा आहे. या सीनमध्ये मराठमोळा अभिनेता सिद्धार्थ चांदेकरही दिसत आहे. मात्र त्याच्यासोबत झळकलेली आणि माधुरीची सून दाखवण्यात आलेली अभिनेत्री आहे तरी कोण? पाहूयात...

Swapnil Ghangale | Dec 24, 2025, 12:04 PM IST
1/12

बोल्ड सीनमुळे गाजतेय माधुरीची सीरिज...

mrsdeshpandemadhuri

माधुरी दीक्षितसारखी कसलेली अभिनेत्री असतानाही सध्या एक ओटीटी सीरिज एका नवख्या अभिनेत्रीच्या बोल्ड सीनमुळे गाजतेय. ही अभिनेत्री आहे तरी कोण? या बोल्ड सीनमध्ये आहे काय? जाणून घेऊयात सविस्तरपणे....

2/12

माधुरीचं ओटीटीवर अगदी दमदार पदार्पण

mrsdeshpandemadhuri

बॉलिवूडची धकधक गर्ल माधुरी दीक्षितने ओटीटीवर अगदी दमदार पदार्पण केलं आहे. माधुरीची पहिली वेबसीरिज 'मिसेस देशपांडे' सध्या इंटरनेटवर चर्चेचा विषय ठरतेय. माधुरीच्या अभिनयाचं कौतुक होताना दिसतंय. 

3/12

माधुरीसोबत सिद्धार्थ चांदेकर

mrsdeshpandemadhuri

'मिसेस देशपांडे' सिरीजमध्ये अभिनेता सिद्धार्थ चांदेकर हा माधुरीच्या मुलाच्या भूमिकेत आहे. या दोघांसोबतच मालिकेत दाखवण्यात आलेली माधुरीची सूनही चांगलीच चर्चेत आहे.

4/12

पहिल्याच एपिसोडमध्ये बोल्ड सीन

mrsdeshpandemadhuri

माधुरी दीक्षितच्या या सुनेची आणि सिद्धार्थ चांदेकरच्या पत्नीची भूमिका साकारणाऱ्या अभिनेत्रीची सोशल मीडियावर चर्चा असण्याचं मुख्य कारण ठरत आहे, 'मिसेस देशपांडे' सीरिजच्या पहिल्याच एपिसोडमध्ये तिने दिलेला बोल्ड सीन! एका महिन्याच्या या बोल्ड सीनने सर्वांचेच लक्ष वेधून घेतलं आहे.

5/12

यापूर्वीही अनेक कामं केली, पण...

mrsdeshpandemadhuri

दीक्षाने (Diksha Juneja) साकारलेलं तन्वी हे पात्र सध्या बोल्ड सीनमुळे चर्चेत आहे. खरं तर दीक्षाचा हा पहिला प्रोजेक्ट आहे असं नाही. तिने यापूर्वीही अनेक कामं केली आहेत. मात्र ती आता या बोल्ड सीनमुळे अधिक चर्चेत आलीये. 

6/12

ही अभिनेत्री आहे कोण?

mrsdeshpandemadhuri

'मिसेस देशपांडे' या सीरिजमध्ये माधुरीच्या ऑनस्क्रीन सुनेची भूमिका साकारणारी अभिनेत्रीचं नाव आहे, दीक्षा जुनेजा! 

7/12

सिद्धार्थ चांदेकरच्या पत्नीची भूमिका

mrsdeshpandemadhuri

'मिसेस देशपांडे'मध्ये दीक्षाने तेजस म्हणजेच सिद्धार्थ चांदेकरच्या पत्नीची भूमिका साकारली आहे. सिद्धार्थ हा मुंबई पोलिस खात्यात इन्स्पेक्टर असल्याचं कथेत दाखवण्यात आलं आहे.  

8/12

कास्टिंग डायरेक्टर म्हणून काम

mrsdeshpandemadhuri

दीक्षा ही मूळची चंडीगढची आहे. लहानपणापासूनच तिला अभिनय आणि नृत्याची आवड होती. शिक्षण पूर्ण करत असतानाच तिने डबिंग आणि कास्टिंग डायरेक्टर म्हणून काम करायला सुरुवात केलेली. विशेष म्हणजे दिवंगत अभिनेते ऋषि कपूर यांच्यासोबत दीक्षाने आपल्या करिअरची सुरुवात केली होती.

9/12

आधी होती पत्रकार

mrsdeshpandemadhuri

सिद्धार्थसोबत बोल्ड सीन देणारी आणि आतापर्यंत फारशी चर्चेत न आलेली दीक्षा जुनेजा पूर्वी पत्रकारितेमध्ये होती. नंतर अचानक तिने पत्रकारितेमधून पाय काढून घेत अभिनय क्षेत्राची वाट धरली. 'मिसेस देशपांडे'आधी दीक्षाने 'सारे जहां से अच्छा' या सीरिजमध्ये नसीमा नावाचे पात्र साकारलेलं.

10/12

खऱ्या आयुष्यातही फार बोल्ड

mrsdeshpandemadhuri

दीक्षा आता 'मिसेस देशपांडे'मधील बोल्ड सीनमुळे चर्चेत आली असली तरी ती खऱ्या आयुष्यातही फार बोल्ड आहे.

11/12

बोल्ड आणि बिनधास्त

mrsdeshpandemadhuri

दीक्षाच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर नजर टाकल्यास तिच्या बोल्ड आणि बिनधास्त स्वभावाचा अंदाज बांधता येतो. मात्र ज्या बोल्ड सीनमुळे दीक्षा चर्चेत आहे त्यात आहे तरी काय?

12/12

बोल्ड सीनमध्ये आहे तरी काय?

mrsdeshpandemadhuri

तर 'मिसेस देशपांडे'च्या पहिल्याच एपिसोडमध्ये मराठमोळ्या सिद्धार्थ चांदेकरसोबत दीक्षाने 1 मिनिटांहून अधिक मोठा बोल्ड सीन दिला आहे. पती-पत्नीची भूमिका साकारणारे सिद्धार्थ आणि दीक्षा या सीनमध्ये ऑनस्क्रीन लिपलॉक करताना दिसत आहेत. (फोटो - जिओ हॉटस्टारवरुन आणि इन्स्टाग्रामवरुन साभार)

