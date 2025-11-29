English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
ठरलं.. 'या' 5 जागी ठाकरेंची युती! राज, उद्धव नाही तर 'हे' नेते घेणार तिकीटांचा अंतिम निर्णय

Maharashtra Local Body Election Raj And Uddhav Thackeray Big Decision: राज आणि उद्धव यांनी युतीसंदर्भात तर मोठा निर्णय घेतलाच आहे. शिवाय त्यांनी यासंदर्भातील जबाबदारी स्वत:कडे न ठेवता इतर नेत्यांकडे दिली आहे. हे नेते कोणते त्यांची नावंही समोर आली आहेत. नेमकं कोणाकडे काय काम देण्यात आलंयं जाणून घेऊयात...

Swapnil Ghangale | Nov 29, 2025, 10:03 AM IST
ठाकरे नाही हे नेते करणार तिकीटवाटप

दोन्ही ठाकरेंच्या पक्षांनी आपल्या पक्षासाठी तिकीटवाटप कोण करणार हे निश्चित केलं असून दोन्ही बाजूने काही नावं देण्यात आली आहेत. हे नेते कोण आहेत आणि त्यांच्यावर ठाकरे बंधुंनी कोणती जबाबदारी सोपवलीये जाणून घ्या सविस्तर...

ठाकरेंचा महत्त्वाचा निर्णय

मागील अनेक आठवड्यांपासून चर्चेत असलेल्या उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि राज ठाकरेंच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतील जागावाटपाला सुरुवात झाली असून दोन्ही ठाकरेंनी यासंदर्भात एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.  

ठाकरे बंधुंचे अधिक लक्ष कोणत्या ठिकाणी?

दोन्ही पक्षांची संघटनात्मक ताकद मजबूत असलेल्या ठिकाणी दोन्ही ठाकरे बंधुंचे अधिक लक्ष असून त्यानुसार राज आणि उद्धव यांनी नियोजन केलं आहे.   

स्थानिक नेतृत्वांवर जागावाटपाची जबाबदारी

संबंधित महापालिकांमधील दोन्ही पक्षांच्या स्थानिक नेतृत्वांवर जागावाटपाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. राज आणि उद्धव यांच्या पक्षांनी नेत्यांची नावंही ठरवली आहेत.  

एकूण पाच महानगरपालिका एकत्र

मुंबई महापालिकेसह एकूण पाच महानगरपालिका राज आणि उद्धव ठाकरे एकत्र लढवणार आहेत.  

तिकीटं देण्याचे हक्क

ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, नाशिक आणि पुणे महापालिकेत ठाकरेंची शिवसेना आणि मनसे यांच्यात जागावाटप चर्चेला सुरूवात झाली असून तिकीटं देण्याचे हक्क काही नेत्यांकडे दोन्ही पक्षांनी सुपूर्द केलेत.   

मुंबईत निर्णय घेणारे नेते कोण?

मुंबई महापालिकेतील जागा वाटपाची जबाबदारी ठाकरेंच्या शिवसेनेनं अनिल परब, वरूण सरदेसाई, सूरज चव्हाण यांच्याकडे सोपवली असून मनसेकडून ही जबाबदारी बाळा नांदगावकर, नितीन सरदेसाई पार पाडणार आहेत. 

ठाण्यातील निर्णय हे दोन नेते घेणार

मुंबईचं उपनगर असलेल्या ठाण्यामध्ये ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून जागावाटपाची जबाबदारी राजन विचारेंकडे सोपवून त्यांना सर्व हक्क पक्षाने दिले आहेत. तर राज ठाकरेंनी ठाण्याची जबाबदारी अविनाश जाधवांवर सोपवली आहे. 

कल्याण-डोंबिवलीची जबाबदारी कोणाकडे?

कल्याण-डोंबिवलीमधील जागावाटपाची जबाबदारी ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून वरुन सरदेसाई पाहतील तर राज ठाकरेंचे माजी आमदार राजू पाटील मनसेकडून ही जबाबदारी पार पाडतील. (सर्व फाइल फोटो)

