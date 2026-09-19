/राज्यातील सर्वात जास्त लांबीचा व 5 इंटरकनेक्शन असलेल्या उड्डाणपुलाचं आज उद्घाटन; ₹998.27 कोटींचा पूल कुठे अन् लांबी किती असणार?

राज्यातील सर्वात लांब उड्डाणपुलाचे आज उद्घाटन करण्यात येणार आहे. 8.9 किलोमीटर लांबीचा हा उड्डाणपूल नेमका कुठे आहे आणि त्याची वैशिष्ट्य जाणून घ्या.
राज्यातील सर्वात लांबीचा उड्डाणपूल हा नागपूर बांधण्यात आला असून या उड्डाणपूल नागपुरांसाठी खुला करण्यात येणार आहे. गणेशोत्सव काळात नागपूरकरांसाठी मोठं गिफ्ट मानलं जातंय.
हा उड्डाणपूल तब्बल 8.9 किलोमीटर लांबीचा असून तो नागपूरमधील कमल चौक ते दिघोरीला जोडणार आहे. खरंतर तीन महिन्यांच्या विघ्नानंतर अखेर या पुलाचे आज उद्घाटन करण्यात येणार आहे.
या पुलामुळे शहरातील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत मिळणार आहे. तसंच डझनभर सिग्नलच्या त्रासातून नागपूरकरांची सुटका होणार आहे.
या पुलासाठी 998 कोटींचा खर्च करण्यात आला आहे. या पूलाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संस्थापक डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार नाव देण्यात आलं असून हा पूल थेट त्यांच्या घराजवळून जाणार आहे.
हा उड्डाणपूल 12 मीटर रुंदीचा असून 'अल्ट्रा हाइ परफॉर्मन्स फायबर रिइन्फोर्सड काँक्रीट' तंत्रज्ञानाचा वापर करून तयार करण्यात आलाय. तसंच या उड्डाणपूलावर दोन ROB आणि दोन RUB आहेत.
या उड्डाणपुलावर अशोक चौक इथन खास चौक तयार करण्यात आला. त्या ठिकाणी उड्डाण पुलावरील चौकावर 5 दिशेने रस्ते उड्डाणपुलाला जोडला जाणार आहे.
या उड्डाणपुलाच्या मार्गात नागपूरतील 3 प्रमुख आणि 11 छोटे चौक आहे. त्यामुळे सर्व चौकांची वाहतूक कोंडीची समस्या या एका मास्टरस्ट्रोकमुळे सुटणार आहे.