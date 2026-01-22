महाराष्ट्रातील नवं आकर्षण.. जगात असं कुठेच नाही! 'या' तारखेपासून करता येईल प्रवास; एकूण खर्च...
Maharashtra Infrastructure News: महाराष्ट्रातील एक अत्यंत महत्त्वकांशी प्रकल्प लवकरच पूर्ण होणार असून त्याचं काम प्रगतीपथावर आहे. 93 टक्क्यांहून अधिक काम झालेला हा प्रोजक्ट 6600 कोटींहून अधिक रक्कम खर्च करुन उभारला आहे. त्याची वैशिष्ट्ये पाहून तुम्हाला आश्चर्याचा धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही. हा प्रोजेक्ट कधी सुरु होतोय, त्यांची वैशिष्ट्ये काय पाहूयात...
Swapnil Ghangale | Jan 22, 2026, 10:24 AM IST
1/12
जगभरात महाराष्ट्रातील 'या' ब्रीजची चर्चा; कधी सुरु होणार तारीखही जाहीर
2/12
15 एप्रिलपर्यंत पूर्ण करणार काम
3/12
मुंबई-पुणे प्रवासाचे अंतर 13.3 किलोमीटरने कमी
4/12
दिवसाला 65 हजार वाहने
5/12
...म्हणून मिसिंग लिक बांधण्याचा निर्णय
6/12
पुढील तीन महिन्यांमध्ये काम पूर्ण होणार
7/12
सर्वात रुंद बोगदा
8/12
182 मीटर उंचीचे खांब
10/12
सुरक्षित प्रवास
11/12
एकूण खर्च किती?
12/12