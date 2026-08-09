/नाशिक जिल्हा पुन्हा हादरला, 4.3 रिश्टरचा भूकंपाचा धक्का; घरांना तडे, भिंत कोसळली, पाहा PHOTOS

नाशिकमध्ये सातत्याने होणाऱ्या धरणीकंपाने नागरिक भयभीत झाले आहेत. शनिवारीही नाशिक शहर व जिल्ह्यात भूकंपाचे धक्के जाणवले आहेत.
गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने राज्यातील काही जिल्ह्यात भूकंपाचे धक्के जाणवत आहेत. शनिवारी रात्रीदेखील नाशिकमध्ये भूकंपाचे धक्के जाणवले आहेत.
नाशिक शहर आणि जिल्ह्यांत अनेक भागात भूकंपाचे धक्के जाणवले. गेल्या आठवड्याभरापासून नाशिकच्या ग्रामीण भागांमध्ये भूकंपाचे धक्के जाणवत आहेत.
जिल्ह्यांत निफाड, नाशिक, देवळा दिंडोरी, पेठ, सुरगाणा त्रंबकेश्वर, इगतपुरी या तालुक्यांसह वापी जव्हार आणि सुरत परिसरापर्यंत भूकंपाचे धक्के जाणवले.
शनिवारी जाणवलेले भूकंपाचे धक्के 4.3 रिटेल स्केलचे सौम्य धक्के जाणवल्याची माहिती, प्रशासनाकडून देण्यात आली असून नागरिकांना सावध राहण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
जिल्ह्यातील चांदवड येथे जाणवलेल्या भूकंपाच्या हादऱ्यामुळं नागरिकांच्या घराच्या भिंतीला तडे गेले आहेत. तर काहींच्या घरांची कौले तुटली आहेत. तसंच, भितींचा भागदेखील कोसळला आहे.
जिल्ह्यात सातत्याने होत असलेल्या धरणीकंपामुळं नागरिकांमध्ये भितीचे वातावरण परसले आहे. शनिवारी रात्री 10 वाजून १ मिनिटाला भूकंपाचा सौम्य धक्का जाणवला. सुमारे 20 ते 22 सेकंदापर्यंत जमीन थरथरली तसंच काही ठिकाणी जोरदार आवाजदेखील झाला.
दिंडोरी तालुक्यातील भनवड, शिंदेपाडा या ठिकाणी भूकंपाचा केंद्रबिंदू असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली. येथे 4.1 ते 4.3 रिश्टर स्केल इतक्या तीव्रतेचा धक्का जाणवल्याची नोंद करण्यात आली.
शनिवारी जाणवलेल्या धक्क्याची उथळ खोली केवळ 3.2 किमी इतकी असल्याने जमिनीवर कंपनदेखील अधिक तीव्रतेने जाणवले होते. आत्तापर्यंत 5 किमीपर्यंत हे कंपन जाणवत होते.