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अखेर फडणवीस दिल्लीत... राष्ट्रीय राजकारणात दणक्यात एन्ट्री? RSS चा ही पाठिंबा; कोणत्या भूमिकेत दिसणार?

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 25, 2026, 11:04 AM IST|Updated: Aug 25, 2026, 11:04 AM IST

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर मोठी जबाबदारी टाकण्याची तयारी केंद्रीय नेतृत्वाने घेतल्याची जोरदार चर्चा असून फडणवीसांच्या या नव्या भूमिकेसाठी संघाचाही पाठिंबा आहे.

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फडणवीसांची राष्ट्रीय राजकारणामध्ये दणक्यात एन्ट्री?

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची राष्ट्रीय राजकारणामध्ये दणक्यात एन्ट्री होणार असल्याची चर्चा असून त्यांच्यावर मोठी जबाबदारी सोपवली जाणार आहे. नेमकी कोणती जबाबदारी फडणवीसांवर सोपवली जाण्याची शक्यता आहे जाणून घ्या सविस्तरपणे....

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फडणवीस दिल्लीत जाण्याची चर्चा

भारतीय जनता पार्टीने संघटनात्मक बदल केल्यानंतर होणाऱ्या मंत्रिमंडळ विस्तारात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची केंद्रीय मंत्रिमंडळात थेट पंतप्रधान मोदींच्या कॅबिनेटमध्ये वर्णी लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय.

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मागील काही आठवड्यांपासून याबद्दलची चर्चा असून फडणवीस दिल्लीला जाणार का? अशी चर्चा राज्याच्या राजकारणात सुरु असतानाच आता दिल्लीत फडणवीसांवर मोठी जबाबदारी सोपवली जाण्याची दाट शक्यता आहे. 

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महाराष्ट्रातच राहणार असल्याचे सांगितले

मुख्यमंत्री फडणवीस यांची केंद्रीय मंत्रिमंडळात वर्णी लागणार असल्याची चर्चा असतानाच त्यांनी आपण केंद्रात जाणार नसून महाराष्ट्रातच राहणार असल्याचे वारंवार स्पष्ट केले आहे. त्यानंतरही दिल्लीत भाजपच्या गोटात फडणवीस यांना मोठी संधी देण्याबाबत वेगवान हालचाली सुरू आहेत.

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राष्ट्रीय राजकारणात एंट्री

केंद्रीय संसदीय समितीच्या माध्यमातून फडणवीसांची राष्ट्रीय राजकारणात एंट्री होण्याची दाट शक्यता आहे.भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांच्या नेतृत्वात नवी संघटनात्मक टीम स्थापन करण्यात आल्यानंतर आता पक्षात सर्वात शक्तिशाली समजल्या जाणाऱ्या 'संसदीय मंडळा'च्या पुनर्रचनेच्या हालचालींना वेग आला आहे. 

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...म्हणूनच दिल्ली वाऱ्या वाढल्या

'संसदीय मंडळा'च्या समितीत फडणवीस यांचा समावेश केला जाणार आहे. त्यामुळेच त्यांच्या दिल्ली वाऱ्या वाढल्याचे सांगितले जात आहे. 

 

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फडणवीसांसोबत हे दोन मुख्यमंत्रीही चर्चेत

मुख्यमंत्री फडणवीसांबरोबरच उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा यांचं नावही 'संसदीय मंडळा'साठी चर्चेत असताना इथे फडणवीसांचं नाव निश्चित समजलं जात आहे.

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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा पाठिंबा

भाजपच्या घटनेनुसार 'संसदीय मंडळ' सर्वोच्च आहे. यामध्ये पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांसह 12 सदस्यांचा समावेश असतो. विशेष म्हणजे फडणवीसांचा 'संसदीय मंडळा'त समावेश करण्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा पाठिंबा असल्याची सूत्रांची माहिती आहे.

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संघटनात्मक व राजकीय वजन वाढणार

सध्या 'संसदीय मंडळा'मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासारख्या दिग्गजांचा समावेश आहे. फडणवीस यांची या समितीत नियुक्ती झाल्यास त्याच संघटनात्मक व राजकीय वजन वाढणार आहे.  (सर्व फोटो सोशल मीडिया आणि वृत्तसंस्थांकडून साभार)

TAGS:
maharashtra
CM
Devendra Fadnavis
delhi
BJP
Parliamentary board

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