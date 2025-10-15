6 कोटींचं बक्षीस असलेला व्यक्ती म्हणाला, 'फडणवीस आले तरच...'; CM तातडीने रवाना! नाट्यमय घडामोडी
Who Is Mallojula Venugopal Rao Bhupati : मागील काही काळामधील महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वात मोठी शरणागती आज होणार असून मुख्यमंत्री फडणवीस तातडीने यासाठी रवाना झालेत. नेमकी ही व्यक्ती आहे कोण आणि तिने केलंय काय जाणून घ्या...
Swapnil Ghangale | Oct 15, 2025, 08:58 AM IST
गुरिल्ला झोन तयार करण्याची जबाबदारी
नक्षल्यांचा केंद्रीय प्रवक्ता
76 जवान शहीद झाले तो हल्ला याच्याच नेतृत्वाखाली
40 वर्षांपासून नक्षल चळवळीत
