4 दिवस काम, 3 दिवस सुट्टी; विकऑफ तुम्हीच ठरवणार! डबल बोनस अन्..; राज्यात नवा कायदा
Maharashtra Government New Labour Codes: महाराष्ट्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी 29 प्रकारचे कामगार कायदे रद्द करून नोव्हेंबरमध्ये केवळ चार कायद्यांद्वारे नवीन कामगार संहिता देशभर लागू केली. या आधारवरच नवा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Swapnil Ghangale | Feb 12, 2026, 10:26 AM IST
परदेशाप्रमाणे सुट्टाचा नवा नियम
चार किंवा तीन दिवस भरपगारी सुट्टी
चार नवीन कामगार संहिता लागू
आठवड्यात 48 तास काम करण्याची मर्यादा
सुधारणा करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय
50 हजार रुपये दंडाची तरतूद
...म्हणून दंड वाढविण्यात आला
त्या महिलांना दुप्पट बोनस
नवीन कामगार संहिता देशभर लागू
एक कामगार असला तरी...
