Marathi News
  Ajit Pawar Famous Dialogues: अजितदादांचा स्वॅग, थेट, स्पष्ट आणि करारी..पाहा अजित पवारांचे Top 5 व्हायरल डायलॉग्स, ज्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्र गाजवला

Ajit Pawar Famous Dialogues: अजितदादांचा स्वॅग, थेट, स्पष्ट आणि करारी..पाहा अजित पवारांचे Top 5 व्हायरल डायलॉग्स, ज्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्र गाजवला

Ajit Pawar Famous Dialogs in Speech: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा आज, बुधवारी २८ जानेवारी २०२६ रोजी बारामती येथे विमान अपघातात मृत्यू झाला. अजित पवारांची भाषण तर गाजलीच पण त्यांचे डायलॉग्ज त्याहून फेमस झाले. त्यांचे टॉप डायलॉग्ज पहा...   

Tejashree Gaikwad | Jan 29, 2026, 02:19 PM IST
1/8

अजित पवार यांचे विमान अपघातात मृत्यू

Ajit Pawar Famous Dialogs in Speech

अजित पवार यांचे बुधवारी २८ जानेवारी २०२६ रोजी निधन झाले असून त्यांचा बारामती येथे विमान अपघातात मृत्यू झाला. या घातलेल्या घटनेमुळे सगळीकडूनच हळहळ व्यक्त केली जात आहे.     

2/8

अजितदादांचा स्वॅगच न्यारा - Best Dialogues in Speech

Ajit Pawar famous dialogue

महाराष्ट्राच्या राजकारणात अजित पवार हे त्यांच्या स्पष्टवक्तेपणा, थेट भाष्य आणि परिणामाभिमुख शैलीसाठी ओळखले जातात. भाषण असो वा प्रशासकीय बैठक त्यांचे अनेक डायलॉग्स क्षणातच चर्चेत येतात आणि सोशल मीडियावर व्हायरल होतात. काही वाक्ये तर त्यांच्या राजकीय व्यक्तिमत्त्वाची ओळख बनली आहेत.  

3/8

Dialogue 1 - आय लव्ह यू दादा

Ajit Pawar famous dialogue

एका जाहीर सभेत समर्थकाने “आय लव्ह यू दादा” अशी आरोळी ठोकताच, अजित पवारांनी मिश्कील पण ठाम उत्तर देत मतदारांना भावनांपेक्षा मतदानाच्या बटणावर लक्ष द्यायला सांगितले. त्याचप्रमाणे, “आमची गाडी सुसाट चाललीय” हा उल्लेख करत त्यांनी युतीवर टीका करणाऱ्यांना विकासाच्या वेगाची आठवण करून दिली.  

4/8

Dialogue 2 - मी कुणाच्या नादाला लागत नाही, लागलो तर सोडत नाही

Ajit Pawar famous dialogue

“मी कुणाच्या नादाला लागत नाही, लागलो तर सोडत नाही” हे वाक्य त्यांच्या कणखर प्रशासनाची प्रतिमा अधोरेखित करतं. सोशल मीडियावर हे वाक्य ‘अॅटिट्यूड स्टेटस’ म्हणून मोठ्या प्रमाणावर वापरलं जातं. तर “लोकांना पाणी हवंय, भाषण नको” हे वाक्य त्यांच्या कामकाजकेंद्रित दृष्टिकोनाचं सार सांगतं.  

5/8

Dialogue 3 - उगाच नाटकं करू नका, काम करा

Ajit Pawar famous dialogue

कधी अधिकाऱ्यांना उद्देशून “उगाच नाटकं करू नका, काम करा” असा सल्ला देत ते कार्यक्षमतेवर भर देतात. “मी सांगतोय म्हणजे करायचंच” या वाक्यातून त्यांच्या निर्णयक्षमतेची झलक दिसते.   

6/8

Dialogue 4 - काकांच्या पुण्याईनं माझं व्यवस्थित चाललंय

Ajit Pawar famous dialogue

राजकीय वारशाबाबत बोलताना “काकांच्या पुण्याईनं माझं व्यवस्थित चाललंय” असे म्हणत ते कधी विनोद, कधी नम्रता व्यक्त करतात.  

7/8

Dialogue 5 - धरणाचं वाक्य… माझं वाटोळं झालं

Ajit Pawar famous dialogue

क्वचितच, सार्वजनिक मंचावर स्वतःची चूक मान्य करत “धरणाचं वाक्य… माझं वाटोळं झालं” हा डायलॉग  त्यांची प्रांजळता दाखवते.   

8/8

अजित पवारांचे व्हायरल डायलॉग्स

Ajit Pawar famous dialogue

बारामती आणि पिंपरी-चिंचवड या बालेकिल्ल्यांबद्दलचे संदर्भ असोत किंवा कर्मकांडांपेक्षा कामाला प्राधान्य देणारी विधानं अजित पवारांचे डायलॉग्स त्यांच्या थेट राजकारणाची छाप सोडतात.  

