महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा आणि प्रसिद्ध गणपती विसर्जन सोहळा! मुंबईत भयानक गर्दी
मुंबईतील भव्य दिव्य गणपती विसर्जन मिरवणूक सोहळा.
Vanita Kamble | Sep 06, 2025, 06:54 PM IST
Maharashtra Ganpati Visarjan 2025 : मुंबईतील गणोशोत्सव संपूर्ण महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध आहे. मुंबईचा विसर्जन सोहळा देखील तितकाच लक्षवेधी असतो. आपल्या लाडक्या बाप्पाला निरोप देण्यासाठी लाखो भक्त मुंबईच्या रस्त्यांवर दिसत आहे. चिंतामणी, तेजुकाया, परळचा राजा, काळाचौकीचा महागणपती आणि गिरगावचा राजाची विसर्जन मिरवणूक निघाली आहे...ढोल-ताशांच्या गजरात बाप्पा विसर्जनासाठी मार्गस्थ झाले आहेत.
