Sunetra Pawar: अजित पवारांच्या उत्तराधिकारी; सुनेत्रा पवारांचं कुटुंब, शिक्षण अन् राजकीय कारकीर्द, जाणून घ्या सर्वकाही
सुनेत्रा पवार यांच्या रुपाने महाराष्ट्राला पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री मिळणार आहेत. त्यांच्याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
Pravin Dabholkar | Jan 30, 2026, 09:27 PM IST
Sunetra Pawar: अजित पवारांच्या उत्तराधिकारी; सुनेत्रा पवारांचं कुटुंब, शिक्षण अन् राजकीय कारकीर्द, जाणून घ्या सर्वकाही,सुनेत्रा पवार कितवी शिकल्यायत? किती नेटवर्थ? A टू Z माहिती!
अजित पवारांच्या आयुष्यात महत्वाची भूमिका
पवार कुटुंबातील सदस्य
सुनेत्रा अजित पवार यांच्या माहेरचे नाव सुनेत्रा पाटील असे आहे. त्या महाराष्ट्रातील एक प्रमुख राजकीय व्यक्ती, सामाजिक कार्यकर्त्या, शेतकरी आणि उद्योजिका आहेत. 18 ऑक्टोबर 1963 रोजी उस्मानाबाद (आता धाराशिव) जिल्ह्यात झाला. त्या पवार कुटुंबातील सदस्य आहेत आणि सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (एनसीपी) खासदार म्हणून राज्यसभेत कार्यरत आहेत. त्या पर्यावरण संरक्षण आणि ग्रामीण विकासासाठी ओळखल्या जातात.
कुटुंबात कोण?
मराठवाड्यातील धाराशीव जिल्ह्यात सुनेत्रा यांचा जन्म झाला. धाराशिवचे नेते, माजी मंत्री शरद पवारांचे जुने स्नेही पद्मसिंह पाटील यांच्या त्या भगिनी आहेत. 1980 मध्ये त्यांचा अजित पवारांशी विवाह झाला. सुनेत्रा यांना पार्थ पवार आणि जय पवार अशी दोन मुले आहेत. त्या शरद पवार यांच्या कुटुंबातील एक भाग आहेत, ज्यात सुप्रिया सुळे (शरद पवारांच्या मुली) आणि इतर राजकीय व्यक्तींचा समावेश आहे. त्या बारामतीतील पवार फार्म येथे राहतात.
कितवी शिकल्या?
राजकीय पार्श्वभूमी
सुनेत्रा पवार यांची राजकीय कारकीर्द 2024 मध्ये सुरू झाली. त्यांनी बारामती लोकसभा मतदारसंघातून भाजपच्या तिकिटावर निवडणूक लढवली, पण हरल्या. नंतर त्यांना एनसीपीच्या उमेदवार म्हणून महाराष्ट्रातून राज्यसभेवर निवडून आणले गेले. त्या अजित पवारांच्या राजकीय गटात सक्रिय आहेत आणि बारामतीमध्ये राजकीय कार्य करतात. त्यांच्या वडिलांच्या राजकीय वारशामुळे त्यांना राजकारणात रस निर्माण झाला.
सामाजिक पार्श्वभूमी
सुनेत्रा पवार सामाजिक कार्यात खूप सक्रिय आहेत. 2010 मध्ये त्यांनी 'एन्व्हायर्नमेंटल फोरम ऑफ इंडिया' ही संस्था स्थापन केली, जी शाश्वत विकास आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी काम करते. त्या बारामतीमध्ये स्वच्छता अभियान, ग्रामीण सशक्तीकरण आणि महिला विकासासाठी कार्य करतात. महाराष्ट्रात त्यांना 'वहिनी' म्हणून ओळखले जाते आणि त्या अनेक सामाजिक उपक्रमांमध्ये भाग घेतात.
व्यावसायिक पार्श्वभूमी
