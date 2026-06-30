/कष्ट करीतो शेतकरी, पिकवितो रान मोती; महाराष्ट्र कृषी दिनानिमित्त शेतकऱ्यांना शुभेच्छा देऊन करा कृतज्ञता व्यक्त

Maharashtra Krishi Din Wishes in Marathi : 1 जुलै हा दिवस कृषीसंस्कृतीचे स्मरण आणि शेतकऱ्यांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी महाराष्ट्र कृषी दिन म्हणून साजरा करतो. महाराष्ट्र हा कृषी प्रधान देश असून या शेतकऱ्यांचा श्रमामुळे आपल्या घरात कायम अन्नधान्याने समृद्ध असतं. अशा या शेतकऱ्यांना खास मराठीतून शुभेच्छा नक्की पाठवा.
शेतातील पिक शेतकऱ्यांच्या हाताने पिकते शेतातीलच सोन्याने सर्वांचे पोट भरते" कृषी दिनाच्या सर्व शेतकऱ्यांना मनपूर्वक शुभेच्छा
तू कण ह्या मातीचा, हे धान तुझं लेकरू आरे काय भ्या तुला वारा धूनाची उभ्या आस्मंताचं तू पाखरू कृषी दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा
शेतकरी श्रीमंत आहे, कारण मनाचा तो राजा आहे महाराष्ट्रातील सर्व शेतकरी बंधू भगिनींना महाराष्ट्र कृषी दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा