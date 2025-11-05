माधुरी-सलमानने अचानक सोडला चित्रपट, दिग्दर्शकाने नवा चेहरा शोधला अन् ती तरुणी एका रात्रीत झाली स्टार
Mansi kshirsagar | Nov 05, 2025, 10:50 PM IST
1/8
माधुरी-सलमानने अचानक सोडला चित्रपट, दिग्दर्शकाने नवा चेहरा शोधला अन् ती तरुणी एका रात्रीत झाली स्टार
माधुरी दीक्षित 90च्या दशकातील स्टार हिरोईन होती. तिच्यासोबत एकापेक्षा एक दिग्दर्शक व अभिनेत्याने काम केले आहे. मात्र ज्या डायरेक्टरने माधुकी दीक्षितला लाँच केले त्याच डायरेक्टरसोबत काम करण्यास नकार दिला. माधुरीच्या नकारामुळं नाराज झालेल्या दिग्दर्शकाने नवीन अभिनेत्री शोधली आणि या सिनेमात भूमिका मिळवून दिली. इतकंच नव्हे तर माधुरीसोबतच सलमान खानचे नाव काढण्यात आले.
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8