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उलट्या, जुलाब अन् ताप... मंत्रालयातील अनेक कर्मचारी, अधिकारी एकाच वेळेस पडले आजारी; खरं कारण समोर

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 10, 2026, 02:41 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 02:41 PM IST

मंत्रालयामधील अनेक कर्मचारी आणि अधिकारी सध्या एकाच वेळी आजारी पडले आहेत. मंत्रालयातील डॉक्टरांच्या केबिन बाहेर कर्मचारी उपचारासाठी रांग लावताना दिसत आहेत. पण असं घडलंय काय?

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अनेक अधिकारी कर्मचारी त्रस्त

राज्य प्रशासनाचे मुख्यालय असलेल्या मंत्रालयातील अनेक अधिकारी कर्मचारी सध्या उलटी, जुलाब आणि तापाने त्रस्त आहेत.

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पोटदुखीच्या आजाराने हैराण

त्यामुळे गेल्या दोन दिवसांपासून अधिकारी कर्मचारी पोटदुखीच्या आजाराने हैराण झाले आहेत.

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कर्मचाऱ्यांची अक्षरशः रांग लागली

परिणामी उलटी, जुलाबावर उपचार घेण्यासाठी मंत्रालय दवाखान्यात अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची अक्षरशः रांग लागली आहे.

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पाण्याची साठवणूक टाकी

मंत्रालयातील 'बैंक ऑफ महाराष्ट्र'च्या शाखेसमोर जमिनीखाली पाण्याची साठवणूक टाकी आहे.

 

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टाकीत पावसाचे पाणी गेल्याने...

या टाकीतील पाणी वरच्या टाकीत जाऊन त्याचा पुरवठा मंत्रालयाच्या मुख्य इमारतीला होतो. जमिनीखालच्या टाकीत पावसाचे पाणी गेल्याने पाणी दूषित झाले. 

 

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घरी गेल्यानंतर त्रास

हेच पाणी प्यायल्याने बहुतेकांना घरी गेल्यानंतर उलटी, पोटदुखी, जुलाबाचा त्रास सुरू झाला आहे. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, एआय आणि फ्रिपिकवरुन साभार)

TAGS:
maharashtra
mantralaya
sick
Fever
Stomach Pain
Diarrhea
vomiting

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