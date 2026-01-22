English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  • महाराष्ट्रातील नवं आकर्षण.. जगात असं कुठेच नाही! या तारखेपासून करता येईल प्रवास; एकूण खर्च...

महाराष्ट्रातील नवं आकर्षण.. जगात असं कुठेच नाही! 'या' तारखेपासून करता येईल प्रवास; एकूण खर्च...

Maharashtra Infrastructure News: महाराष्ट्रातील एक अत्यंत महत्त्वकांशी प्रकल्प लवकरच पूर्ण होणार असून त्याचं काम प्रगतीपथावर आहे. 93 टक्क्यांहून अधिक काम झालेला हा प्रोजक्ट 6600 कोटींहून अधिक रक्कम खर्च करुन उभारला आहे. त्याची वैशिष्ट्ये पाहून तुम्हाला आश्चर्याचा धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही. हा प्रोजेक्ट कधी सुरु होतोय, त्यांची वैशिष्ट्ये काय पाहूयात...

Swapnil Ghangale | Jan 22, 2026, 10:24 AM IST
1/12

जगभरात महाराष्ट्रातील 'या' ब्रीजची चर्चा; कधी सुरु होणार तारीखही जाहीर

missinglinkmumpune

जगभरात महाराष्ट्रातील 'या' ब्रीजची चर्चा! मार्गाचं वैशिष्ट्यं काय? किती खर्च आला अन् कधीपासून होणार सुरु? तारीख झाली जाहीर; जाणून घ्या ए टू झेड माहिती

2/12

15 एप्रिलपर्यंत पूर्ण करणार काम

missinglinkmumpune

मुंबई-पुणे प्रवास वेगवान करण्यासाठी बांधण्यात येत असलेल्या मिसिंग लिंक प्रकल्पाचे काम 15 एप्रिलपर्यंत पूर्ण करण्याचे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे (एमएसआरडीसी) नियोजन आहे.   

3/12

मुंबई-पुणे प्रवासाचे अंतर 13.3 किलोमीटरने कमी

missinglinkmumpune

ही मार्गिका 1 मेपासून सेवेत दाखल करण्याचेही निश्चित करण्यात आले आहे. या मार्गिकिमुळे मुंबई-पुणे प्रवासाचे अंतर 13.3 किलोमीटरने आणि वेळेनुसार 30 मिनिटांनी कमी होणार आहे..  

4/12

दिवसाला 65 हजार वाहने

missinglinkmumpune

एमएसआरडीसीच्या मुंबई- पुणे द्रुतगती महामार्गावरील वाहनांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. आजघडीला सर्वाधिक वर्दळीच्या अशा या महामार्गावरून दिवसाला 65 हजार वाहने धावतात.   

5/12

...म्हणून मिसिंग लिक बांधण्याचा निर्णय

missinglinkmumpune

त्यामुळे गर्दीच्या वेळी महामार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी होत असून प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचाही प्रश्न निर्माण होत आहे. महामार्गावर भविष्यात वाढणारी प्रवासी संख्या सामावून घेण्यासाठी एमएसआरडीसीने महामार्गाचे दहापदरीकरण करण्यासह मिसिंग लिक बांधण्याचा निर्णय घेतला. 

6/12

पुढील तीन महिन्यांमध्ये काम पूर्ण होणार

missinglinkmumpune

मिसिंग लिंकच्या कामाला 2019 मध्ये सुरुवात झाली असून पुढील तीन महिन्यांमध्ये हे काम पूर्ण होणार आहे. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर सुरु होणारा मार्ग हा अनेक अर्थांनी खास असणार आहे. या मार्गाची वैशिष्ट्ये जाणून घेऊयात...

7/12

सर्वात रुंद बोगदा

missinglinkmumpune

मिसिंग लिंकवरील बोगदा हा जगातील सर्वात रुंद बोगदा असणार आहे. प्रत्येक बाजूने 5 अशा 10 मार्गिका या बोगद्यातून जाणार आहेत.

8/12

182 मीटर उंचीचे खांब

missinglinkmumpune

650 मीटर लांबीचा, 182 मीटर उंचीचे खांब असलेले मोठा पूल या प्रोजेक्टचा गाभा आहे.

9/12

भारतातील सर्वात उंच पूल

missinglinkmumpune

मिसिंग लिंकचा हा नवा पूल भारतातील सर्वात उंच केबल-स्टेड पूल असणार आहे.

10/12

सुरक्षित प्रवास

missinglinkmumpune

सध्याच्या मुंबई-पुणे एक्सप्रेस मार्गावरील घाटातील तीव्र वळणे आणि उतारांमुळे होणारे अपघात टाळण्यास मिसिंग लिंकमुळे मदत होणार आहे.   

11/12

एकूण खर्च किती?

missinglinkmumpune

मिसिंग लिंक प्रकल्पाचा एकूण अंदाजित खर्च 6695.37 कोटी आहे. परंतु अधिकृत आकडेवारीनुसार ₹6695 कोटी आहे.   

12/12

फोटो सौजन्य :

missinglinkmumpune

सर्व फोटो सोशल मीडियावरुन साभार (फोटो - Swaraj5716/ komal.s.avhad/ civil engineering point/ PowerTrain_YT/ jaideepkane/ Dronecape Aerial Explorer)  

