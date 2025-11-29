ठरलं.. 'या' 5 जागी ठाकरेंची युती! राज, उद्धव नाही तर 'हे' नेते घेणार तिकीटांचा अंतिम निर्णय
Maharashtra Local Body Election Raj And Uddhav Thackeray Big Decision: राज आणि उद्धव यांनी युतीसंदर्भात तर मोठा निर्णय घेतलाच आहे. शिवाय त्यांनी यासंदर्भातील जबाबदारी स्वत:कडे न ठेवता इतर नेत्यांकडे दिली आहे. हे नेते कोणते त्यांची नावंही समोर आली आहेत. नेमकं कोणाकडे काय काम देण्यात आलंयं जाणून घेऊयात...
Swapnil Ghangale | Nov 29, 2025, 10:03 AM IST
ठाकरे नाही हे नेते करणार तिकीटवाटप
ठाकरेंचा महत्त्वाचा निर्णय
ठाकरे बंधुंचे अधिक लक्ष कोणत्या ठिकाणी?
स्थानिक नेतृत्वांवर जागावाटपाची जबाबदारी
एकूण पाच महानगरपालिका एकत्र
तिकीटं देण्याचे हक्क
मुंबईत निर्णय घेणारे नेते कोण?
ठाण्यातील निर्णय हे दोन नेते घेणार
