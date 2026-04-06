गौरव मोरेने गुपचूप उरकलं लग्न; Insta स्टोरीतून बातमी फुटली! ती आहे तरी कोण? करते काय?

Gaurav More Marriage: अभिनेता गौरव मोरेनं गुपचूप लग्न उरकलं असून त्याच्या लग्नाची बातमी मैत्रिणीच्या इन्स्टा स्टोरीमधून समोर आलीये हे विशेष. त्याची पत्नी आहे तरी कोण? करते काय? जाणून घ्या सविस्तर माहिती....

Swapnil Ghangale | Apr 06, 2026, 11:55 AM IST
बच्चीने गुपचूप उरकलं लग्न; त्याची पत्नी आहे तरी कोण? जाणून घ्या A To Z माहिती

सर्वांच्या लाडक्या गौरव मोरेच्याच भाषेत सांगायचं तर, 'सुमडीत कोंबडी' म्हणतात तसं या पठ्ठ्याने लग्न उरकलंय. विशेष म्हणजे त्याच्या लग्नाची बातमी त्याने नाही तर त्याचा जवळच्या मैत्रिणीच्या इन्स्टा स्टोरीमधून समोर आली आहे. गौरवची पत्नी आहे तरी कोण आणि या व्हायरल इन्स्टा स्टोरीत काय आहे पाहूयात... 

गौरव मोरेने चहात्यांना एक सुखद धक्का दिला

'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा'मधून टनॅनॅनॅनॅनॅ... चा म्युझिकच्या माध्यमातून आणि तिच्या पाठोपाठ येणाऱ्या 'फिल्टर पाड्याचा बच्चन' इन्ट्रोडक्शनसहीत  घराघरात पोहोचलेला अभिनेता गौरव मोरेने चहात्यांना एक सुखद धक्का दिला आहे.

स्वतः गौरवने कोणतीही माहिती दिलेली नाही

गौरव मोरे लग्नबंधनात अडकला आहे. गौरवने स्वतः अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती दिलेली नाही किंवा यासंदर्भात कोणती पोस्टही केलेली नाही. त्याच्या जवळच्या मैत्रिणीने याबद्दलची माहिती सार्वजनिक केली आहे.

लग्न झाल्याच्या वृत्ताला दुजोरा

मात्र गौरव मोरे जवळची मैत्रीण अभिनेत्री ऋतुजा बागवेने इन्स्टाग्राम स्टोरीवर गौरव आणि त्याच्या पत्नीचा फोटो शेअर करत दोघांचं लग्न झाल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. ऋतुजाची इन्स्टास्टोरी सध्या चर्चेत आहे.

गौरवच्या बायकोचं नाव काय?

तर गौरवची पत्नी आहे कोण? असा प्रश्न पडला असेल तर तिचं नाव प्रियांका कारेकर असं असून तिच्यासोबत गौरवचं लग्न होणार असल्याच्या बातमीवर ऋतुजा बागवेने शिक्कामोर्तब केले आहे.

हातावर मेहंदी, हिरवा चुडा अन्...

या फोटोत गौरवची पत्नी प्रियांकाच्या गळ्यात मंगळसूत्र दिसतं आहे. हातावर मेहंदी, हिरवा चुडाही दिसत असून फोटोला, 'मिस्टर अँड मिसेस मोरे' अशी कॅप्शन देण्यात आल्याने या दोघांचं लग्न झालं आहे यावरही शिक्कामोर्तब होत आहे.

ऋतुजा बागवेने स्टोरीमध्ये काय लिहिलंय?

'मिस्टर अँड मिसेस मोरे तुमच्या या नवीन प्रवासासाठी आणि सुंदर नवीन घरासाठी तुमचे खूप खूप अभिनंदन! तुम्हाला आयुष्यभर प्रेम, आनंद आणि सुख लाभो, हीच सदिच्छा. करू आणि बच्ची गॉड ब्लेस यू,' असं ऋतुजा बागवेने इन्स्टास्टोरीवर लिहिलं आहे.

दोघे मागील काही काळापासून रिलेशनमध्ये

गौरव आणि प्रियांका कारेकर मागील काही काळापासून रिलेशनमध्ये होते. प्रियंकाने मागील वर्षी 3 एप्रिल रोजी गौरवसोबत तिच्या वाढदिवसाचा केक कापल्याचा फोटोही इन्स्टाग्रामवर पाहायला मिळतोय.

काय काम करते गौरवची पत्नी?

प्रियांका कारेकर ही सुद्धा गौरवप्रमाणेच मनोरंजनसृष्टीत काम करते. 

इन्स्टाग्राम प्रोफाइलवर एका शब्दात सांगितलीये ओळख

प्रियांका कारेकरने तिच्या इन्स्टाग्राम प्रोफाइलवर स्वत:ची ओळख कलाकर म्हणजेच आर्टिस्ट अशी ठेवलेली आहे.

