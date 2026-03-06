English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • Maharashtra Budget 2026 highlights : महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पानं सामान्यांना काय दिलं? शेतीपासून घरकुलांपर्यंत महत्त्वाचे मुद्दे...

Maharashtra Budget 2026 highlights : महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पानं सामान्यांना काय दिलं? शेतीपासून घरकुलांपर्यंत महत्त्वाचे मुद्दे...

Maharashtra Budget 2026 highlights : महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला आणखी भक्कम करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही महत्त्वाच्या तरतुदी केल्या आणि त्यामध्ये कैक महत्त्वाचे मुद्दे त्यांनी अधोरेखित केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प सामान्यांना काय देऊन गेला? जाणून घ्या शेतकरी कर्जमाफीपासूनच्या इतर घोषणा...   

Sayali Patil | Mar 06, 2026, 04:06 PM IST
twitter
1/10

आर्थिक इंजिन

Maharashtra Budget 2026 highlights what do common people get

महाराष्ट्र हे देशाचं आर्थिक इंजिन असून 2047 च्या विकसित भारताच्या ध्येयपूर्तीमध्ये महाराष्ट्राचा सर्वाधिक वाटा असेल.   

twitter
2/10

विकसित महाराष्ट्र 2047

Maharashtra Budget 2026 highlights what do common people get

विकसित महाराष्ट्रचं 2047 चं उद्दीष्ट गाठण्यासाठी व्हीजन डॉक्युमेंट जाहीर करत यामध्ये संतुलित विकासाचे 4 महत्त्वाचे स्तंभ असतील प्रगतीशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सुशासन. सदर कार्यवाहीसाठी व्हीजन मॅनेजमेंट युनिटची स्थापना करण्य़ात येईल. 

twitter
3/10

प्रगतीशील स्तंभ

Maharashtra Budget 2026 highlights what do common people get

प्रगतीशील स्तंभाअंतर्गत कृषी, संलग्न क्षेत्र, ग्रामीण विकास, उद्योग, सेवा आणि पर्यटनावर भर दिला जाईल.   

twitter
4/10

कृषी

Maharashtra Budget 2026 highlights what do common people get

कृषी क्षेत्रातील अर्थव्यवस्था 9 पटींनी वाढवण्याचा मानस राज्य शासनानं ठेवला असून, शेतमालाला जागतिक बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी एकात्मिक मूल्य साखळी तयार करणार. 

twitter
5/10

काय आहे महाविस्तार एआय?

Maharashtra Budget 2026 highlights what do common people get

या उपक्रमाअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या बोलीभाषेतील मार्गदर्शक तयार केलं जाईल. 30 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना याअंतर्गत सर्वसमावेशक सेवा मिळतील.   

twitter
6/10

शेतीला तंत्रज्ञानाची साथ

Maharashtra Budget 2026 highlights what do common people get

तंत्रज्ञानाच्या साथीनं नव्या उपक्रमांना राज्यात चालना दिली जाणार असून, विविध प्रकारच्या तंत्रज्ञानांमुळं शेतीच्या उत्पादन खर्चात 25 टक्क्यांची घट होण्याची शकता वर्तवण्यात आली आहे.   

twitter
7/10

कृषीयोजना

Maharashtra Budget 2026 highlights what do common people get

शेतकऱ्यांना विविध कृषीयोजनांचा लाभ घेता यावा यासाठी अॅग्रीस्टॅकवर 1 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांची नोंदणी केली जाणार.   

twitter
8/10

मत्स्योत्पादन

Maharashtra Budget 2026 highlights what do common people get

शेतीसोबतच मत्स्योत्पादन आणि पशुजन्य व्यवसायावर अधिक भर देणार.   

twitter
9/10

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा विकास

Maharashtra Budget 2026 highlights what do common people get

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना आणि प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना यांच्यावर भर देण्यात येईल.   

twitter
10/10

ग्रामीण कुटुंबांना घरकुलाद्वारे प्रतिष्ठा

Maharashtra Budget 2026 highlights what do common people get

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्प्यामध्ये 27,87,000 घरकुलं मंजूर करण्यात आल्याची माहिती फडणवीसांनी दिली. 

twitter
पुढील
अल्बम

EPFO Intrest Rate: तुमच्या PF खात्यात 1 लाख असो वा 10 लाख, तुम्हाला किती मिळेल व्याज?; सरकारची घोषणा!

पुढील अल्बम

EPFO Intrest Rate: तुमच्या PF खात्यात 1 लाख असो वा 10 लाख, तुम्हाला किती मिळेल व्याज?; सरकारची घोषणा!

EPFO Intrest Rate: तुमच्या PF खात्यात 1 लाख असो वा 10 लाख, तुम्हाला किती मिळेल व्याज?; सरकारची घोषणा!

EPFO Intrest Rate: तुमच्या PF खात्यात 1 लाख असो वा 10 लाख, तुम्हाला किती मिळेल व्याज?; सरकारची घोषणा! 8
IND vs ENG : &#039;मी खूप मोठी चूक केली...&#039;, सेमी फायनलमधील पराभवानंतर इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रूक नेमकं काय म्हणाला?

IND vs ENG : 'मी खूप मोठी चूक केली...', सेमी फायनलमधील पराभवानंतर इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रूक नेमकं काय म्हणाला?

IND vs ENG : 'मी खूप मोठी चूक केली...', सेमी फायनलमधील पराभवानंतर इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रूक नेमकं काय म्हणाला? 8
Social Media Ban: भारतातील पहिलं राज्य जिथे 16 वर्षाखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया बॅन, मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

Social Media Ban: भारतातील पहिलं राज्य जिथे 16 वर्षाखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया बॅन, मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

Social Media Ban: भारतातील पहिलं राज्य जिथे 16 वर्षाखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया बॅन, मुख्यमंत्र्यांची घोषणा 10
सुरक्षेपेक्षा धर्माला प्राधान्य? मुंबई एअरपोर्ट परिसरात नमाज पठण याचिकेवर कोर्टाने काय निकाल दिला, पाहिलं का?

सुरक्षेपेक्षा धर्माला प्राधान्य? मुंबई एअरपोर्ट परिसरात नमाज पठण याचिकेवर कोर्टाने काय निकाल दिला, पाहिलं का?

सुरक्षेपेक्षा धर्माला प्राधान्य? मुंबई एअरपोर्ट परिसरात नमाज पठण याचिकेवर कोर्टाने काय निकाल दिला, पाहिलं का? 9