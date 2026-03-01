Mumbai-Pune Express Way वर वाहतुक कोंडी कधीच होणार नाही! महाराष्ट्र सरकारचा 'मास्टर प्लान'
Mumbai Pune Expressway : मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवर अलिकडेच झालेल्या गॅस टँकर अपघातानंतर, महाराष्ट्र सरकार अत्यंत आपत्कालीन परिस्थितीवर तोडगा काढला आहे. राज्य विधानसभेत SOP मांडला आहे. मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवर झालेल्या गॅस टँकर अपघातानंतर 36 तास वाहतूक विस्कळीत झाली होती. त्यानंतर प्रशासनाने याबाबत मोठा निर्णय घेतला.
Dakshata Thasale | Mar 01, 2026, 12:12 PM IST
एअर लिफ्टिंग सुविधा (Air Ambulance)
हेलिपॅड्सची निर्मिती
हवाई रुग्णवाहिका सेवा
नवीन वाहतूक SOP
SOP मध्ये कशाचा समावेश?
