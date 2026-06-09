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‘माधुरीचा मुलगा आम्हाला हवा घालत होता’ भारती-हर्ष यांनी सांगितला चित्रपटाच्या सेटवरील भन्नाट किस्सा

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jun 09, 2026, 03:01 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 03:01 PM IST

Madhuri Dixit Son Arin Nene Assisted Karan Johar: लोकप्रिय विनोदी कलाकार भारती सिंग आणि हर्ष लिंबाचिया यांनी एका मुलाखतीदरम्यान चित्रपटाच्या सेटवरील एक मजेशीर आठवण शेअर केली. हा किस्सा ऐकून माधुरी दीक्षितलाही हसू आवरता आले नाही.

 

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हर्षने सांगितले की, एका चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान ते दोघे आपल्या सीनची वाट पाहत बसले होते. त्यावेळी एक नम्र आणि शांत स्वभावाचा तरुण त्यांच्या जवळ आला आणि हातात पंखा घेऊन त्यांना हवा करू लागला. सुरुवातीला तो सेटवरील सहाय्यक सदस्य असावा, असे त्यांना वाटले.

 

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हर्षने त्याला वारंवार "ठीक आहे, त्रास करून घेऊ नकोस" असे सांगितले. मात्र तो मुलगा आपले काम मनापासून करत राहिला. काही वेळानंतर दिग्दर्शकांनी त्यांची ओळख करून दिली आणि हा तरुण म्हणजे माधुरी दीक्षित यांचा मुलगा असल्याचे सांगितले.

 

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हे समजताच भारती आणि हर्ष दोघेही अवाक झाले. भारतीने गंमतीने सांगितले की, तोपर्यंत ते अगदी आरामात बसले होते, पण ही माहिती मिळताच त्यांचीच घालमेल सुरू झाली. इतक्या मोठ्या अभिनेत्रीचा मुलगा आपल्याला पंखा घालत आहे, यावर त्यांचा विश्वासच बसत नव्हता.

 

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इतक्यावरच हा किस्सा थांबला नाही. सेटवर खुर्च्यांची कमतरता असल्याने त्यांनी एका दुसऱ्या तरुणाला खुर्ची आणण्यास सांगितले. नंतर कळले की तो अभिनेता अरबाज खान यांचा मुलगा होता. हे समजल्यावर दोघांनाही मोठा धक्का बसला आणि ते स्वतःच हसू लागले.

 

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भारतीने गंमतीत म्हटले की, एका बाजूला माधुरी दीक्षित यांचा मुलगा पंखा घालत होता, तर दुसऱ्या बाजूला अरबाज खान यांचा मुलगा खुर्ची आणून देत होता. त्या दिवशी काय घडत आहे हेच आम्हाला समजत नव्हते.

 

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माधुरी दीक्षितनेही या आठवणीवर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, तिच्या मुलाला चित्रपटाच्या सेटवर सहाय्यक दिग्दर्शक म्हणून काम करण्याचा अनुभव खूप आवडला होता. तो नेहमी शांतपणे आणि मन लावून काम करत असे.

 

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हर्षने पुढे सांगितले की, स्टार किड्सबद्दल त्यांच्या मनात काही वेगळ्या कल्पना होत्या. मात्र प्रत्यक्षात माधुरींचा मुलगा अत्यंत साधा, नम्र आणि जमिनीवर पाय असलेला असल्याचे पाहून त्यांना आश्चर्य वाटले.

 

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दरम्यान, या चित्रपटात प्रमुख भूमिकांमध्ये आलिया भट्ट आणि रणवीर सिंग झळकले होते. चित्रपटाला बॉक्स ऑफिसवर मोठे यश मिळाले होते आणि प्रेक्षकांकडूनही भरभरून प्रतिसाद मिळाला होता.

 

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