English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

6 कोटींचं बक्षीस असलेला व्यक्ती म्हणाला, 'फडणवीस आले तरच...'; CM तातडीने रवाना! नाट्यमय घडामोडी

Who Is Mallojula Venugopal Rao Bhupati : मागील काही काळामधील महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वात मोठी शरणागती आज होणार असून मुख्यमंत्री फडणवीस तातडीने यासाठी रवाना झालेत. नेमकी ही व्यक्ती आहे कोण आणि तिने केलंय काय जाणून घ्या...

Swapnil Ghangale | Oct 15, 2025, 08:58 AM IST
twitter
1/8

गुरिल्ला झोन तयार करण्याची जबाबदारी

naxalbhupatisurrender

दक्षिण भारतात गुरिल्ला झोन तयार करण्याची जबाबदारीही भूपतीवर सोपविण्यात आली होती.

twitter
2/8

नक्षल्यांचा केंद्रीय प्रवक्ता

naxalbhupatisurrender

2010 मध्ये नक्षल्यांचा केंद्रीय प्रवक्ता चेरीकुरी राजकुमार उर्फ आझाद हा चकमकीत ठार झाल्यानंतर भूपतीला प्रवक्ता बनविण्यात आले.

twitter
3/8

76 जवान शहीद झाले तो हल्ला याच्याच नेतृत्वाखाली

naxalbhupatisurrender

2010 एप्रिलमध्ये छत्तीसगडमध्ये केंद्रीय राखीव दलाचे 76 जवान शहीद झाले होते. या घटनेचा मास्टरमाइंड भूपतीच होता.

twitter
4/8

40 वर्षांपासून नक्षल चळवळीत

naxalbhupatisurrender

मल्लोजूला वेणुगोपाल राव उर्फ सोनू उर्फ भूपती गेल्या 40 वर्षांपासून नक्षल चळवळीत सक्रिय होता.

twitter
5/8

नक्षल्यांच्या सेंट्रल कमिटीचा सदस्य

naxalbhupatisurrender

भूपती नक्षल चळवळीत केंद्रीय समिती पॉलिट ब्युरो मेंबर तसेच सेंट्रल कमिटीमध्ये सदस्य होता.

twitter
6/8

हिंसक हल्ल्यांचा सूत्रधार

naxalbhupatisurrender

अनेक हिंसक दहशतवादी हल्ल्यांचा भूपती सूत्रधार आहे.

twitter
7/8

थिंकटँकचा सदस्य

naxalbhupatisurrender

भूपती नक्षली चळवळीचा थिंकटँकमध्ये आहे.

twitter
8/8

पत्रकातून मांडायचा भूमिका

naxalbhupatisurrender

भूपती अनेक वर्षापासून नक्षल चळवळीची भूमिका आणि धोरणे 'अभय'  या नावाने पत्रकातून मांडत होता.   

twitter
पुढील
अल्बम

काश्मिरला टक्कर देणारे महाराष्ट्रातील हिडन हिल स्टेशन! थंडी, धुकं आणि बोटींग... मुंबई, पुणेकरांसाठी बेस्ट व्हेकेशन

पुढील अल्बम

काश्मिरला टक्कर देणारे महाराष्ट्रातील हिडन हिल स्टेशन! थंडी, धुकं आणि बोटींग... मुंबई, पुणेकरांसाठी बेस्ट व्हेकेशन

काश्मिरला टक्कर देणारे महाराष्ट्रातील हिडन हिल स्टेशन! थंडी, धुकं आणि बोटींग... मुंबई, पुणेकरांसाठी बेस्ट व्हेकेशन

काश्मिरला टक्कर देणारे महाराष्ट्रातील हिडन हिल स्टेशन! थंडी, धुकं आणि बोटींग... मुंबई, पुणेकरांसाठी बेस्ट व्हेकेशन 8
कोण रोखतंय अनिल अंबानींचं कमबॅक? या दोन कंपन्या बदलणार नशीब, 33 वर्षांचा तरुण ठरतोय गुड लक; साईन करतायत एकामागोमाग एक डील

कोण रोखतंय अनिल अंबानींचं कमबॅक? या दोन कंपन्या बदलणार नशीब, 33 वर्षांचा तरुण ठरतोय गुड लक; साईन करतायत एकामागोमाग एक डील

कोण रोखतंय अनिल अंबानींचं कमबॅक? या दोन कंपन्या बदलणार नशीब, 33 वर्षांचा तरुण ठरतोय गुड लक; साईन करतायत एकामागोमाग एक डील 9
सुजलेला चेहरा अन्... प्रेमानंद महाराजांच्या किडनीच्या आजाराची 9 खतरनाक लक्षणे, जीव घेतल्याशिवाय राहत नाहीत

सुजलेला चेहरा अन्... प्रेमानंद महाराजांच्या किडनीच्या आजाराची 9 खतरनाक लक्षणे, जीव घेतल्याशिवाय राहत नाहीत

सुजलेला चेहरा अन्... प्रेमानंद महाराजांच्या किडनीच्या आजाराची 9 खतरनाक लक्षणे, जीव घेतल्याशिवाय राहत नाहीत 10
&#039;माझ्यावर काळी जादू करुन...&#039;, अभिनेत्री अमृता रावचा गौप्यस्फोट, &#039;माझ्या गुरुंनीच आईला...&#039;

'माझ्यावर काळी जादू करुन...', अभिनेत्री अमृता रावचा गौप्यस्फोट, 'माझ्या गुरुंनीच आईला...'

'माझ्यावर काळी जादू करुन...', अभिनेत्री अमृता रावचा गौप्यस्फोट, 'माझ्या गुरुंनीच आईला...' 10