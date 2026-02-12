English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • फोटो
  • 4 दिवस काम, 3 दिवस सुट्टी; विकऑफ तुम्हीच ठरवणार! डबल बोनस अन्..; राज्यात नवा कायदा

4 दिवस काम, 3 दिवस सुट्टी; विकऑफ तुम्हीच ठरवणार! डबल बोनस अन्..; राज्यात नवा कायदा

Maharashtra Government New Labour Codes: महाराष्ट्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी 29 प्रकारचे कामगार कायदे रद्द करून नोव्हेंबरमध्ये केवळ चार कायद्यांद्वारे नवीन कामगार संहिता देशभर लागू केली. या आधारवरच नवा निर्णय घेण्यात आला आहे.

Swapnil Ghangale | Feb 12, 2026, 10:26 AM IST
4 दिवस काम, 3 दिवस सुट्टी; विकऑफ तुम्हीच ठरवणार! डबल बोनस अन्..; राज्यात नवा कायदा

mahagovlabourcode

राज्यातील फडणवीस सरकारकडून कर्मचाऱ्यांना नवीन वर्षाची मोठी भेट देण्याचा विचार आहे. राज्यात नवा कायदा लागू होणार असून यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे अनेक निर्णय आहेत. हे निर्णय कोणते आणि काय बदल होणार जाणून घेऊयात...

परदेशाप्रमाणे सुट्टाचा नवा नियम

mahagovlabourcode

इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी, जपान यांसारख्या विकसित देशांत प्रचलित असलेली ‘आठवड्यात 48 तास काम करा आणि सुट्टी घ्या’ ही पद्धत राज्य सरकार नवीन कामगार संहितेत लागू करणार आहे.   

चार किंवा तीन दिवस भरपगारी सुट्टी

mahagovlabourcode

कामगारांनी कामाचे 48 तास तीन-चार दिवसांत पूर्ण केले तरी त्यांना पुढील चार किंवा तीन दिवस भरपगारी सुट्टी मिळणार आहे. म्हणजे आपलाचा विकऑफ आपल्या हाती असणार आहे असं हे धोरण असल्याची चर्चा आहे.  

चार नवीन कामगार संहिता लागू

mahagovlabourcode

कामाचे हे तास कामगार आणि मालक यांच्या संमतीने ठरणार आहेत. केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी सर्व राज्यांना लागू केलेल्या चार नवीन कामगार संहितांमध्ये सुधारणा करून कामगार विभाग ही संहिता लागू करणार आहे.  

आठवड्यात 48 तास काम करण्याची मर्यादा

mahagovlabourcode

देशात एका दिवसात आठ तास व आठवड्यात 48 तास काम करण्याची मर्यादा आहे. दररोज बारा तास कामाची मर्यादा वाढविल्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने मंजूर केला आहे.   

सुधारणा करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय

mahagovlabourcode

या प्रस्तावाला कामगार संघटनांनी विरोध केल्याने त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. आठवड्यात कामाचे 48 तास या केंद्र सरकारच्या नवीन संहितेशी सुसंगत अशी सुधारणा करण्याचे राज्य सरकारने ठरविले आहे. 

50 हजार रुपये दंडाची तरतूद

mahagovlabourcode

कामगार विभागाने वेतन संहितेत सुधारणा करताना कामगारांना ठरलेले वेतन मालकाने न दिल्यास 50 हजार रुपये दंडाची तरतूद केली आहे. केंद्र सरकारच्या संहितेत मालकांना शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. 

...म्हणून दंड वाढविण्यात आला

mahagovlabourcode

शिक्षा झाल्यास मालकाच्या प्रतिष्ठेला धक्का बसणार असल्याने शिक्षेची तरतूद रद्द करून त्याऐवजी दंड वाढविण्यात आला आहे.   

त्या महिलांना दुप्पट बोनस

mahagovlabourcode

सामाजिक संहितेनुसार महिलांना रात्रपाळीत काम करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी पाळणाघराची व्यवस्था मालकाला करावी लागणार आहे. सणासुदीला खाद्यपदार्थ तयार करणाऱ्या कारखान्यात जास्त वेळ कामगारांना काम करावे लागत असल्याने त्यांना दुप्पट बोनस देणे बंधनकारक ठरणार आहे.  

नवीन कामगार संहिता देशभर लागू

mahagovlabourcode

केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी 29 प्रकारचे कामगार कायदे रद्द करून नोव्हेंबरमध्ये केवळ चार कायद्यांद्वारे नवीन कामगार संहिता देशभर लागू केली. ही कामगार संहिता जशीच्या तशी राज्यांना लागू करता येणार नाही.   

एक कामगार असला तरी...

mahagovlabourcode

कारखाना बंद करताना (लाॅकआऊट) यापूर्वी कमीत कमी 100 कामगारांची मर्यादा होती. ती मर्यादा वाढवली जाणार आहे. धोकादायक आस्थापनेत एक कामगार असला तरी त्याला विमा कवच द्यावे लागणार आहे.   

कधी लागू होणार हा नियम?

mahagovlabourcode

औद्योगिक संहितेत कामगार कंत्राटदारांना मालक समजण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या संहितेमध्ये अशा काही सुधारणा राज्य सरकार करणार आहे. या सुधारणांवर 40 दिवसांत कामगारांच्या हरकती व सूचना मागविल्या जाणार आहेत. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या संहितेला समांतर असलेली चार कायद्यांची संहिता कामगार विभाग दोन्ही सभागृहांच्या मंजुरीनंतर राज्यात लागू करणार आहे. (मुख्यमंत्री फडणवीसांचा फोटो वगळता सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य फ्रिपिकवरुन साभार)

