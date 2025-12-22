सगेसोयऱ्यांच्या नावानं चांगभलं! नगरपंचायत अन् नगरपरिषदेत कोणी उधळला गुलाल अन् कुठं कमी पडली नाती?
Nagar Parishad, Nagar Panchayat Election Result : कोणाती पत्नी, कोणाचा सुपुत्र तर कोणाचा भाऊ.... राजकारणातील या घराणेशाहीचा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत काय निकाल लागला? पाहा...
Sayali Patil | Dec 22, 2025, 09:27 AM IST
नगरपालिका, नगरपरिषद
Nagar Parishad, Nagar Panchayat Election Result : दोन टप्प्यात पार पडलेल्या नगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकांचा निकाल नुकताच जाहीर झाला आणि राज्यात तळागाळाशी आणि गावखेड्यात नेमकी कोणाची हवा आहे हेच सिद्ध झालं. देवेंद्र फडणवीस यांची राज्यातील रणनिती अनेक भागांमध्ये यशस्वी ठरली. मात्र स्थानिक पातळीवर सर्वाधिक चर्चा रंगली ती म्हणजे राजकारणातील 'भावकीची'.
निवडणुकीत घराणेशाहीला मतदारांची पसंती? कोण जिंकलं, कोण पराभूत झालं? पाहा...
राजकारणाच्या पटावर बऱ्याच नेतेमंडळी किंवा राजकीय वर्तुळात सक्रिय असणाऱ्या नेतेमंडळींनी त्यांच्या कुटुंबीयांना पुढं करत प्रचारासाठी रान उठवलं होतं. अखेर निकाल लागला आणि कोणाच्या पारड्यात मताधिक्य आलं हे सिद्ध झालं. अनेक नगरपरिषदांमध्ये 'भावकीच्या नावानं चांगभलं' असंच चित्र पाहायला मिळालं. अहिल्यानगर जिल्ह्यात नगरपालिका निवडणुकीत पाच ठिकाणच्या नगराध्यक्षांना यापूर्वी राजकीय वारसा असल्याचं पाहायला मिळालं. जिथं कोणाचे वडील किंवा पती आमदार, खासदार तसेच यापूर्वी नगराध्यक्षपही राहिले होते.
नेमकं कोणत्या भागांमध्ये ही घराणेशाही चमकली अन् कुठं पराभूत झाली पाहा....
अकोला जिल्ह्याने घराणेशाही स्पष्ट नाकारल्याचं दिसून आलं. जिथं माजी आमदार नातिकोद्दिन खतिब यांच्या पत्नीचा बाळापूरमध्ये तर काँग्रेस नेते दीपक बोडखे यांच्या पत्नीचा अकोटमध्ये पराभव झाला. मूर्तिजापूरमध्ये आ. हरिष पिंपळे यांचे बंधूही पराभूत झाले. बुलढाण्यात नगराध्यक्ष म्हणून जिंकलेल्या पूजा गायकवाड या शिंदेसेनेचे स्थानिक आमदार संजय गायकवाड यांच्या पत्नी. तर, पराभूतांमध्ये भाजपचे नेते माजी आमदार विजयराज शिंदे यांच्या पत्नी अर्पिता शिंदे यांचाही समावेश आहे.
माजी खासदार
वर्ध्यातील देवळीत नगराध्यक्षपदी पराभूत झालेल्या शोभा तडस या भाजपचे माजी खासदार रामदास तडस यांच्या पत्नी आहेत. सिल्लोडचे नगराध्यक्ष अब्दुल समीर हे माजी मंत्री आ. अब्दुल सत्तार यांचे पुत्र आहेत. चाळीसगावच्या नगराध्यक्षपदासाठी स्थानिक आमदार मंगेश चव्हाण यांच्या पत्नी प्रतिभा चव्हाण यांनी निवडणुकीत बाजी मारली. जळगावातील पाचोरा इथं शिंदेसेनेचे आमदार किशोर पाटील यांच्या पत्नी सुनीता पाटील नगराध्यक्षपही निवडून आल्या.
मुक्ताईनगर...
मुक्ताईनगरमध्ये शिंदेसेनेचे स्थानिक आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्या कन्या संजना पाटील नगराध्यक्ष झाल्या, ज्यांनी भाजपला धक्का दिला. खामगावच्या नगराध्यक्षपदी जिंकलेल्या अपर्णा सागर फुंडकर या राज्याचे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांच्या वहिनी असल्याचं म्हटलं जातं. अक्कलकोटचे आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांचे बंधू मिलन कल्याणशेट्टी तेथील नगराध्यक्षपदी विजयी झाले.
स्थानिक आमदार
अकोटचे भाजपचे आमदार प्रकाश भारसाकळे यांच्या पत्नी नलिनी यांना अमरावतीच्या दर्यापूरमध्ये काँग्रेसच्या मंदाकिनी भारसाकळे यांनी पराभूत केलं. धामणगाव रेल्वेच्या भाजप नगराध्यक्ष अर्चना रोठे-अडसड ज्येष्ठ नेते अरुण अडसड यांच्या कन्या तर. स्थानिक आमदार प्रताप अडसड यांच्या भगिनी. पुसदच्या नगराध्यक्षपदी आलेल्या मोहिनी नाईक (अजित पवार गट) या राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांच्या पत्नी आहेत.
15 वर्षे नगराध्यक्ष
अंबाजोगाईचे नगराध्यक्ष नंदकिशोर मुंदडा हे स्थानिक भाजप आमदार नमिता मुंदडा यांचे सासरे तर माजी मंत्री दिवंगत विमल मुंदडा यांचे पती. संगमनेरमध्ये नगराध्यक्षपदी जिंकलेल्या मैथिली तांबे या आमदार सत्यजित तांबे यांच्या पत्नी. तर, सत्यजित यांच्या आई दुर्गाताई तांबे या संगमनेरच्या 15 वर्षे नगराध्यक्ष होत्या. ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांच्या मैथिली त्या भाचेसून आहेत.
