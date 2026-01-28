महाराष्ट्राच्या राजकारणातील 7 लोकप्रिय नेते, ज्यांच्या अकाली मृत्यूने सर्वसामान्य हळहळले; कोणी कार अपघात तर कोणी...
Pravin Dabholkar | Jan 28, 2026, 02:03 PM IST
महाराष्ट्राच्या राजकारणातील 7 लोकप्रिय नेते, ज्यांच्या अकाली मृत्यूने सर्वसामान्य हळहळले; कोणी कार अपघात तर कोणी...
Maharashtra Leader Death: महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा विमान अपघातात मृत्यू झाला. त्यांच्या अकाली जाण्याने संपूर्ण महाराष्ट्रावर शोककळा पसरली आहे. याआधी देखील अशाप्रकारे अकाली निधनाने महाराष्ट्रातील लोकप्रिय नेते आपल्यातून निघून गेले. कोण आहेत हे नेते? त्यांच्या अकाली मृत्यूचे कारण काय ठरले? सविस्तर जाणून घेऊया.
अजित पवार
28 जानेवारी 2026 रोजी विमान अपघातात अजित पवारांचा मृत्यू झाला. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह इतर चार जणांसह बारामती (पुणे जिल्हा) येथे विमान उतरताना क्रॅश झाले. या अपघातात ते आणि इतर प्रवासी ठार झाले. महाराष्ट्र सरकारने तीन दिवसांचा राजकीय शोक जाहीर केला आहे. हे अत्यंत अकाली आणि धक्कादायक निधन आहे.
आर. आर. पाटील
महाराष्ट्राचे लोकप्रिय माजी गृहमंत्री आर आर पाटील म्हणजे आबा यांचा 16 फेब्रुवारी 2015 रोजी मृत्यू झाला. ओरल कॅन्सर (तोंडाचा कर्करोग) आणि त्यानंतर मल्टी-ऑर्गन फेल्युअर (अनेक अवयव निकामी होणे) यामुळे मृत्यू झाला. ते 57 वर्षांचे होते. गेल्या तीन महिन्यांपासून कर्करोगावर उपचार घेत होते. जानेवारी 2015 मध्ये काही सुधारणा दिसली, पण फेब्रुवारीत त्यांचे निधन झाले. ते NCP चे ज्येष्ठ नेते आणि माजी गृहमंत्री होते. त्यांची साधी आणि शिस्तबद्ध जीवनशैली प्रसिद्ध होती.
प्रमोद महाजन
भाजपचे ज्येष्ठ नेते प्रमोद महाजन यांचा 3 मे 2006 रोजी मृत्यू झाला. गोळी लागून झालेल्या जखमांमुळे कार्डियाक अरेस्ट (हृदय ठप्प होणे) मुळे मृत्यू झाला.22 एप्रिल 2006 रोजी त्यांच्या स्वतःच्या भावाने (प्रवीण महाजन) त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या. 13 दिवस कोमात राहिल्यानंतर त्यांचे निधन झाले. ते 56 वर्षांचे होते. भाजपचे प्रमुख रणनीतिकार आणि दूरसंचारमंत्री होते. या प्रकरणात प्रवीण यांना शिक्षा झाली, पण नंतर त्यांचेही निधन झाले.
विलासराव देशमुख
महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांचे 14 ऑगस्ट 2012 रोजी निधन झाले. लिव्हर कॅन्सर आणि त्यानंतर मल्टीपल ऑर्गन फेल्युअर (किडनी आणि लिव्हर निकामी) हे त्यांच्या मृत्यूचे कारण ठरले. ते 67 वर्षांचे होते. चेन्नईतील ग्लोबल हॉस्पिटलमध्ये उपचारादरम्यान निधन झाले, लिव्हर प्रत्यारोपणाची गरज होती, पण योग्य लिव्हर उपलब्ध झाले नाही. ते माजी मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय मंत्री होते. त्यांचा राजकीय प्रवास सरपंचापासून सुरू झाला.
राजीव सातव
16 मे 2021 रोजी राजीव सातव यांचा मृत्यू झाला. COVID-19 नंतरच्या गुंतागुंती (पोस्ट-COVID फायब्रोसिस इन लंग्स - फुफ्फुसात फायब्रोसिस) मुळे त्यांचा मृत्यू झाला. ते 46 वर्षांचे होते. COVID संसर्गातून बरे झाले, पण फुफ्फुसातील गुंतागुंतींमुळे 24 दिवस रुग्णालयात राहिल्यानंतर निधन झाले. ते काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, राज्यसभेतील सदस्य आणि मराठवाड्यातील प्रमुख चेहरा होते.
गोपीनाथ मुंडे
3 जून 2014 रोजी गोपीनाथ मुंडे यांचे निधन झाले. दिल्लीत कारला धडक बसली ज्यामुळे लिव्हर फाटणे आणि मासिव्ह हार्ट अॅटॅक. ते 64 वर्षांचे होते. नव्या मोदी सरकारमध्ये केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री म्हणून पहिल्या बैठकीसाठी जात असताना दिल्लीत अपघात झाला. पोस्टमॉर्टेमनुसार हार्ट अॅटॅक आणि लिव्हर इंज्युरी मुख्य कारण समोर आले.
