वयस्कर, अपंग मतदारांसाठी मुंबई पोलिसांचा मदतीचा हात; कायदा-सुव्यवस्थेसह पार पाडली माणुसकीचीही जबाबदारी
Mumbai Police For Mahapalika Elecion 2026: आज (15 जानेवारी गुरूवारी) महापालिका निवडणुकींचे मतदान शांततेत आणि सुव्यवस्थेत पार पडावे यासाठी मुंबई पोलिस आदल्या दिवसापासूनच सज्ज झाले आहेत. तसेच अपंग नागरिकांना देखील मतदानाचा हक्क बजावता यावा यासाठी मुंबई पोलीसांनी मदतीचा हात पुढे केला आहे.
Manali Sagvekar | Jan 15, 2026, 05:48 PM IST
2/9
मुंबई पोलिस
3/9
मुंबई पोलिस
4/9
मुंबई पोलिस
5/9
मुंबई पोलिस
6/9
मुंबई पोलिस
7/9
मुंबई पोलिस
8/9
मुंबई पोलिस
9/9