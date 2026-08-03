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धावत्या ट्रेनमध्ये मध्यरात्री टॉयलेटच्या विंडोला लटकलेला दिसला मृतदेह अन्...; मुंबईहून उत्तर प्रदेशला जाणाऱ्या 'एक्सप्रेस'मधला प्रकार

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 03, 2026, 10:38 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 10:42 AM IST

हा सारा प्रकार एक व्यक्ती टॉयलेटला गेली असता लक्षात आला आणि त्यानंतर पोलिसांनी याबद्दल कळवण्यात आल्यावर पुढे काय घडलं जाणून घ्या

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जनरल डब्यातील शौचालयाच्या खिडकीला मृतदेह

गुरुवारी रात्री उशिरा 'पुष्पक एक्सप्रेस'च्या एका जनरल डब्यातील शौचालयाच्या खिडकीला 30 वर्षीय प्रवाशाचा मृतदेह लटकलेल्या अवस्थेत आढळल्याने एकच खळबळ उडाली. (फोटो प्रातिनिधिक, एएफपी आणि 'इंडिया रेल इन्फो डॉट कॉम'वरुन साभार)

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ट्रेन थांबवण्यात आली अन्...

या घटनेमुळे 'पुष्पक एक्सप्रेस' गाडीला मध्य प्रदेशातील बिना रेल्वे जंक्शनवर थांबण्यात आलं. गाडी प्लॅटफॉर्म क्रमांक 4 वर थांबवल्यानंतर सरकारी रेल्वे पोलिसांनी (GRP) मृतदेह ताब्यात घेतला. (फोटो प्रातिनिधिक, 'इंडिया रेल इन्फो डॉट कॉम'वरुन साभार)

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रात्री 10 च्या सुमारास भोपाळहून...

रेल्वे अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गाडी क्रमांक 12534 'पुष्पक एक्सप्रेस' रात्री 10 च्या सुमारास भोपाळहून ललितपूरच्या दिशेने निघाली होती. (फोटो प्रातिनिधिक, 'इंडिया रेल इन्फो डॉट कॉम'वरुन साभार)

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शौचालयाच्या खिडकीला मृतदेह

मध्यरात्रीच्या सुमारास गाडीच्या गार्डला एका जनरल डब्यातील शौचालयाच्या खिडकीला एक व्यक्ती लटकलेल्या अवस्थेत दिसला. त्यानंतर त्वरित रेल्वे नियंत्रण कक्षाला याची सूचना देण्यात आली आणि मृतदेह ताब्यात घेण्यासाठी गाडी बिना रेल्वे जंक्शनवर थांबवण्यात आली. (फोटो प्रातिनिधिक, 'इंडिया रेल इन्फो डॉट कॉम'वरुन साभार)

 

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मयत तरुण कोण?

मृत व्यक्तीची ओळख गोरवर सिंग (वय 30) अशी पटली आहे. तो छत्तीसगडमधील कोरबा जिल्ह्यातील पडनिया गावचा रहिवासी होता. त्याच्या वडिलांचं नाव कुंजिलाल असं आहे. तपासणीदरम्यान सापडलेल्या आधार कार्डवरून त्याची ओळख निश्चित करण्यात आली. (फोटो प्रातिनिधिक, 'इंडिया रेल इन्फो डॉट कॉम'वरुन साभार)

 

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गाडीत चढल्यापासून...

भोपाळमध्ये गाडीत चढल्यापासून गोरवर नावाचा हा मयत इसम जनरल डब्यातील दरवाजाजवळच बसला होता, असे प्रवाशांनी पोलिसांना सांगितले. (फोटो प्रातिनिधिक, 'इंडिया रेल इन्फो डॉट कॉम'वरुन साभार)

 

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गुन्हा दाखल तपास सुरु

सरकारी रेल्वे पोलिसांनी याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून, या घटनेशी संबंधित परिस्थितीचा शोध घेण्यासाठी तपास सुरू केला आहे. (फोटो प्रातिनिधिक, एआयवरुन साभार)

TAGS:
madhya pradesh
train
toilet
Pushpak Express
Chhatrapati Shivaji Maharaj terminus
Gomti nagar

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