बडोद्याच्या महाराणी राधिकाराजे गायकवाड यांचा रॅम्पवॉक; १०० वर्ष जुन्या पैठणीने वेधलं लक्ष
बडोद्याच्या महाराणी राधिकाराजे गायकवाड १०० वर्ष जुन्या अँटीक सिल्क पैठणी नेसून रॅम्पवॉकवर दिसल्या आहेत.
दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Aug 15, 2025, 07:18 PM IST
1/10
बडोद्याच्या महाराणी राधिकाराजे गायकवाड यांचा रॅम्पवॉक
2/10
बडोद्याच्या महाराणी राधिकाराजे गायकवाड यांचा रॅम्पवॉक
बडोद्याच्या पूर्वीच्या रियासताच्या महाराणी राधिकाराजे गायकवाड यांनी १०० वर्षे जुनी अँटीक सिल्क पैठणी साडी परिधान केली होती. डिझायनर वैशाली षडांगुळे यांच्यासाठी रॅम्पवॉकवर राधिकाराजे यांनी ही आकर्षक गुलाबी साडी परिधान केली होती. एका इंस्टाग्राम पोस्टमध्ये, त्यांनी काही फोटो शेअर केले आणि साडीबद्दल लिहिले, ज्याचा एक रंजक इतिहास आहे.
3/10
बडोद्याच्या महाराणी राधिकाराजे गायकवाड यांचा रॅम्पवॉक
4/10
बडोद्याच्या महाराणी राधिकाराजे गायकवाड यांचा रॅम्पवॉक
5/10
बडोद्याच्या महाराणी राधिकाराजे गायकवाड यांचा रॅम्पवॉक
6/10
बडोद्याच्या महाराणी राधिकाराजे गायकवाड यांचा रॅम्पवॉक
7/10
बडोद्याच्या महाराणी राधिकाराजे गायकवाड यांचा रॅम्पवॉक
8/10
वेळेनुसार विणलेले पैठणी साडी
9/10