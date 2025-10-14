English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
काश्मिरला टक्कर देणारे महाराष्ट्रातील हिडन हिल स्टेशन! थंडी, धुकं आणि बोटींग... मुंबई, पुणेकरांसाठी बेस्ट व्हेकेशन

काश्मिरला टक्कर देणारे महाराष्ट्रातील हिडन हिल स्टेशन आहे कुठे?

Vanita Kamble | Oct 14, 2025, 11:46 PM IST
Tapola Satara Mahabaleshwar : सातारा जिल्ह्यात एक असे ठिकाण आहे हे जे महाराष्ट्रातील ‘मिनी काश्मीर’ म्हणून प्रसिद्ध आहे.  शहराच्या दगदगीतून  विश्रांती आणि मन:शांती मिळविण्यासाठी पर्यटक महाबळेश्वरला भेट देतात. महबळेश्वरपासूनच जवळच हे मिनी काश्मिर आहे.  त्यामुळे दरवर्षी देशाच्या विविध भागांतून लाखोंच्या संख्येने पर्यटक या ठिकाणाला भेट देतात. विशेषत: सप्टेंबर ते डिसेंबर या महिन्यांत येथे पर्यटकांचा ओढा अधिक असतो. 

 

1/8

आपल्या महाराष्ट्रात काश्मिरला टक्कर देणारे एक मिनी काश्मिर आहे. हे महाराष्ट्रातील छुप हिलस्टेशन आहे. इथलं निसर्ग सौंदर्य पाहून पर्यटक थक्क होतात. 

2/8

साताऱ्या जिल्ह्यातील हे छुपं पर्यटनस्थळ फारसे लोकप्रिय झालेले नाही. यामुळेच हे ठिकाण गर्दीपासून अलिप्त आहे. 

3/8

महाबळेश्वर ते तापोळा हा घाटरस्ता आहे. तापोळ्याला जाण्यासाठी महाबळेश्वर येथून खाजगी टॅक्सी मिळतात.

4/8

शिवसागर जलाशयाभोवती ट्रेकिंगसाठी अनेक स्थळे आहेत. या ठिकाणापासून अनेक पर्यटक जयगड, वासोटा किल्ल्यांवर ट्रेकिंगला जातात. 

5/8

तापोळ्या पर्यटक बोटिंगचा आनंद लुटतात. दाट धुके, थंडी  आणि हिरवीगार गर्द झाडी तापोळ्याच्या सौंदर्यात भर घालते. 

6/8

 पर्यटकांचे मुख्य आकर्षण असलेला विस्तीर्ण शिवसागर जलाशय.  

7/8

सोळशी व कोयना या दोन नद्या तापोळ्याजवळ एकत्र येतात. कोयना धरणामुळे निर्माण झालेल्या शिवसागर जलाशयाच्या (पश्चजलाच्या) काठावर, सह्याद्री पर्वतरांगेतील एका सोंडेवर असलेले तापोळा  हे त्याच्या निसर्ग सौंदर्यामुळे मिनी काश्मिर म्हणून ओखळले जाते.

8/8

सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर तालुक्यापासून आग्नेयीस सुमारे 30 किमी. अंतरावर निसर्गरम्य परिसरात तापोळा हे गाव वसले आहे.

