Marathi News
माधुरी-सलमानने अचानक सोडला चित्रपट, दिग्दर्शकाने नवा चेहरा शोधला अन् ती तरुणी एका रात्रीत झाली स्टार

Mansi kshirsagar | Nov 05, 2025, 10:50 PM IST
1/8

माधुरी-सलमानने अचानक सोडला चित्रपट, दिग्दर्शकाने नवा चेहरा शोधला अन् ती तरुणी एका रात्रीत झाली स्टार

madhuri dixit rejected subhash ghai movie salman khan also left movie

माधुरी दीक्षित 90च्या दशकातील स्टार हिरोईन होती. तिच्यासोबत एकापेक्षा एक दिग्दर्शक व अभिनेत्याने काम केले आहे. मात्र ज्या डायरेक्टरने माधुकी दीक्षितला लाँच केले त्याच डायरेक्टरसोबत काम करण्यास नकार दिला. माधुरीच्या नकारामुळं नाराज झालेल्या दिग्दर्शकाने नवीन अभिनेत्री शोधली आणि या सिनेमात भूमिका मिळवून दिली. इतकंच नव्हे तर माधुरीसोबतच सलमान खानचे नाव काढण्यात आले. 

2/8

1988 मध्ये प्रदर्शित झालेला तेजाब या चित्रपटामुळं माधुरी दिक्षीत हिचे करिअर सावरले. मात्र महिन्यानंतर जानेवारी 1989मध्ये प्रदर्शित झालेल्या राम लखन चित्रपटामुळं ती टॉप अभिनेत्री म्हणून गणली जाऊ लागली. सुभाष घई यांनी दिग्दर्शित केला होता राम लखन

3/8

सुभाष घई 'खलनायक' चित्रपटाचे चित्रीकरण करत असताना, त्यांनी माधुरी दीक्षितला सांगितले की ते "गंगा" नावाच्या चित्रपटा बनवत असून या चित्रपटात तिने मुख्य भूमिका करावी, अशी विनंती केली. तसंच, चित्रपटात शाहरुख खान आणि सलमान खान मुख्य भूमिकेत असतील.

4/8

माधुरी दीक्षितने या चित्रपटासाठी आधीच होकार दिला होता. सुभाष घई यांनी चित्रपटाचे नाव "परदेस" असे बदलून काम सुरू केले. मात्र, चित्रीकरण सुरू होताच, शेवटच्या क्षणी माधुरीने माघार घेतली.

5/8

सुभाष घई प्रचंड निराश झाले आणि त्यांनी चित्रपटातून एका नवीन चेहऱ्याला संधी देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर सुभाष घई यांनी चित्रपटासाठी एका नवीन चेहऱ्याचा शोध घेतला आणि महिमा चौधरीला लाँच केले. 

6/8

महिमा चौधरीने "परदेस" मध्ये मुख्य भूमिका साकारली होती, हा एक ब्लॉकबस्टर चित्रपट ठरला. यामुळं ती एका रात्रीत स्टार झाली. त्यानंतर महिमा चौधरीने सलमान खान आणि अक्षय कुमारसह अनेक प्रमुख कलाकारांसोबत काम केले. 

7/8

सुभाष घई यांनी एका मुलाखतीत म्हटलं होतं की माधुरीने चित्रपट नाकारला नव्हता. तर मीच तिला सिनेमासाठी कास्ट केले नाही कारण तिची लोकप्रियता गंगाच्या निष्पाप, तरुण पात्रासाठी अडथळा ठरेल.

8/8

या भूमिकेसाठी निरागसता हवी. माधुरी दीक्षितसारखी अभिनेत्री किशोरवयीन मुलीची निरागसता साकारू शकणार नाही. म्हणून माधुरी दीक्षित या भूमिकेसाठी योग्य नाही, असे त्यांना वाटले.

