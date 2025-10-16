महाभारतातील 10 दिग्गज कलाकारांचा झालाय दुर्दैवी अंत, तर काही...
"महाभारत" चा कर्ण, पंकज धीर यांच्या निधनाने सर्वांनाच धक्का बसला आहे. 37 वर्षांपूर्वी प्रदर्शित झालेल्या बीआर चोप्रा यांच्या या मालिकेने प्रत्येक अभिनेत्याचे हृदय कायमचे कोरले. या मालिकेतील जवळजवळ 10 कलाकार आता हयात नाहीत. काहींचे कर्करोगाने, काहींचे हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले तर काहींचे एकाकीपणा आणि आर्थिक अडचणींमुळे वृद्धाश्रमात निधन झाले. काही 37 वर्षांनंतरही अज्ञात आहेत.
Dakshata Thasale | Oct 16, 2025, 12:33 PM IST
महाभारतातील 10 कलाकारांचे निधन
बीआर चोप्रा यांच्या "महाभारत" या मालिकेत कर्णाची भूमिका करणारे पंकज धीर यांच्या निधनाने सर्वांना धक्का बसला आहे. पंकज धीर यांच्या रूपाने इंडस्ट्रीने आणखी एक दुर्मिळ रत्न गमावले आहे. पंकज अनेक टीव्ही मालिका आणि चित्रपटांमध्ये दिसले होते, परंतु त्यांचे स्टारडम "महाभारत" ने आले. त्यांना या शोसाठी गूफी पेंटल यांनी कास्ट केले होते, ज्यांनी स्वतः "महाभारत" मध्ये शकुनी मामाची भूमिका केली होती. "महाभारत" मधील इतर अनेक कलाकार आता हयात नाहीत. पंकज धीर यांच्या आधी अनेक कलाकार आपल्याला सोडून गेले आहेत. काहींना हृदयविकाराचा झटका आला, काहींना कर्करोग झाला आणि काहींना कोरोनाव्हायरसने नेले. एकाचे वृद्धाश्रमात निधन झाले, तर काही 37 वर्षांनंतरही अज्ञात आहेत.
'कर्ण' पंकज धीर यांचे निधन झाले, कर्करोगाशी झुंज देत होते
"महाभारत" चे कर्ण पंकज धीर यांचे 15ऑक्टोबर रोजी निधन झाले. 68 वर्षीय अभिनेते कर्करोगाशी झुंज देत होते. कर्णाच्या भूमिकेने त्याने सर्वांचे मन जिंकले होते. पंकज धीर यांनी साकारलेले कर्णाचे पात्र प्रेक्षकांना इतके आवडले की कर्नाल आणि बस्तरमध्ये मंदिरे आणि पुतळे बांधले गेले आणि तिथे त्यांची पूजा केली जात असे.
'शकुनी मामा' गूफी पेंटल यांचा मृत्यू
'महाभारत'मध्ये शकुनीची भूमिका करणारा गूफी पेंटल आता आपल्यात नाही. डझनभर चित्रपट आणि मालिकांमध्ये काम केल्यानंतर, गूफी पेंटलने 'शकुनी मामा' म्हणून लोकप्रियता मिळवली. २०२३ मध्ये त्यांचे निधन झाले. त्यांना हृदय आणि मूत्रपिंडाचा त्रास होता आणि त्यांना अंधेरी येथे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. गूफी पेंटलने केवळ 'महाभारत'मध्ये काम केले नाही तर बीआर चोप्राच्या मालिकेतील सर्व पात्रांनाही काम केले.
आपण सतीश कौल यांना कसे विसरू शकतो?
पंजाबी चित्रपटसृष्टीतील 'अमिताभ बच्चन' म्हणून ओळखले जाणारे सतीश कौल यांनी अनेक चित्रपटांमध्ये काम केले. ते 'कर्मा'मध्येही दिसले आणि त्यांना चांगलेच प्रतिसाद मिळाला, परंतु 'महाभारत'मधील देवराज इंद्राच्या भूमिकेसाठी लोक अजूनही त्यांना आठवतात. या भूमिकेने सतीश कौल यांना कायमचे अमर केले. पण त्यांचे जीवन खूप वेदनादायक आणि एकाकी होते... आणि नंतर त्यांचे निधन झाले. कोविड-१९ ची लागण झाल्यानंतर, सतीश कौल बराच काळ अंथरुणाला खिळून होते. त्यांची काळजी घेणारे कोणीही नव्हते. त्यांच्या कुटुंबातील कोणीही सदस्य नव्हते आणि ते वृद्धाश्रमात एकटेच राहत होते. ते आर्थिकदृष्ट्या संघर्ष करत होते, औषधांसाठी पैसेही संपत होते. असे म्हटले जाते की सतीश कौल यांच्या पत्नीने त्यांना सोडून दिले होते.
'कंस' गोगा कपूर यांचे 2011 मध्ये निधन झाले
गोगा कपूर आठवतात का? ते 70 आणि 80 च्या दशकातील प्रसिद्ध खलनायक होते आणि त्यांनी अनेक चित्रपटांमध्ये नकारात्मक भूमिका केल्या होत्या, परंतु 'महाभारत' मध्ये कंसाची भूमिका करून ते आणखी प्रसिद्ध झाले. गोगा कपूरही आता नाहीत. 2011 मध्ये त्यांचे निधन झाले. गोगा कपूर गंभीर आजारांशी झुंजत होते आणि त्यांनी वयाच्या 70 व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतला.
भीम प्रवीण कुमार सोबती यांचे हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन
बीआर चोप्रांच्या 'महाभारत' चित्रपटाचे भीम 'भीम' प्रवीण कुमार सोबती यांचे २०२२ मध्ये वयाच्या ७४ व्या वर्षी निधन झाले. असे वृत्त आहे की ते पाठीच्या कण्यातील समस्यांनी ग्रस्त होते आणि बराच काळ आजारी होते. त्यांचे हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. अभिनेता होण्यापूर्वी, प्रवीण कुमार सोबती हातोडा आणि डिस्कस थ्रो अॅथलीट होते. त्यांनी देशासाठी असंख्य पदके जिंकली आणि त्यांना अर्जुन पुरस्कारानेही सन्मानित करण्यात आले.
'कृपाचार्य' धर्मेश तिवारी आणि 'विदुर' वीरेंद्र राजदान
'नंद' रसिक दवे आता नाहीत
'महाभारत'मध्ये नंदची भूमिका करणारा लोकप्रिय अभिनेता रसिक दवे अनेक टीव्ही शोमध्ये दिसला, परंतु 'महाभारत'मध्येही तो खूप लोकप्रिय झाला. 2022 मध्ये त्यांचे निधन झाले. तो किडनीशी संबंधित समस्यांशी झुंजत होता. रसिक दवे यांचे लग्न प्रसिद्ध अभिनेत्री केतकी दवे यांच्याशी झाले होते आणि प्रसिद्ध स्टार सरिता जोशी ही त्यांची सासू आहे. वेद व्यासची भूमिका करणाऱ्या राजेश विवेक यांना 2016 मध्ये हृदयविकाराचा झटका आला आणि त्यांचे निधन झाले.
अभिनेता राजेश विवेक आठवतोय का? "लगान" मधील गुरन या भूमिकेसाठी लोक त्याला ओळखतात, पण "महाभारत" मधील ऋषी वेद व्यासांची भूमिका साकारून त्याने लोकप्रियता मिळवली. 2016 मध्ये वयाच्या 66 व्या वर्षी हृदयविकाराच्या झटक्याने त्याचेही निधन झाले. कुंतीपासून नकुल आणि सहदेवपर्यंत, हे कलाकार अनामिक आहेत, अभिमन्यू एक रेस्टॉरंट चालवतो.
कुंतीपासून नकुल आणि सहदेवपर्यंत, हे कलाकार अनामिक आहेत. अभिमन्यू एक रेस्टॉरंट चालवतो. नाजनीन, चांदनी शर्मा, रोमा मानेक, समीर चित्रे, मयूर आणि संजीव चित्रे हे "महाभारत" मधील भूमिकांमुळे लक्ष वेधून घेतलेल्या अनेक कलाकारांपैकी आहेत, परंतु आज ते अज्ञात आहेत. त्यांचा ठावठिकाणा अज्ञात आहे. अभिमन्यूची भूमिका करणारा मयूर यूकेमध्ये राहतो आणि तेथे रेस्टॉरंटची साखळी चालवतो असे ज्ञात आहे.
