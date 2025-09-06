English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा आणि प्रसिद्ध गणपती विसर्जन सोहळा! मुंबईत भयानक गर्दी

मुंबईतील भव्य दिव्य गणपती विसर्जन  मिरवणूक सोहळा. 

Vanita Kamble | Sep 06, 2025, 06:54 PM IST
Maharashtra Ganpati Visarjan 2025 : मुंबईतील गणोशोत्सव संपूर्ण महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध आहे. मुंबईचा विसर्जन सोहळा देखील तितकाच लक्षवेधी असतो. आपल्या लाडक्या बाप्पाला निरोप देण्यासाठी लाखो भक्त मुंबईच्या रस्त्यांवर दिसत आहे. चिंतामणी, तेजुकाया, परळचा राजा, काळाचौकीचा महागणपती आणि गिरगावचा राजाची विसर्जन मिरवणूक निघाली आहे...ढोल-ताशांच्या गजरात बाप्पा विसर्जनासाठी मार्गस्थ झाले आहेत.

 महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा आणि प्रसिद्ध गणपती विसर्जन सोहळा मुंबईत पार पडतो. फक्त भारतातूनच नव्हे तर जगभरातून भक्त मुंबईचा हा भव्य दिव्य विसर्गजन सोहळा पाहण्यासाठी गर्दी करतात.   

या विसर्जन सोहळ्यात भक्ती, आनंद आणि विरहाचा संगम अनुभवायला मिळतोय.

लालबागच्या राजाचं विलभनीय रुप पाहायला मिळालं.

लालबागच्या राजाला स्वरांजली पदकाने देशभक्तीपर गाणं गात सलामी दिली.  

आतषबाजी, पुष्पवृष्टी करत भव्य मिरवणुकीत ढोल-ताशांचा गजर, भक्तांच्या घोषणा आणि उत्साहाचा जनसागरात गणपती विसर्जनासाठी मार्गस्थ झाले.  

शानदार पद्धतीने निघालेल्या लालबागच्या राजाला पुष्पहार घालत भक्तांनी दर्शन घेतले.

 दरवर्षीप्रमाणे यंदाही लाखो भाविकांनी हा विसर्जन सोहळा याची देही याची डोळा पाहण्यासाठी गर्दी केली आहे. 

 मुंबईतील सर्वात प्रसिद्ध गणपती म्हणजेच लालबागचा राजा आणि त्याचे विसर्जन हा गणेशोत्सवातील सर्वात मोठा शानदार सोहळा मानला जातो. 

मुंबईच्या रस्त्यांवर भक्तांची मोठ्या संख्येनं गर्दी दिसत आहे. गणेशभक्तांमध्ये उत्साह दिसत आहे. 

लालबागच्या राजाचा शाही विसर्जन सोहळा सुरु आहे. 

