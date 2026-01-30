English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Sunetra Pawar: अजित पवारांच्या उत्तराधिकारी; सुनेत्रा पवारांचं कुटुंब, शिक्षण अन् राजकीय कारकीर्द, जाणून घ्या सर्वकाही

सुनेत्रा पवार यांच्या रुपाने महाराष्ट्राला पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री मिळणार आहेत. त्यांच्याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

Pravin Dabholkar | Jan 30, 2026, 09:27 PM IST
Sunetra Pawar Profile: सुनेत्रा पवार यांच्या रुपाने महाराष्ट्राला पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री मिळणार आहेत. त्यांच्याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

Sunetra Pawar: अजित पवारांच्या उत्तराधिकारी; सुनेत्रा पवारांचं कुटुंब, शिक्षण अन् राजकीय कारकीर्द, जाणून घ्या सर्वकाही,सुनेत्रा पवार कितवी शिकल्यायत? किती नेटवर्थ? A टू Z माहिती!

Sunetra Pawar: अजित पवार यांच्या जाण्याने महाराष्ट्राचे न भरुन येणारे नुकसान झालंय. यासोबतच महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी पोकळी निर्माण झालीय. महाराष्ट्राने आपला नेता गमावला तर सुनेत्रा पवार यांनी आपला कर्तृत्ववान पती गमावला.

अजित पवारांच्या आयुष्यात महत्वाची भूमिका

 हे दु:ख मागे सारुन त्या आता उपमुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी पार पाडणार आहेत. त्यांच्या रुपाने महाराष्ट्राला पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री मिळणार आहेत. अजित पवार यांच्या कारकिर्दीत सुनेत्रा पवार यांचा महत्वाचा भाग आहे. सुनेत्रा पवार यांच्या रुपात महाराष्ट्रातील जनता आता अजित पवार यांना पाहणार आहे.

पवार कुटुंबातील सदस्य

सुनेत्रा अजित पवार यांच्या माहेरचे नाव सुनेत्रा पाटील असे आहे. त्या महाराष्ट्रातील एक प्रमुख राजकीय व्यक्ती, सामाजिक कार्यकर्त्या, शेतकरी आणि उद्योजिका आहेत. 18 ऑक्टोबर 1963 रोजी उस्मानाबाद (आता धाराशिव) जिल्ह्यात झाला. त्या पवार कुटुंबातील सदस्य आहेत आणि सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (एनसीपी) खासदार म्हणून राज्यसभेत कार्यरत आहेत. त्या पर्यावरण संरक्षण आणि ग्रामीण विकासासाठी ओळखल्या जातात. 

कुटुंबात कोण?

मराठवाड्यातील धाराशीव जिल्ह्यात सुनेत्रा यांचा जन्म झाला. धाराशिवचे नेते, माजी मंत्री शरद पवारांचे जुने स्नेही पद्मसिंह पाटील यांच्या त्या भगिनी आहेत. 1980 मध्ये त्यांचा अजित पवारांशी विवाह झाला. सुनेत्रा यांना पार्थ पवार आणि जय पवार अशी दोन मुले आहेत. त्या शरद पवार यांच्या कुटुंबातील एक भाग आहेत, ज्यात सुप्रिया सुळे (शरद पवारांच्या मुली) आणि इतर राजकीय व्यक्तींचा समावेश आहे. त्या बारामतीतील पवार फार्म येथे राहतात.

कितवी शिकल्या?

सुनेत्रा पवार यांनी 1983 मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या एसबीईएस आर्ट्स आणि कॉमर्स कॉलेज, औरंगाबाद येथून बी.कॉम पदवी प्राप्त केली. त्यांचे शिक्षण ग्रॅज्युएट स्तराचे आहे, जे त्यांच्या व्यावसायिक आणि सामाजिक कार्यात उपयुक्त ठरले. 

राजकीय पार्श्वभूमी

सुनेत्रा पवार यांची राजकीय कारकीर्द 2024 मध्ये सुरू झाली. त्यांनी बारामती लोकसभा मतदारसंघातून भाजपच्या तिकिटावर निवडणूक लढवली, पण हरल्या. नंतर त्यांना एनसीपीच्या उमेदवार म्हणून महाराष्ट्रातून राज्यसभेवर निवडून आणले गेले. त्या अजित पवारांच्या राजकीय गटात सक्रिय आहेत आणि बारामतीमध्ये राजकीय कार्य करतात. त्यांच्या वडिलांच्या राजकीय वारशामुळे त्यांना राजकारणात रस निर्माण झाला. 

सामाजिक पार्श्वभूमी

सुनेत्रा पवार सामाजिक कार्यात खूप सक्रिय आहेत. 2010 मध्ये त्यांनी 'एन्व्हायर्नमेंटल फोरम ऑफ इंडिया' ही संस्था स्थापन केली, जी शाश्वत विकास आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी काम करते. त्या बारामतीमध्ये स्वच्छता अभियान, ग्रामीण सशक्तीकरण आणि महिला विकासासाठी कार्य करतात. महाराष्ट्रात त्यांना 'वहिनी' म्हणून ओळखले जाते आणि त्या अनेक सामाजिक उपक्रमांमध्ये भाग घेतात. 

व्यावसायिक पार्श्वभूमी

त्या शेती आणि उद्योग क्षेत्रात कार्यरत आहेत. बारामती हाय-टेक टेक्सटाइल पार्कच्या अध्यक्षा आहेत, जिथे बारामतीतील महिलांना रोजगार मिळतो. तसेच, त्या एन्व्हायर्नमेंटल फोरम ऑफ इंडियाच्या सीईओ आहेत. त्यांचा व्यावसायिक अनुभव ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यात मदत करतो.

नेटवर्थ

2024 च्या निवडणूक आयोगाला दिलेल्या शपथपत्रानुसार, सुनेत्रा पवार यांची एकूण मालमत्ता सुमारे 127.6 कोटी रुपये आहे. ज्यात रोख रक्कम, बँक ठेवी, शेअर्स, मालमत्ता आणि शेतीचा समावेश आहे. त्यांच्या कुटुंबाची एकूण मालमत्ता 121.45 कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. ज्यात त्यांची वैयक्तिक हिस्सा 59.5 ते 7.96 कोटी रुपये आहे. त्यांच्यावर 17 कोटी रुपयांचे कर्ज आहे.

वैयक्तिक जीवन

सुनेत्रा पवार यांचे जीवन साधे पण प्रभावी आहे. त्या बारामतीमध्ये सामाजिक आणि राजकीय कार्यक्रमात सक्रिय असतात. त्यांचा वारसा पर्यावरण आणि महिला सशक्तीकरणाशी जोडलेला आहे. ज्यामुळे त्यांच्याप्रती जनसामान्यांमध्ये आदराची भावना आहे.

