Marathi News
  • फोटो
  • आम्ही टॉयलेटला गेल्यानंतर तिथे...; माधुरी दीक्षितने सांगितला धक्कादायक अनुभव, रेणुका शहाणेही...

'आम्ही टॉयलेटला गेल्यानंतर तिथे...'; माधुरी दीक्षितने सांगितला धक्कादायक अनुभव, 'रेणुका शहाणेही...'

बॉलिवूड अभिनेत्री माधुरी दीक्षितने (Madhuri Dixit) हम आपके है कौन चित्रपटाच्या सेटवर शुटिंगदरम्यान आलेले अनुभव नुकतेच सांगितले आहेत.   

Shivraj Yadav | Dec 22, 2025, 10:41 PM IST
1/9

बॉलिवूड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित सध्या मिसेस देशपांडे सीरिजमुळे चर्चेत आहे. यानिमित्ताने 'झूम'ला दिलेल्या मुलाखतीत माधुरीने तिला आलेले धक्कादायक अनुभव सांगितले आहेत.  

2/9

माधुरीने 'हम आपके हैं कौन' चित्रपटाच्या चित्रीकरणादरम्यान तिला आणि रेणुका शहाणे यांना शौचालयाच्या सोयीसुविधांशी कशाप्रकारे सामना करावा लागला याचा अनुभव सांगितला आहे.   

3/9

सेटवर टॉयलेट नसतानाही तिने आणि रेणुका शहाणेने 'हम आपके हैं कौन' चित्रपटाचं चित्रीकरण कसं पूर्ण केले हे तिने सांगितलं.   

4/9

आउटडोअर शूटिंगदरम्यान अशा कठीण परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी तिने रेणुका शहाणेला मदत केली होती असंही ती म्हणाली. माधुरीने खुलासा केला की, या अडचणी असूनही, त्या दोघींनी प्रचंड आवड आणि आनंदाने आपले काम केले.  

5/9

आजच्या काळात व्हॅनिटी व्हॅन्समुळे अनेक कलाकारांच्या समस्या सुटल्या आहेत. पण 90 च्या दशकात, आउटडोअर शूटिंगदरम्यान अभिनेत्रींना शौचालयासाठी खूप त्रास सहन करावा लागत असे असं माधुरी म्हणाली.  

6/9

माधुरी दीक्षितने त्या काळाची आठवण करून दिली, जेव्हा चित्रपटांच्या सेटवर स्वच्छतागृहे उपलब्ध नसायची. तिने सांगितले की, 'हम आपके हैं कौन'च्या सेटवर शौचालये नसताना तिने आणि रेणुका शहाणे यांनी परिस्थितीशी कशाप्रकारे जुळवून घेतलं.  

7/9

माधुरी दीक्षित म्हणाली, “आम्ही आउटडोअर शूटिंगसाठी जायचो. हॉटेल्स शूटिंगच्या ठिकाणापासून अनेकदा दोन तास दूर असायची. आम्ही दुर्गम भागात असायचो. आमच्याकडे फक्त गाड्या होत्या, व्हॅनिटी व्हॅन्स नव्हत्या. आम्ही जंगलात जायचो, किंवा आमची हेअरड्रेसर आमच्यासाठी शाल धरायची. जर तेही शक्य नसेल, तर आम्ही पाणी पिणेच टाळायचो. याचा परिणाम अखेरीस तुमच्या आरोग्यावर होत असे”.  

8/9

पुढे, माधुरी दीक्षितने आव्हानात्मक परिस्थिती असूनही त्यांना त्यांच्या कामात आनंद कसा मिळाला, याबद्दल सविस्तर सांगितलं. “ही त्यावेळची आव्हाने होती, ज्यांना आम्हाला सामोरे जावे लागले. पण आम्ही त्यावर मात केली आणि खूप चांगला वेळ घालवला".  

9/9

"असेच असायला हवे' असा विचार आम्ही कधीच केला नाही. ती त्यावेळची आमची वास्तविकता होती. त्या सर्व गोष्टी असूनही, आम्ही मजा केली आणि चित्रपट बनवण्याचा आनंद घेतला,” असं माधुरी म्हणाली.   

