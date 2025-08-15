English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

बडोद्याच्या महाराणी राधिकाराजे गायकवाड यांचा रॅम्पवॉक; १०० वर्ष जुन्या पैठणीने वेधलं लक्ष

बडोद्याच्या महाराणी राधिकाराजे गायकवाड १०० वर्ष जुन्या अँटीक सिल्क पैठणी नेसून रॅम्पवॉकवर दिसल्या आहेत. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Aug 15, 2025, 07:18 PM IST
twitter
1/10

बडोद्याच्या महाराणी राधिकाराजे गायकवाड यांचा रॅम्पवॉक

Maharani of Baroda Radhikaraje Gaekwad Walks the Runway

आपल्या आई किंवा आजीचा यांच्याकडे असलेली वारसाहक्काची साडी नेसणं हे प्रत्येक मुलीसाठी स्वर्गसुख असतं. वारसाहक्काने मिळणारी प्रत्येक गोष्ट ही खास असते जर ती साडी असेल तर त्याचा आनंद काही औरच असतो. असाच आनंद बडोद्याच्या महाराणी राधिकाराजे गायकवाड यांनी लुटला आहे. 

twitter
2/10

बडोद्याच्या महाराणी राधिकाराजे गायकवाड यांचा रॅम्पवॉक

Maharani of Baroda Radhikaraje Gaekwad Walks the Runway

बडोद्याच्या पूर्वीच्या रियासताच्या महाराणी राधिकाराजे गायकवाड यांनी १०० वर्षे जुनी अँटीक सिल्क पैठणी साडी परिधान केली होती. डिझायनर वैशाली षडांगुळे यांच्यासाठी रॅम्पवॉकवर राधिकाराजे यांनी ही आकर्षक गुलाबी साडी परिधान केली होती.  एका इंस्टाग्राम पोस्टमध्ये, त्यांनी काही फोटो शेअर केले आणि साडीबद्दल लिहिले, ज्याचा एक रंजक इतिहास आहे.

twitter
3/10

बडोद्याच्या महाराणी राधिकाराजे गायकवाड यांचा रॅम्पवॉक

Maharani of Baroda Radhikaraje Gaekwad Walks the Runway

राधिकाराजे शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हणतात की, वैशाली षडांगुळे लोकप्रिय होण्यापूर्वीच तिने पॅरिस हाउट कॉउचर वीकमध्ये सादरीकरण केलं होतं. आणि ही पहिली भारतीय महिला डिझायनर आहे. 

twitter
4/10

बडोद्याच्या महाराणी राधिकाराजे गायकवाड यांचा रॅम्पवॉक

Maharani of Baroda Radhikaraje Gaekwad Walks the Runway

महाराणी राधिकाराजे गायकवाड यांनी त्याकाळी वैशालीला शब्द दिला होता. जो शब्द त्यांनी पाळला. हातमागाच्या दिवशी  वैशालीच्या अलीकडील शोमध्ये 'नाद, द साउंड ऑफ द लूम' या शोमध्ये महाराणी सहभागी झाल्या होत्या.

twitter
5/10

बडोद्याच्या महाराणी राधिकाराजे गायकवाड यांचा रॅम्पवॉक

Maharani of Baroda Radhikaraje Gaekwad Walks the Runway

आमच्या कुटुंबाच्या संग्रहातील अँटीक सिल्क पैठणीसह लेबल सिग्नेचर कॉर्डेड ब्लाउज एकत्र केला. बरोबर ४० वर्षांपूर्वी १९८५ मध्ये ही साडी शेवटची मेट्रोपॉलिटन म्युझियम ऑफ आर्ट्सच्या मेट गाला प्रदर्शनात पाहिली होती.

twitter
6/10

बडोद्याच्या महाराणी राधिकाराजे गायकवाड यांचा रॅम्पवॉक

Maharani of Baroda Radhikaraje Gaekwad Walks the Runway

 जी क्युरेटर डायना व्ह्रीलँड यांच्या आदेशानुसार प्रसिद्ध भारतीय पुरातन शास्त्रज्ञ मार्तंड सिंग यांनी तयार केली होती. तेव्हापासून ती गुंडाळून ठेवली गेली होती. गेल्या काही दशकांपासून या सुंदर कापडाने अनेक दशकांच्या महिलांच्या साम्राज्याच्या खुणा पाहिल्या आहेत.

twitter
7/10

बडोद्याच्या महाराणी राधिकाराजे गायकवाड यांचा रॅम्पवॉक

Maharani of Baroda Radhikaraje Gaekwad Walks the Runway

महाराष्ट्रातील एका दुर्गम गावापासून ते न्यू यॉर्क संग्रहालय, राजवाड्याच्या बौडोअर ते दिल्लीच्या धावपट्टीपर्यंतचा प्रवास तुम्हा सर्वांसोबत शेअर करण्यास आनंद होत आहे.

twitter
8/10

वेळेनुसार विणलेले पैठणी साडी

Maharani of Baroda Radhikaraje Gaekwad Walks the Runway

पैठणी साडीचे नाव महाराष्ट्रातील औरंगाबादजवळील पैठण शहरावरून पडले आहे आणि तिची कहाणी त्या भूमीइतकीच जुनी आहे. प्राचीन बौद्ध आणि हिंदू ग्रंथ तिच्याबद्दल आदराने बोलतात, तिला देववस्त्र, देवाचे कापड म्हणतात. 

twitter
9/10

बडोद्याच्या महाराणी राधिकाराजे गायकवाड यांचा रॅम्पवॉक

Maharani of Baroda Radhikaraje Gaekwad Walks the Runway

त्याच्या सुरुवातीच्या काळात, रेशीम चीनमधून प्रवास करत असे आणि खरे सोन्याचे धागे त्याच्या घडीमध्ये हाताने विणले जात होते. कृपा आणि पवित्रतेचे प्रतीक असलेले मोर आणि कमळ हे त्याचे सर्वात प्रिय आकृतिबंध बनले.

twitter
10/10

बडोद्याच्या महाराणी राधिकाराजे गायकवाड यांचा रॅम्पवॉक

Maharani of Baroda Radhikaraje Gaekwad Walks the Runway

उच्च दर्जाची सहा यार्डांची पैठणी तयार करण्यासाठी, विणकर सुमारे ५०० ग्रॅम रेशमी धागे आणि २५० ग्रॅम जरी वापरतात. नऊ यार्डांच्या नौवरी पैठणीसाठी, साहित्य आणि प्रेमाचे श्रम खूप मोठे असतात.

twitter
पुढील
अल्बम

धनसंपत्तीचा वर्षाव, 'या' तारखेला जन्मलेल्या मुली काही दिवसांमध्येच होतात करोडपती

पुढील अल्बम

धनसंपत्तीचा वर्षाव, &#039;या&#039; तारखेला जन्मलेल्या मुली काही दिवसांमध्येच होतात करोडपती

धनसंपत्तीचा वर्षाव, 'या' तारखेला जन्मलेल्या मुली काही दिवसांमध्येच होतात करोडपती

धनसंपत्तीचा वर्षाव, 'या' तारखेला जन्मलेल्या मुली काही दिवसांमध्येच होतात करोडपती 8
माथेरान, महाबळेश्वरला टक्कर देणारे मुंबईचं सिक्रेट हिल स्टेशन; इथं जाणारा रस्ता पटकन कुणाच्याच लक्षात येत नाही

माथेरान, महाबळेश्वरला टक्कर देणारे मुंबईचं सिक्रेट हिल स्टेशन; इथं जाणारा रस्ता पटकन कुणाच्याच लक्षात येत नाही

माथेरान, महाबळेश्वरला टक्कर देणारे मुंबईचं सिक्रेट हिल स्टेशन; इथं जाणारा रस्ता पटकन कुणाच्याच लक्षात येत नाही 10
&#039;सैराट&#039;मधील प्रसिद्ध अभिनेता आता काढतोय जनावरांचे शेण, शेतकऱ्यांप्रमाणे करतोय काम, तुम्ही ओळखलंत का?

'सैराट'मधील प्रसिद्ध अभिनेता आता काढतोय जनावरांचे शेण, शेतकऱ्यांप्रमाणे करतोय काम, तुम्ही ओळखलंत का?

'सैराट'मधील प्रसिद्ध अभिनेता आता काढतोय जनावरांचे शेण, शेतकऱ्यांप्रमाणे करतोय काम, तुम्ही ओळखलंत का? 8
म्हाडाचं घर मिळाल्यानंतर किती वर्षांनी विकू शकतो? नियम काय आहेत?

म्हाडाचं घर मिळाल्यानंतर किती वर्षांनी विकू शकतो? नियम काय आहेत?

म्हाडाचं घर मिळाल्यानंतर किती वर्षांनी विकू शकतो? नियम काय आहेत? 11