ऐतिहासिक... ₹4100 कोटींना अंबनींची 'ही' कंपनी महाराष्ट्र सरकार घेणार विकत; जनतेला मोठा फायदा
Maharashtra Government To buy Ambani Company: राज्य सरकारने यासंदर्भात आधीपासूनच तयारी करुन ठेवली असल्याची माहिती समोर येत आहे. हा व्यवहार नेमका आहे काय जाणून घ्या...
Swapnil Ghangale | Oct 14, 2025, 10:14 AM IST
रोज पाच लाख प्रवासी असलेली मेट्रो
र्व-पश्चिम उपनगरांना जोडणारी मेट्रो
मेट्रोचं वेळापत्रक कसं?
तिकीट अन् वेग किती?
किती प्रवासी प्रवास करतात?
मार्गिका ताब्यात घेणे सोपे होणार
रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या मक्तेदारीतील कंपनी
नेमकी मालकी कोणाची?
