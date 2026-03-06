Maharashtra Budget 2026 highlights : महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पानं सामान्यांना काय दिलं? शेतीपासून घरकुलांपर्यंत महत्त्वाचे मुद्दे...
Maharashtra Budget 2026 highlights : महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला आणखी भक्कम करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही महत्त्वाच्या तरतुदी केल्या आणि त्यामध्ये कैक महत्त्वाचे मुद्दे त्यांनी अधोरेखित केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प सामान्यांना काय देऊन गेला? जाणून घ्या शेतकरी कर्जमाफीपासूनच्या इतर घोषणा...
Sayali Patil | Mar 06, 2026, 04:06 PM IST
1/10
आर्थिक इंजिन
2/10
विकसित महाराष्ट्र 2047
3/10
प्रगतीशील स्तंभ
4/10
कृषी
5/10
काय आहे महाविस्तार एआय?
6/10
शेतीला तंत्रज्ञानाची साथ
7/10
कृषीयोजना
9/10