Ajit Pawar Famous Dialogues: अजितदादांचा स्वॅग, थेट, स्पष्ट आणि करारी..पाहा अजित पवारांचे Top 5 व्हायरल डायलॉग्स, ज्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्र गाजवला
Ajit Pawar Famous Dialogs in Speech: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा आज, बुधवारी २८ जानेवारी २०२६ रोजी बारामती येथे विमान अपघातात मृत्यू झाला. अजित पवारांची भाषण तर गाजलीच पण त्यांचे डायलॉग्ज त्याहून फेमस झाले. त्यांचे टॉप डायलॉग्ज पहा...
Tejashree Gaikwad | Jan 29, 2026, 02:19 PM IST
अजित पवार यांचे विमान अपघातात मृत्यू
अजितदादांचा स्वॅगच न्यारा - Best Dialogues in Speech
Dialogue 1 - आय लव्ह यू दादा
Dialogue 2 - मी कुणाच्या नादाला लागत नाही, लागलो तर सोडत नाही
Dialogue 3 - उगाच नाटकं करू नका, काम करा
Dialogue 4 - काकांच्या पुण्याईनं माझं व्यवस्थित चाललंय
