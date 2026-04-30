दहावी, बारावीच्या महाराष्ट्र बोर्डाच्या मार्कशीटवर नाव चुकलं तर काय कराल? बोर्डाकडे न जाता फॉलो करा 'या' स्टेप्स

SSC HSC Board Result Name Change : महाराष्ट्र राज्याचा दहावी आणि बारावीच्या निकालाच्या तारखा अद्याप जाहीर झालेल्या नाहीत. पण मे महिन्याच्या दुसऱ्या ते तिसऱ्या आठवड्यापर्यंत निकाल लागू शकतो. असं असताना अनेकदा मार्कशीटवर जर नाव चुकलं असेल तर काय करायचं हा प्रश्न विद्यार्थ्यांना असतो. तेव्हा फॉलो करा या स्टेप्स. 

Dakshata Thasale-Ghosalkar | Apr 30, 2026, 06:08 PM IST
दहावी आणि बारावीचा निकाल अवघ्या काही दिवसांत लागेल. यानंतर पालकांची आणि विद्यार्थ्यांची पुढील शिक्षणाची गडबड असते. अशावेळी जर मार्कशीटवर नावाची स्पेलिंग चुकलं असेल तर अशावेळी काय कराल? 

बोर्डाच्या मार्कशीटवर जर नाव चुकलं असेल तर महाराष्ट्र राज्य बोर्डाकडे जाण्याची गरज नसते. कारण निकालानंतर या सगळ्यात वेळ जाणार नाही याची काळजी घ्या. 

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (MSBSHSE) नाव दुरुस्त करण्यासाठी सोप्या स्टेप्स फॉलो करायच्या आहेत. 

सर्वात पहिलं काय कराल?

दहावी किंवा बारावीच्या निकालाच्या मार्कशीटवर जर तुमच्या नावाची स्पेलिंग चुकली असेल तर सर्वात आधी शाळेच्या किंवा महाविद्यालयाच्या मुख्याध्यापकांना एक लेखी अर्ज द्या. नक्की तुमचं नाव काय आहे आणि मार्कशीटवर नाव काय म्हणून छापून आलं आहे.

अर्जासोबत काय जोडाल?

अर्ज देताना त्यासोबत महत्त्वाची कागदपत्रे जमा करायची असतात. यामध्ये चुकीचे नाव असलेली मूळ मार्कशीट आणि बोर्डाचे प्रमाणपत्र याची मूळप्रत आणि झेरॉक्स कॉपी भरायची आहे.  यासोबतच शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा कॉलेजची लिविंग सर्टिफिकेट देखील जोडायचे आहे.  यासोबतच आधार कार्ड आणि इतर ओळखीचे पुरावे देखील जोडायचे आहे.  नावात बदल असेल तर गॅझेट किंवा लग्नानंतर नाव बदलले असल्यास मॅरेज सर्टिफिकेट देखील जोडू शकता. 

बोर्डाकडे कसं पाठवाल

शाळेकडून पडताळणी होणे आवश्यक असते. अशावेळी शाळा-कॉलेज त्यांच्याकडे असलेल्या जुन्या जनरल रजिस्टरमध्ये याची तपासणी करतात. त्यानंतर मुख्याध्यापक तुम्ही दिलेल्या अर्जासह सही शिक्का मारुन तो बोर्डाला पाठवतात. 

शुल्क किती

बोर्डाच्या मार्कशीटवर बदल करण्यासाठी बोर्डाकडून ठराविक फी आकारली जाते. ही रक्कम तुम्ही दोन पद्धतीने भरु शकता. एक तर चलन भरावे लागेल किंवा शाळेत ही रक्कम भरावी लागेल. 

ऑनलाइन सुविधा काय?

महाराष्ट्र बोर्डाने अधिकृत वेबसाइटवर म्हणजे mahahsscboard.in  या संकेत स्थळावर Correction साठी ऑनलाइन टॅब देखील उपलब्ध आहे. हा फॉर्म तुम्ही किंवा तुमची शाळा, महाविद्यालय भरु शकतात. अशा पद्धतीने काम केल्यास ते काम जलद गतीने   

नवीन मार्कशीट कुठे, कधी मिळेल?

ही सगळी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर नवीन मार्कशीट 15 ते 30 दिवसांत तुम्हाला शाळेच्या किंवा घराच्या पत्त्यावर मिळू शकते. 

