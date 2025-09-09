New Vice President: महाराष्ट्राचे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आता भारताचे उपराष्ट्रपती! काय आहे राजकीय पार्श्वभूमी?
Who is Cp Radhakrishnan : महाराष्ट्राचे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन देशाचे नवे उपराष्ट्रपती बनले आहेत. त्यांनी विरोधी उमेदवार न्यायमूर्ती (निवृत्त) सुदर्शन रेड्डी यांचा थेट लढाईत पराभव केला. निवडणुकीत त्यांना 452 मते मिळाली. तर रेड्डी यांना फक्त 300 मते पडली. 38 वर्षांनंतर तामिळनाडूमधून उपराष्ट्रपती होणारे ते दुसरे व्यक्ती आहेत.
Neha Choudhary | Sep 09, 2025, 08:11 PM IST
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
सीपी राधाकृष्णन हे दक्षिण भारतातील भाजपच्या महत्वाच्या नेत्यांपैकी एक आहेत. ते भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारी समितीचे सदस्यही आहेत. ते केरळचे प्रभारी देखील होते. 2016 ते 201 पर्यंत ते अखिल भारतीय कॉयर बोर्डाचे अध्यक्ष होते. 2004, 2012 आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत ते कोइम्बतूर लोकसभा मतदारसंघात भाजपचे उमेदवार होते.
6/10
त्यांनी महाराष्ट्राचे राज्यपालपद 31 जुलै 2024 पासून आतापर्यंत सांभाळले. त्यापूर्वी झारखंडचे राज्यपाल 18 फेब्रुवारी 2023 ते 30 जुलै 2024 पर्यंत, तेलंगणा राज्यपाल मार्च ते जुलै 2002 पर्यंत अतिरिक्त कार्यभार पाहिला. तर पुदुच्चेरीचे राज्यपाल मार्च ते ऑगस्ट 2024 पर्यंत उपराज्यपाल (अतिरिक्त कार्यभार) पाहिला.
8/10
9/10