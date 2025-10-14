English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
ऐतिहासिक... ₹4100 कोटींना अंबनींची 'ही' कंपनी महाराष्ट्र सरकार घेणार विकत; जनतेला मोठा फायदा

Maharashtra Government To buy Ambani Company: राज्य सरकारने यासंदर्भात आधीपासूनच तयारी करुन ठेवली असल्याची माहिती समोर येत आहे. हा व्यवहार नेमका आहे काय जाणून घ्या...

Swapnil Ghangale | Oct 14, 2025, 10:14 AM IST
1/11

ambanimetro

सर्वसामान्यांच्या सोयीसाठी राज्यातील सरकार एक मोठा आणि तितकाच ऐतिहासिक निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. विशेष म्हणजे हा निर्णय घेताना ते देशातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती असलेल्या मुकेश अंबानींच्या मालकीची एक अख्खी कंपनीच 4100 कोटी रुपये खर्च करुन विकत घेणार आहे. काय आहे हे प्रकरण समजून घेऊयात...

2/11

रोज पाच लाख प्रवासी असलेली मेट्रो

ambanimetro

मुंबईत दररोज पाच लाख प्रवाशांचा ताण असलेल्या मेट्रो 1 (घाटकोपर-वर्सेवा) ताब्यात घेण्याच्या हालचाली मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) पुन्हा सुरू केल्या आहेत.

3/11

र्व-पश्चिम उपनगरांना जोडणारी मेट्रो

ambanimetro

मुंबई मेट्रो लाइन 1 ही मुंबईतील पहिली मेट्रो लाइन असून, ती वर्सोवा ते घाटकोपर असा मार्ग कापते. ही लाइन 2014 पासून कार्यरत आहे आणि पूर्व-पश्चिम उपनगरांना जोडते. ही पूर्णपणे उंच (elevated) आहे आणि मुंबईच्या वाहतूक गर्दी कमी करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते.

4/11

मेट्रोचं वेळापत्रक कसं?

ambanimetro

एकूण 11.40 किमी लांबीच्या मुंबई मेट्रो लाइन 1 च्या मार्गावर एकूण 12 स्थानके असून ही मेट्रो 8 जून 2014 पासून कार्यरत आहे. मेट्रोची सेवा रोज सकाळी 5.49 पासून रात्री 11.40 पर्यंत उपलब्ध असून दर 4 ते 5 मिनिटांनी एक ट्रेन धावते. 

5/11

तिकीट अन् वेग किती?

ambanimetro

10 ते 40 रुपयादरम्यान तिकीट असून ट्रेनचा वेग सरासरी 35 किमी प्रती तास असून कमाल वेग 80 किमी प्रती तास इतका आहे. 11 वर्षात या मेट्रोनं 111 कोटी प्रवाशांनी प्रवास केला आहे.  

6/11

किती प्रवासी प्रवास करतात?

ambanimetro

ऑक्टोबर 2025 पर्यंत, लाइन 1 वर सरासरी 3.5 लाख प्रवासी प्रवास करतात. ऑगस्ट 2025 मध्ये एका दिवशी 5.6 लाख प्रवासी नोंदवले गेले होते, जो एक उच्चांक आहे.   

7/11

मार्गिका ताब्यात घेणे सोपे होणार

ambanimetro

आता प्रवाशांना अधिक सुरळीत व आरामदायी सेवा मिळावी, यासाठी एमएमआरडीए मार्गिकेच्या देखरेखीसाठी स्वतंत्र अभियांत्रिकी कंपनीची नेमणूक करणार आहे. स्वतंत्र अभियांत्रिकी कंपनीच्या अहवालाच्या आधारे मार्गिका ताब्यात घेणे सोपे होईल, असे सांगितले जात आहे.  

8/11

रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या मक्तेदारीतील कंपनी

ambanimetro

सध्या ही मार्गिका मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेड (एमएमओपीएल) या कंपनीकडून चालवली जाते.वन प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या मक्तेदारीतील असून 'एमएमआरडीए'चा 26 टक्के हिस्सा आहे.   

9/11

नेमकी मालकी कोणाची?

ambanimetro

देशातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती असलेल्या मुकेश अंबानींच्या मालकीची रिलायन्स इन्फ्रा कंपनी ही मार्गिका 'एमएमआरडीए'कडे सोपवण्यास तयार आहे.  

10/11

4100 कोटी रुपये मोजावे लागणार

ambanimetro

अंबानींच्या कंपनीच्या मालकीची मेट्रो एमएमआरडीएला ताब्यात घ्यायची असेल तर त्यासाठी 4100 कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत. हा एवढा खर्च करण्यास राज्य सरकारने मागील वर्षी 'एमएमआरडीए'ला मंजुरी दिली होती.   

11/11

सखोल निरीक्षण करण्याचा निर्णय

ambanimetro

मात्र विधानसभा निवडणुकीआधी तो निर्णय मागे घेण्यात आला. आता पुन्हा 'एमएमआरडीए' ने स्वतंत्र इंजिनीअरकडून मार्गिकचे सखोल निरीक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. (सर्व फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

