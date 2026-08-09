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नाशिक जिल्हा पुन्हा हादरला, 4.3 रिश्टरचा भूकंपाचा धक्का; घरांना तडे, भिंत कोसळली, पाहा PHOTOS

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 09, 2026, 07:34 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 07:34 AM IST

नाशिकमध्ये सातत्याने होणाऱ्या धरणीकंपाने नागरिक भयभीत झाले आहेत. शनिवारीही नाशिक शहर व जिल्ह्यात भूकंपाचे धक्के जाणवले आहेत.

गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने राज्यातील काही जिल्ह्यात भूकंपाचे धक्के जाणवत आहेत. शनिवारी रात्रीदेखील नाशिकमध्ये भूकंपाचे धक्के जाणवले आहेत. 

Magnitude 4 point 3 earthquake hits Nashik in Maharashtra1/7

नाशिक जिल्हा पुन्हा हादरला, 4.3 रिश्टरचा भूकंपाचा धक्का; घरांना तडे, भिंत कोसळली, पाहा PHOTOS

नाशिक शहर आणि जिल्ह्यांत अनेक भागात भूकंपाचे धक्के जाणवले. गेल्या आठवड्याभरापासून नाशिकच्या ग्रामीण भागांमध्ये भूकंपाचे धक्के जाणवत आहेत.

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जिल्ह्यांत निफाड, नाशिक, देवळा दिंडोरी, पेठ, सुरगाणा त्रंबकेश्वर, इगतपुरी या तालुक्यांसह वापी जव्हार आणि सुरत परिसरापर्यंत भूकंपाचे धक्के जाणवले. 

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शनिवारी जाणवलेले भूकंपाचे धक्के 4.3 रिटेल स्केलचे सौम्य धक्के जाणवल्याची माहिती, प्रशासनाकडून देण्यात आली असून नागरिकांना सावध राहण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. 

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जिल्ह्यातील चांदवड येथे जाणवलेल्या भूकंपाच्या हादऱ्यामुळं नागरिकांच्या घराच्या भिंतीला तडे गेले आहेत. तर काहींच्या घरांची कौले तुटली आहेत. तसंच, भितींचा भागदेखील कोसळला आहे. 

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जिल्ह्यात सातत्याने होत असलेल्या धरणीकंपामुळं नागरिकांमध्ये भितीचे वातावरण परसले आहे. शनिवारी रात्री 10 वाजून १ मिनिटाला भूकंपाचा सौम्य धक्का जाणवला. सुमारे 20 ते 22 सेकंदापर्यंत जमीन थरथरली तसंच काही ठिकाणी जोरदार आवाजदेखील झाला. 

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दिंडोरी तालुक्यातील भनवड, शिंदेपाडा या ठिकाणी भूकंपाचा केंद्रबिंदू असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली. येथे 4.1 ते 4.3 रिश्टर स्केल इतक्या तीव्रतेचा धक्का जाणवल्याची नोंद करण्यात आली. 

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शनिवारी जाणवलेल्या धक्क्याची उथळ खोली केवळ 3.2 किमी इतकी असल्याने जमिनीवर कंपनदेखील अधिक तीव्रतेने जाणवले होते. आत्तापर्यंत 5 किमीपर्यंत हे कंपन जाणवत होते. 

TAGS:
नाशिक भूकंप
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