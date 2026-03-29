KaliYug End: महाभारतासारख्या युद्धाने कलियुगाचा होणार अंत? कसं ओळखायचं? भविष्य पुराणात दडलंय रहस्य!

Kali Yuga End: कलियुग संपण्याबाबत आणि महाभारत युद्ध पुन्हा होण्याबाबत भविष्य मालिका ग्रंथात धक्कादायक माहिती आहे.सुमारे पाचशे वर्षांपूर्वी ओडिशातील संत अच्युतानंद दास यांनी लिहिलेल्या या ग्रंथात कलियुगाबद्दल अनेक अंदाज आहेत.

Pravin Dabholkar | Mar 29, 2026, 02:59 PM IST
Mahabharata War: द्वापर युगात महाभारत युद्ध झाले होते, ते कलियुगात पुन्हा होईल का? याबद्दल भविष्य मालिका नावाच्या पुस्तकात काही आश्चर्यकारक भविष्यवाण्या आहेत, ज्यामुळे लोकांना खूप आश्चर्य वाटतय, अशा गोष्टी यात आहेत.

भविष्य मालिका पुस्तक म्हणजे काय?

भविष्य मालिका ही एक खास पुस्तक आहे. यात कलियुगाबद्दल अनेक भविष्यवाण्या लिहिल्या आहेत. यातील काही भविष्यवाण्या आता खऱ्या ठरल्या आहेत. हे पुस्तक साधारण 500 वर्षांपूर्वी लिहिले गेले आहे आणि त्यात जगातील घटनांचा उल्लेख आहे.

हे पुस्तक कोणी लिहिले?

हे पुस्तक ओडिशातील एक संत – अच्युतानंद दास यांनी लिहिले आहे. ते जवळपास 500 वर्षांपूर्वी अस्तित्वात होते. त्यांनी कलियुगातील घटनांची भविष्यवाणी केली होती आणि ती भविष्य मालिकेत गोळा केली आहे.

कलियुगात महाभारत युद्ध होणार का?

होय, कलियुगातही महाभारत युद्धासारखे युद्ध होईल, अशी भविष्यवाणी भविष्य मालिकेत आहे. हे युद्ध कलियुगाच्या शेवटी होईल. त्यावेळी जगात सर्वत्र विध्वंस, अधर्म आणि वाईट गोष्टी दिसतील.

या युद्धात कोण भाग घेईल?

मूळ महाभारत युद्धात भगवान श्रीकृष्णाचे भाऊ बलराम यांनी भाग घेतला नव्हता. पण कलियुगातील या नवीन युद्धात बलराम सक्रियपणे भाग घेतील. श्रीकृष्ण यांचा उल्लेख येथे नाही, फक्त बलराम यांचा उल्लेख आहे.

किती भविष्यवाण्या खऱ्या ठरल्या आहेत?

भविष्य मालिकेतील सहा भविष्यवाण्या आधीच खऱ्या ठरल्या आहेत. उदाहरणार्थ – जगन्नाथ मंदिराच्या गुम्बजावर पक्षी बसणे आणि मंदिराच्या ध्वजात आग लागणे यासारख्या घटना घडल्या आहेत. यामुळे लोकांना विश्वास बसतो.

कलियुगाचा अंत कसा ओळखायचा?

भविष्य मालिकेतील भविष्यवाण्या मुख्यतः ओडिशातील जगन्नाथ पुरी मंदिरातील घटनांवर आधारित आहेत. या घटनांमधून कलियुग संपण्याचे आणि जगात विनाश होण्याचे संकेत मिळतात, असे पुस्तकात म्हटले आहे.

डिस्क्लेमर

ही सर्व माहिती सामाजिक आणि धार्मिक आस्थेवर आधारित आहे. 'झी 24 तास' ही माहिती खरी आहे किंवा नाही याची पुष्टी करत नाही. त्यामुळे याबाबत एखाद्या जाणकार किंवा तज्ज्ञाकडून सल्ला घ्या.

Unbreakable Record: जगातील एकमेव क्रिकेटपटू... जो IPL मध्ये 9 संघांकडून खेळला! षटकार मारण्यात माहिर

पुढील अल्बम

Unbreakable Record: जगातील एकमेव क्रिकेटपटू... जो IPL मध्ये 9 संघांकडून खेळला! षटकार मारण्यात माहिर

Unbreakable Record: जगातील एकमेव क्रिकेटपटू... जो IPL मध्ये 9 संघांकडून खेळला! षटकार मारण्यात माहिर

Unbreakable Record: जगातील एकमेव क्रिकेटपटू... जो IPL मध्ये 9 संघांकडून खेळला! षटकार मारण्यात माहिर 8
Health Benefit of Puffed Rice: तुम्हाला मुरमुरे खाण्याचे फायदे माहित आहेत का? आहे साधा पण उपयुक्त पदार्थ

Health Benefit of Puffed Rice: तुम्हाला मुरमुरे खाण्याचे फायदे माहित आहेत का? आहे साधा पण उपयुक्त पदार्थ

Health Benefit of Puffed Rice: तुम्हाला मुरमुरे खाण्याचे फायदे माहित आहेत का? आहे साधा पण उपयुक्त पदार्थ 8
इराण-इस्त्रायलच्या युद्धामुळे मुंबई-पुण्यातील घरांच्या किंमती का वाढल्या?

इराण-इस्त्रायलच्या युद्धामुळे मुंबई-पुण्यातील घरांच्या किंमती का वाढल्या?

इराण-इस्त्रायलच्या युद्धामुळे मुंबई-पुण्यातील घरांच्या किंमती का वाढल्या? 9
जगातील सर्वात श्रीमंत क्रिकेटर ₹70000000000 चा मालक! सचिन, विराट, धोनीच्या एकत्रित संपत्तीच्या दुप्पट पैसा

जगातील सर्वात श्रीमंत क्रिकेटर ₹70000000000 चा मालक! सचिन, विराट, धोनीच्या एकत्रित संपत्तीच्या दुप्पट पैसा

जगातील सर्वात श्रीमंत क्रिकेटर ₹70000000000 चा मालक! सचिन, विराट, धोनीच्या एकत्रित संपत्तीच्या दुप्पट पैसा 14