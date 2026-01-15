English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  फोटो
  • फोटो
  • वयस्कर, अपंग मतदारांसाठी मुंबई पोलिसांचा मदतीचा हात; कायदा-सुव्यवस्थेसह पार पाडली माणुसकीचीही जबाबदारी

वयस्कर, अपंग मतदारांसाठी मुंबई पोलिसांचा मदतीचा हात; कायदा-सुव्यवस्थेसह पार पाडली माणुसकीचीही जबाबदारी

Mumbai Police For Mahapalika Elecion 2026: आज (15 जानेवारी गुरूवारी) महापालिका निवडणुकींचे मतदान शांततेत आणि सुव्यवस्थेत पार पडावे यासाठी मुंबई पोलिस आदल्या दिवसापासूनच सज्ज झाले आहेत. तसेच अपंग नागरिकांना देखील मतदानाचा हक्क बजावता यावा यासाठी मुंबई पोलीसांनी मदतीचा हात पुढे केला आहे.    

Manali Sagvekar | Jan 15, 2026, 05:48 PM IST
मुंबई पोलिस

Mumbai police

मुंबई पोलिस

Mumbai police

आज (15 जानेवारी 2026 गुरूवार) राज्यभरात मुंबई महापालिका निवडणुकींसाठीचे मतदान सुरू आहे.   

मुंबई पोलिस

Mumbai police

अशात अपंग मतदारकांनाही मतदानाचा अधिकार बजावता यावा. यासाठी मुंबई पोलिस मदतीसाठी उभे राहिले आहेत.   

मुंबई पोलिस

Mumbai police

यावेळी मुंबई पोलिस शांतता आणि सुव्यवस्था राखण्याच्या कर्तव्यासह माणुसकीची जबाबदारी पार पाडताना दिसत आहेत.   

मुंबई पोलिस

Mumbai police

अपंग नागरिकांना मतदार केंद्रापर्यंत पोहोचवण्यासाठी मुंबई पोलिस त्यांना मदत करत आहेत.   

मुंबई पोलिस

Mumbai police

 यावेळी अपंग नागरिकांना व्हिलचेअरने येणे-जाणे सोपे जावे यासाठी सुयोग्य व्यवस्था करण्यात आली आहे.   

मुंबई पोलिस

Mumbai police

दरम्यान, मतदान शांततेत आणि कोणत्याही अडचणीशिवाय पार पडावे यासाठी संपूर्ण मुंबईत एकूण  30 हजार पोलीसांची फौज तैनात करण्यात आली आहे.   

मुंबई पोलिस

Mumbai police

कोणतीही बेकायदेशीर घटना घडू नये, कायद्याची सुव्यवस्था राखली जावी यासाठी जमावबंदीचे आदेश जारी केले गेले आहेत.  

मुंबई पोलिस

Mumbai police

10 अतिरिक्त पोलिस आयुक्त, 33 पोलिस उपायुक्त, 84 सहायक पोलिस आयुक्त, 3 हजार पोलिस अधिकारी आणि 25 हजार अंमलदार, क्यूआरटी, दंगल नियंत्रण पथके, वाहतूक शाखेचे अधिकारी आणि अंमलदार, आर.सी. पी प्लाटून, होमगार्ड असा फौज फाटा तैनात करण्यात आला आहे. 

