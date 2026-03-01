English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Mumbai-Pune Express Way वर वाहतुक कोंडी कधीच होणार नाही! महाराष्ट्र सरकारचा मास्टर प्लान

Mumbai-Pune Express Way वर वाहतुक कोंडी कधीच होणार नाही! महाराष्ट्र सरकारचा 'मास्टर प्लान'

Mumbai Pune Expressway : मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवर अलिकडेच झालेल्या गॅस टँकर अपघातानंतर, महाराष्ट्र सरकार अत्यंत आपत्कालीन परिस्थितीवर तोडगा काढला आहे.  राज्य विधानसभेत SOP मांडला आहे. मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवर झालेल्या गॅस टँकर अपघातानंतर 36 तास वाहतूक विस्कळीत झाली होती. त्यानंतर प्रशासनाने याबाबत मोठा निर्णय घेतला. 

Dakshata Thasale | Mar 01, 2026, 12:12 PM IST
1/8

एअर लिफ्टिंग सुविधा (Air Ambulance)

गंभीर अपघाताच्या वेळी 'गोल्डन अवर' (अपघातानंतरचा पहिला तास) मध्ये रुग्णाला रुग्णालयात पोहोचवण्यासाठी सरकारने एअर ॲम्ब्युलन्सची तरतूद केली आहे.

2/8

हेलिपॅड्सची निर्मिती

 एक्सप्रेसवेवर लोणावळा, खालापूर आणि तळेगाव यांसारख्या मोक्याच्या ठिकाणी हेलिकॉप्टर उतरवण्यासाठी विशेष हेलिपॅड्स निश्चित करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) यावर देखरेख करते.

3/8

हवाई रुग्णवाहिका सेवा

अतिशय गंभीर परिस्थितीत रुग्णांना मुंबई किंवा पुण्यातील मोठ्या रुग्णालयांत (उदा. रुबी हॉल क्लिनिक, अपोलो हॉस्पिटल) थेट नेण्यासाठी हेलिकॉप्टरचा वापर केला जातो.

4/8

नवीन वाहतूक SOP

वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी आणि शिस्त लावण्यासाठी सरकारने खालील नियम कडक केले आहेत. अवजड वाहनांसाठी डावी लेन अनिवार्य करण्यात आली आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांवर महाराष्ट्र महामार्ग पोलीस सीसीटीव्हीद्वारे दंडात्मक कारवाई करतात.  

5/8

SOP मध्ये कशाचा समावेश?

 एक्सप्रेसवेवर हाय-टेक कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत, जे वेग मर्यादा ओलांडणाऱ्या आणि चुकीच्या पद्धतीने ओव्हरटेक करणाऱ्या गाड्यांची माहिती नियंत्रण कक्षाला देतात.  ज्या ठिकाणी वारंवार अपघात किंवा कोंडी होते, अशा 10 हून अधिक 'ब्लॅक स्पॉट्स'वर 24 तास गस्त वाढवण्यात आली आहे.

6/8

वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी टोल प्लाझावर 'फास्टॅग' (FASTag) अनिवार्य करण्यासोबतच, सुट्ट्यांच्या काळात जास्तीचे कर्मचारी तैनात करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. जर कोंडी मर्यादेबाहेर गेली, तर काही काळासाठी अवजड वाहनांची वाहतूक थांबवून हलकी वाहने सोडण्याची SOP राबवली जाते.

7/8

36 तासांच्या वाहतूक कोंडीनंतर विचार सुरू

मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवर 36 तासांच्या वाहतूक कोंडीनंतर, सरकार अशा गर्दीचे निराकरण करण्यासाठी एअरलिफ्टिंगचा विचार करत आहे. यामुळे वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सुटणार आहे. 

8/8

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले की, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अशा आव्हानांना कसे तोंड द्यावे हे समजून घेण्यासाठी एक अभ्यास केला जात आहे. ज्वलनशील आणि इतर धोकादायक पदार्थांच्या वाहतुकीसाठी त्यांनी एसओपी विकसित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

