  • Photo: उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार याचं पहिलं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन

Photo: उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार याचं पहिलं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन

Maharashtra Budget Session 2026:  विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आजपासून (23 फेब्रुवारी 2026) सुरुवात झाली आहे.  यावेळी पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे काही फोटो पाहा. त्यांनी भावनेपेक्षा कर्तव्याला महत्त्व दिलं. जड अंतः करणाने पक्षाच्या एकजूटीसाठी त्यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी हाती घेतली. 

Priti Ved | Feb 23, 2026, 02:21 PM IST
पहिलं अधिवेशन

DCM sunetra pawar

माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या अपघातीर निधनानंतरचं हे पहिलं अधिवेशन आहे. 

पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री

DCM sunetra pawar

राज्याच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार याचेही हे पहिलेच अधिवेशन आहे.

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार

DCM sunetra pawar

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या अकाली निधनानंतर त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार (Sunetra Pawar) राज्याच्या उपमुख्यमंत्रीपद भूषवत आहेत.

DCM sunetra pawar

ज्यावेळी अजित पवार मुळ पक्ष सोडला त्यावेळी ते एकटे पडले होते. अजित पवार एकटे एकीकडे आणि संपूर्ण कुटुंब दुसरीकडे अशी स्थिती निर्माण झाली होती. 

अजित पवारांनी पक्ष उभा केला

DCM sunetra pawar

पवार कुटुंबातील एकही व्यक्ती अजित पवार यांच्या बाजूने नव्हती. अजित पवार यांनी ज्या परिश्रमाने पक्ष उभा केला, तो सुरक्षित ठेवणे, हे पत्नी म्हणून सुनेत्रा पवार यांनी कर्तव्य मानले. 

विधानभवनात नेते दाखल

DCM sunetra pawar

मुख्यंमत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि एकनाथ शिंदेही विधानभवनात दाखल झाले आहेत. 

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन

DCM sunetra pawar

अनेक कारणांनी यंदाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हे महत्त्वाचे आणि  वेगळे मानले जात आहे.

दिवंगत नेते अजित पवार

DCM sunetra pawar

दिवंगत नेते अजित पवार यांच्या आठवणीन सभागृहात दाखल झालेले सर्व राजकीय नेते भावुक दिसत आहेत. 

