365 राण्या असलेल्या भारतातील सर्वात अय्याश राजा! विवस्त्र होऊनच महलात मिळायची एंट्री
भारतातील एका राजाच्या 365 राण्या होत्या.
Vanita Kamble | Dec 10, 2025, 11:04 PM IST
Maharaja Bhupinder Singh: भारतात अनेक राजे, महाराजे आणि सम्राट होऊन गेले. प्रत्येकाचा स्वतःचा इतिहास आहे. अनेकांच्या शौर्यगाथा इतिहासात नोंद झाल्या आहेत. तर, काही राजे आणि सम्राट त्यांच्या राजेशाही छंदामुळे चर्चेत राहिले. असाच एक भारतीय राजा होता ज्याच्या तब्बल 365 राण्या होत्या. या राजाच्या महलात फक्त विवस्त्र होऊनच एंट्री मिळायची मिळायची जाणून घेऊया हा राजा कोणता?
