Marathi News
महाराष्ट्रातील 3 सर्वात मोठे प्रोजेक्ट ज्यामुळे मुंबईच्या 'या' एरियात घराच्या किंमती रातोरात वाढल्या; बनले भारतातील सर्वात मोठे रिअल इस्टेट हॉटस्पॉट

 मुंबईच्या 'या' एरियात घराच्या किंमती रातोरात वाढल्या आहेत. 

Vanita Kamble | Nov 18, 2025, 11:50 PM IST
Mumbai Real Estate: महाराष्ट्रातील मुंबई हे शहर देशाची आर्थिक राजधानी आहे. महाराष्ट्रातील 3 सर्वात मोठे प्रोजेक्ट ज्यामुळे मुंबईच्या या एरियात घराच्या किंमती रातोरात वाढल्या. मुंबई भारतातील सर्वात मोठे रिअल इस्टेट हॉटस्पॉट बनले आहे. जाणून घेऊया महाराष्ट्रातील हे सर्वात मोठे प्रोजक्ट कोणते आणि यामुळे कोणत्या एरियात घरांच्या किंमती वाढल्या  आहेत. 

देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत गुंतवणुकीचा ओघ सुरू आहे. 2025 च्या तिसऱ्या तिमाहीत, एकूण भारतीय रिअल इस्टेट गुंतवणुकीपैकी 42 टक्के हिस्सा मुंबईचा होता.  

एका अहवालानुसार हे तीन पायाभूत सुविधा प्रकल्प मुंबईत नवीन गुंतवणूक कॉरिडॉर आणि अनेक बाजारपेठा खुल्या करत आहे.

कोस्टल रोडमुळे, वरळी आणि लोअर पारेल येथील कार्यालये इत्यादी व्यावसायिक वसाहती देखील गुंतवणूकदारांना आकर्षित करत आहेत.  

अटल सेतू आणि नवीन विमानतळाच्या जवळ असल्याने द्रोणागिरी गुंतवणूकदारांच्या अनेक प्रकल्प उभारत आहेत. शिवाय, कोस्टल रोडमुळे वरळीची कनेक्टिव्हिटी लक्षणीयरीत्या सुधारली आहे.  

अटल सेतू आणि नवीन विमानतळाच्या जवळ असल्याने उलवे परिसरात रिअल इस्टेट मार्केटने मोठा बूस्ट घेतला आहे.  

नवी मुंबईत पनवेल परिसरात नवीन विमानतळ आणि अटल सेतू या दोन्ही ठिकाणांच्या जवळ असल्याने फायदा होतो. 

इंडिया कॅपिटल मार्केट्सच्या 2025 च्या तिसऱ्या तिमाहीच्या अहवालानुसार, गुंतवणूक थेट  अटल सेतू (MTHL), कोस्टल रोड आणि नवी मुंबई विमानतळ या प्रकल्पाशी जोडली गेली आहे.  

अटल सेतू, कोस्टल रोड आणि नवी मुंबई विमानतळ हे महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे प्रोजेक्ट आहेत. यामुळे मुंबईच्या रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये मोठा बूम आला आहे. 

 देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत तीन क्षेत्रे सर्वात मोठी रिअल इस्टेट हॉटस्पॉट म्हणून उदयास येत आहेत. 

