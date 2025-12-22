'आम्ही टॉयलेटला गेल्यानंतर तिथे...'; माधुरी दीक्षितने सांगितला धक्कादायक अनुभव, 'रेणुका शहाणेही...'
बॉलिवूड अभिनेत्री माधुरी दीक्षितने (Madhuri Dixit) हम आपके है कौन चित्रपटाच्या सेटवर शुटिंगदरम्यान आलेले अनुभव नुकतेच सांगितले आहेत.
Shivraj Yadav | Dec 22, 2025, 10:41 PM IST
माधुरी दीक्षित म्हणाली, “आम्ही आउटडोअर शूटिंगसाठी जायचो. हॉटेल्स शूटिंगच्या ठिकाणापासून अनेकदा दोन तास दूर असायची. आम्ही दुर्गम भागात असायचो. आमच्याकडे फक्त गाड्या होत्या, व्हॅनिटी व्हॅन्स नव्हत्या. आम्ही जंगलात जायचो, किंवा आमची हेअरड्रेसर आमच्यासाठी शाल धरायची. जर तेही शक्य नसेल, तर आम्ही पाणी पिणेच टाळायचो. याचा परिणाम अखेरीस तुमच्या आरोग्यावर होत असे”.
