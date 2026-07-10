/उलट्या, जुलाब अन् ताप... मंत्रालयातील अनेक कर्मचारी, अधिकारी एकाच वेळेस पडले आजारी; खरं कारण समोर

मंत्रालयामधील अनेक कर्मचारी आणि अधिकारी सध्या एकाच वेळी आजारी पडले आहेत. मंत्रालयातील डॉक्टरांच्या केबिन बाहेर कर्मचारी उपचारासाठी रांग लावताना दिसत आहेत. पण असं घडलंय काय?
राज्य प्रशासनाचे मुख्यालय असलेल्या मंत्रालयातील अनेक अधिकारी कर्मचारी सध्या उलटी, जुलाब आणि तापाने त्रस्त आहेत.
त्यामुळे गेल्या दोन दिवसांपासून अधिकारी कर्मचारी पोटदुखीच्या आजाराने हैराण झाले आहेत.
परिणामी उलटी, जुलाबावर उपचार घेण्यासाठी मंत्रालय दवाखान्यात अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची अक्षरशः रांग लागली आहे.
मंत्रालयातील 'बैंक ऑफ महाराष्ट्र'च्या शाखेसमोर जमिनीखाली पाण्याची साठवणूक टाकी आहे.
या टाकीतील पाणी वरच्या टाकीत जाऊन त्याचा पुरवठा मंत्रालयाच्या मुख्य इमारतीला होतो. जमिनीखालच्या टाकीत पावसाचे पाणी गेल्याने पाणी दूषित झाले.
हेच पाणी प्यायल्याने बहुतेकांना घरी गेल्यानंतर उलटी, पोटदुखी, जुलाबाचा त्रास सुरू झाला आहे. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, एआय आणि फ्रिपिकवरुन साभार)