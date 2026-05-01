  • Maharashtra Din 2026 Wishes: मराठी मन, मराठी संस्कृती, मराठी माणूस... महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा

Maharashtra Din 2026 Marathi Shubhechha Messages WhatsApp Wallpapers:  1 मे रोजी महाराष्ट्र दिन हा दिवस साजरा केला जातो. 1 मे 1960 रोजी बॉम्बे पुनर्रचना कायदा अमलात आला. यामधूनच महाराष्ट्राची निर्मिती झाली.

Dakshata Thasale-Ghosalkar | May 01, 2026, 10:16 AM IST
1 May Maharashtra Day 2026 Wishes Greetings in Marathi

Happy Maharshtra Din 2026 Wishes in Marathi: दगड होईन तर सह्याद्रीचा, होईन माती झालो तर महाराष्ट्राची, होईन तलवार झालो तर आई भवानीची, होईन जय भवानी जय शिवाजी महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!  

1 May Maharashtra Day Wishes Quotes Banners in Marathi

1 May Maharashtra Day Wishes Quotes Banners in Marathi: मराठी भाषा, मराठी मन, अभिमान महाराष्ट्राचा, स्वाभिमान मराठीचा...!! महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा..!  

Maharashtra Day Wishes 2026 Images Wallpapers

Maharashtra Day Wishes 2026 Images Wallpapers in Marathi: मंगल देशा... पवित्र देशा... महाराष्ट्र देशा... प्रणाम घ्यावा माझा हा महाराष्ट्र देशा.... महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!  

Maharashtra Day Quotes in Marathi

Maharashtra Day 2026 Quotes in Marathi: बहु असोत सुंदर संपन्न की महा... प्रिय अमुचा एक महाराष्ट्र देश हा... महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!  

मे महाराष्ट्र दिन - 1 May Maharashtra Day Wishes Messages

मे महाराष्ट्र दिन - 1 May Maharashtra Day Wishes Messages: सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो, शिवशंभू राजा... दरीदरीतून नाद गुंजला, महाराष्ट्र माझा... जय जय महाराष्ट्र माझा… महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!  

Maharashtra Day WhatsApp Status

Maharashtra Day WhatsApp Status in Marathi: "गर्व आहे की मी मराठी आहे, गर्व आहे की मी महाराष्ट्रात राहतो! महाराष्ट्र दिनाच्या मंगलमय शुभेच्छा!"  

Maharashtra Din Shubhechha Messages

Maharashtra Din Shubhechha Messages in Marathi: महान संतांची जन्मभूमी, विज्ञानाने जेथे केली प्रगती प्रेम, आदर, स्नेह आणि माणुसकी हीच आहे आमची संस्कृती... महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा...!  

Maharashtra Day Messages in Marathi

Maharashtra Day Messages in Marathi: महान संतांची जन्मभूमी, विज्ञानाने जेथे केली प्रगती प्रेम, आदर, स्नेह आणि माणुसकी हीच आहे आमची संस्कृती... महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा...!  

Maharashtra Day Wishes

Maharashtra Day Wishes: "मराठी मन, मराठी संस्कृती, मराठी माणूस – या सर्वांचा सन्मान करणारा दिवस! महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!"  

Gold Price Today: कामगार दिनी सोनं 2000 रुपयांनी महागलं तर चांदीची घसरण, जाणून घ्या आजचे सोने-चांदीचा दर

यंदा पाऊस उशीरा की लवकर? महाराष्ट्रात मान्सून कधी धडकणार? डायरेक्ट तारीखच आली समोर

Birthday Special: सतत रिजेक्शन, नंतर यशराजची अभिनेत्री; 255 कोटीची नेटवर्थ असलेली सुंदरी 5 वर्षांपासून कॅमेऱ्यापासून दूर

महाराष्ट्रासाठी अभिमानास्पद बातमी... Missing Link उद्घाटनाआधीच Guinness बुकमध्ये! फडणवीसांनी सांगितलं कारण

