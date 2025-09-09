English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

New Vice President: महाराष्ट्राचे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आता भारताचे उपराष्ट्रपती! काय आहे राजकीय पार्श्वभूमी?

Who is Cp Radhakrishnan : महाराष्ट्राचे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन देशाचे नवे उपराष्ट्रपती बनले आहेत. त्यांनी विरोधी उमेदवार न्यायमूर्ती (निवृत्त) सुदर्शन रेड्डी यांचा थेट लढाईत पराभव केला. निवडणुकीत त्यांना 452 मते मिळाली. तर रेड्डी यांना फक्त 300 मते पडली. 38 वर्षांनंतर तामिळनाडूमधून उपराष्ट्रपती होणारे ते दुसरे व्यक्ती आहेत. 

Neha Choudhary | Sep 09, 2025, 08:11 PM IST
twitter
1/10

आरोग्याच्या कारणास्तव निवृत्त उपाध्यक्ष जगदीप धनखड यांनी अचानक राजीनामा दिल्यामुळे ही निवडणूक घ्यावी लागली. निवडणूक अधिकारी आणि राज्यसभेचे सरचिटणीस पीसी मोदी यांनी पत्रकार परिषदेत निवडणूक निकालांची माहिती दिली. 

twitter
2/10

मोदी म्हणाले की, एकूण 767 सदस्यांनी मतदान म्हणजे 98.2 टक्के मतदान झाले. त्यापैकी 752 मते वैध आणि 15 मते अवैध ठरली. सीपी राधाकृष्णन यांना 452 मतं मिळाली. नवे उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन यांच्या राजकीय प्रवास जाणून घेऊयात. 

twitter
3/10

सीपी राधाकृष्णन हे तामिळनाडूतील भाजपचे माजी अध्यक्ष आहेत.  2003 ते 2006 पर्यंत तामिळनाडू भाजप अध्यक्ष होते. त्यांचे पूर्ण नाव चंद्रपुरम पोनुस्वामी राधाकृष्णन आहे. राधाकृष्णन यांचा जन्म 20 ऑक्टोबर 1957 रोजी तामिळनाडूतील तिरुपूर येथे झाला. त्यांनी कोइम्बतूर येथील चिदंबरम कॉलेजमधून बीबीए केले आहे.

twitter
4/10

राधाकृष्णन 1973 मध्ये वयाच्या 1 व्या वर्षी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात सामील झाले. कालांतराने ते जनसंघात सामील झाले आणि सक्रिय राजकारणात आले. ते महाराष्ट्राचे राज्यपाल होते.

twitter
5/10

सीपी राधाकृष्णन हे दक्षिण भारतातील भाजपच्या महत्वाच्या नेत्यांपैकी एक आहेत. ते भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारी समितीचे सदस्यही आहेत. ते केरळचे प्रभारी देखील होते. 2016 ते 201 पर्यंत ते अखिल भारतीय कॉयर बोर्डाचे अध्यक्ष होते. 2004, 2012 आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत ते कोइम्बतूर लोकसभा मतदारसंघात भाजपचे उमेदवार होते.

twitter
6/10

त्यांनी महाराष्ट्राचे राज्यपालपद  31 जुलै 2024 पासून आतापर्यंत सांभाळले. त्यापूर्वी झारखंडचे राज्यपाल 18 फेब्रुवारी 2023 ते 30 जुलै 2024 पर्यंत, तेलंगणा राज्यपाल मार्च ते जुलै 2002 पर्यंत अतिरिक्त कार्यभार पाहिला. तर पुदुच्चेरीचे राज्यपाल मार्च ते ऑगस्ट 2024 पर्यंत उपराज्यपाल (अतिरिक्त कार्यभार) पाहिला. 

twitter
7/10

1998 आणि 1999 मध्ये कोइम्बतूर लोकसभा मतदारसंघातून खासदार म्हणून निवडून आले.

twitter
8/10

2004-2007 या काळात तामिळनाडू भाजपचे अध्यक्ष असताना राधाकृष्णन यांनी 93 दिवसांची रथयात्रा काढली होती, याचा उद्देश नद्या जोडणे हा होता. 

twitter
9/10

त्याशिवाय दहशतवादाला विरोध, अस्पृश्यतेचे निर्मूलन यावर त्यांनी काम केलं. संसदेत वस्त्रोद्योगावरील स्थायी समितीचे अध्यक्ष होते.  

twitter
10/10

आर्थिक आणि सार्वजनिक उपक्रमांशी संबंधित अनेक समित्यांमध्ये काम केले आहे. तामिळनाडू, केरळ आणि इतर दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये पक्ष संघटना मजबूत करण्यात त्यांनी मोलाची भूमिका बजावली आहे.

twitter
पुढील
अल्बम

कोण आहेत नेपाळचे मुकेश अंबानी? बँकांपासून हॉटेलपर्यंत 136 कंपन्यांच्या मालकाचे भारताशी आहे कनेक्शन, संपत्तीचा आकडा पाहून व्हाल अवाक

पुढील अल्बम

कोण आहेत नेपाळचे मुकेश अंबानी? बँकांपासून हॉटेलपर्यंत 136 कंपन्यांच्या मालकाचे भारताशी आहे कनेक्शन, संपत्तीचा आकडा पाहून व्हाल अवाक

कोण आहेत नेपाळचे मुकेश अंबानी? बँकांपासून हॉटेलपर्यंत 136 कंपन्यांच्या मालकाचे भारताशी आहे कनेक्शन, संपत्तीचा आकडा पाहून व्हाल अवाक

कोण आहेत नेपाळचे मुकेश अंबानी? बँकांपासून हॉटेलपर्यंत 136 कंपन्यांच्या मालकाचे भारताशी आहे कनेक्शन, संपत्तीचा आकडा पाहून व्हाल अवाक 10
भारतातील सर्वात घाणेरडी ट्रेन! 4000 KM चा प्रवास तुम्हाला नकोसा करेल, पण तिकिट काही मिनिटांत होतं फुल्ल

भारतातील सर्वात घाणेरडी ट्रेन! 4000 KM चा प्रवास तुम्हाला नकोसा करेल, पण तिकिट काही मिनिटांत होतं फुल्ल

भारतातील सर्वात घाणेरडी ट्रेन! 4000 KM चा प्रवास तुम्हाला नकोसा करेल, पण तिकिट काही मिनिटांत होतं फुल्ल 8
Weekly Numerology : पितृपक्षाचा हा आठवडा मूलांक 2 आणि 7 साठी धनलाभाचा, तर मूलांक 6 असलेल्या लोकांनी बाळगावी सावधगिरी

Weekly Numerology : पितृपक्षाचा हा आठवडा मूलांक 2 आणि 7 साठी धनलाभाचा, तर मूलांक 6 असलेल्या लोकांनी बाळगावी सावधगिरी

Weekly Numerology : पितृपक्षाचा हा आठवडा मूलांक 2 आणि 7 साठी धनलाभाचा, तर मूलांक 6 असलेल्या लोकांनी बाळगावी सावधगिरी 9
सकाळी की संध्याकाळी? चहा पिण्याची योग्य वेळ कोणती? 99% लोकांना माहित नाही उत्तर

सकाळी की संध्याकाळी? चहा पिण्याची योग्य वेळ कोणती? 99% लोकांना माहित नाही उत्तर

सकाळी की संध्याकाळी? चहा पिण्याची योग्य वेळ कोणती? 99% लोकांना माहित नाही उत्तर 8