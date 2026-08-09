/विज्ञानाला चॅलेंज देणारा महाराष्ट्रातील Reverse Waterfall; आकाशाकडे वाहते धबधब्याचे पाणी

महाष्ट्रात अनेक सुंदर धबधबे आहेत. असाच एक आश्चर्यकारक धबधबा देखील आहे. आश्चर्यकारक यासाठी कारण हा धबधा उलटा वाहतो.
Kokankada Reverse Waterfall, Naneghat : पावसाच्या आगमनानंतर सह्याद्रीच्या डोंगररांगांमधील भिमाशंकर, नाणेघाट आणि आहुपे परिसर निसर्गसौंदर्याने बहरून गेला आहे. धुक्याचे ढग, रिमझिम पाऊस आणि हिरवाईने नटलेली वनराई पर्यटकांना भुरळ घालत आहे. निसर्गरम्य वातावरणात पर्यटकांनी मोठी गर्दी होत आहे. अशातच सर्वात जास्त चर्चेत आहे तो नाणेघाटचा उलटा धबधबा. हा धबधबा विज्ञानाला चॅलेंज देणारा आहे.
जगात अनेक रहस्यमयी ठिकाणे आहेत. यापैकीच एक आहे महाराष्ट्रातील हा Reverse Waterfall. या धबधब्यावर आल्यावर पर्यटक आश्चर्यचकित होतात. निसर्गाचा हा चमत्कार पाहण्यासाठी अनेक संशोधक देखील येथे येतात.
येथे गुरुत्वाकर्षणाचा नियम फेल ठरतो. या धबधब्याचे पाणी जमीनीच्या दिशेने न वाहता आकाशाच्या दिशेने वाहते. म्हणजे हा धबधबा एखाद्या कारंज्यासारखा भासतो.
3,00 पेक्षा जास्त फुटांचा अखंड वक्राकार असा हा दगडी कडा कोकणकडा म्हणून ओळखला जातो. येथेच हा उलटा धबधबा पहायला मिळतो.
हवेच्या दाबामुळे धबधबा उलटा फिरू लागतो. यामुळेच डोंकर कपारीवर उभ राहून पर्यटक या धबधब्यात भिजण्याच आनंद लुटतात.
कोकणकडा नाणेघाट धबधबा परिसर हा नेहमी धुक्यात हरवलेला असतो. यामुळे पर्यटक येथील निसर्गसौदंर्याच्या प्रेमात पडतात.
वाऱ्याच्या प्रवाहाने उंचावरून पडणारे पाणी हे थेट आकाशाच्या दिशेने वरती फेकले जाते. नाणेघाट धबधबा हा एक वैशिष्ट्यपूर्ण असे पर्यटन स्थळ आहे.
नाणेघाट हे पुण्यातील जुन्नरजवळ महाराष्ट्राच्या पश्चिम घाटात आहे. हे मुंबईपासून तीन तासांच्या अंतरावर आहे. संपूर्ण देशभरातून पर्यटक हा धबधबा पाहण्यासाठी येतात.
नाणेघाट हा ट्रेकिंगसाठी लोकप्रिय आहे.नाणेघाट जितका सुंदर आहे तितकाच तो धोकादायक देखील आहे. यामुळे येथे फिरताना खबरदारी घेणे देखील तितकेच गरजेचे आहे.