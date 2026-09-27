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राज्यात दुष्काळाची घोषणा अन् ट्रिगर 1 लागू, म्हणजे नेमकं काय?

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 27, 2026, 12:56 PM IST|Updated: Sep 27, 2026, 12:56 PM IST

कोरड्या दुष्काळामुळे आत्महत्येचं दुष्टचक्र पुन्हा सुरू झालं आहे. पावसाअभावी खरिपातली पिकं करपली, कर्जाचा बोजा वाढला

ट्रिगर 1 लागू झालेल्या 265 तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला आहे. 75 टक्के महाराष्ट्रात दुष्काळ जाहीर

Maharashtra Declares Drought In 75 percent what is Trigger 11/7

राज्यात दुष्काळाची घोषणा अन् ट्रिगर 1 लागू, म्हणजे नेमकं काय?

राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील 32 तालुक्यातील 265 तालुक्यात कोरडा दुष्काळ जाहीर केला आहे.  राज्यातील 358 पैकी 265 तालुक्यात दुष्काळ, याचा अर्थ 75 टक्के महाराष्ट्रात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे.

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दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता 2016 नुसार खरिप हंगामातील परिस्थितींचे मुल्यांकन करुन. जूनपासून आत्तापर्यंतच्या पावसाची तूट आणि अन्य घटकांचा विचार करुन 265 तालुक्यात प्रथम कळ म्हणजेच ट्रिगर 1 लागू करण्यात आली आहे. आता हा ट्रिगर 1 म्हणजे काय? आणि त्याचे मुख्य निकष कोणते? हे पाहुयात. 

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दुष्काळ जाहीर करताना ट्रिगर 1 हा पूर्णपणे पावसाच्या प्रमाणावर अधारित असतो. महाराष्ट सरकारच्या दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेनुसार एखाद्या भागात दुष्काळाची पहिली धोक्याची सूचना म्हणून ट्रिगर 1 लागू करण्यात येतो. 

आता ट्रिगर 1 चे निकष काय हे पाहुयात.4/7

आता ट्रिगर 1 चे निकष काय हे पाहुयात.

मान्सूनच्या कालावधीत संबंधित भागात 75 टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झालेला असावा. म्हणजेच पावसाची तूट ही 25 टटक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त असावी. 

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पावसाळ्याचे जे मुख्य महिने असतात जेव्हा पिकांच्या वाढीसाठी पोषक वातावरण असते तेव्हा सलग 2 ते 4  आठवडे किंवा त्या पेक्षा जास्त काळ पावसाचा मोठा खंड पडलेला असावा. 

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ट्रिगर 1 लागू करण्यात आल्यानंतर सरकारकडून काय उपाययोजना आखण्यात येतात, हे जाणून घेऊयात. दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये जमीन महसुलात सूट, पिक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपाच्या चालू वीजबिलात सूट, शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी अशा विविध सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. 

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तसेच रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामांचे निकष शिथिल करून जास्तीत जास्त कामे सुरू करणे, आवश्यकतेनुसार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणे, टंचाई जाहीर केलेल्या गावांमध्ये शेतीपंपांची वीज जोडणी खंडित न करणे, शेतकरी व शेतमजुरांना अन्नधाने पुरवणे आणि जनावरांसाठी आवश्यक चारा उपलब्ध करून देणे यांसारख्या उपाययोजनाही करण्यात येणार आहेत.

TAGS:
Maharashtra Draught
draught
महाराष्ट्र दुष्काळ
दुष्काळग्रस्त जिल्हे कोणते

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