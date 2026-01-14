English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • महाराष्ट्रातीलच नाही तर, भारतातील ही आहे सर्वात श्रीमंत महापालिका, इतके पैसे कुठून कमवते?

महाराष्ट्रातीलच नाही तर, भारतातील 'ही' आहे सर्वात श्रीमंत महापालिका, इतके पैसे कुठून कमवते?

Maharashtra BMC Budget : महापालिका निवडणूक काही तासांवर आली आहे. 15 जानेवारी 2026 महाराष्ट्रात महापालिका निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे. तर 16 जानेवारीला मतमोजणी असणार आहे. पण तुम्हाला माहितीये महाराष्ट्रातीलच नाही तर भारतातील सर्वात श्रीमंत महापालिका कोणती?  

Neha Choudhary | Jan 14, 2026, 02:12 PM IST
twitter
1/10

महाराष्ट्रातील 29 महापालिकांसाठी 15 जानेवारी गुरुवारी मतदान होणार आहे. तर 16 जानेवारीला शुक्रवारी मतमोजणी होणार आहे. महाराष्ट्रातील नाही तर देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिकेबद्दल तुम्हाला माहितीय का? ही महापालिका एवढा पैसा कुठून कमवते आणि कशा कशावर ही महापालिका पैसे खर्च करते याबद्दल जाणून घ्या.   

twitter
2/10

'ही' आहे सर्वात श्रीमंत महापालिका

भारतातील सर्वात श्रीमंत नागरी संस्था असलेल्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या महापौरपदासाठी 15 जानेवारी मतदान होणार आहे. मुंबई महापालिकेचं बजेट हे 74,000 कोटींच्या घरात आहे. एकट्या मुंबईत, 227 वॉर्डांमधील 1,700 उमेदवार रिंगणात असून या महापालिकेकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय. 

twitter
3/10

मुंबई महापालिकेने 2026 या वर्षासाठी 74,427 कोटींचा बजेट मांडला असून जे आतापर्यंतचे सर्वात मोठं बजेट म्हटलं जातंय. गेल्या वर्षीच्या अंदाजापेक्षा हे अंदाजे 14% जास्त असल्याचे आर्थिक तज्ज्ञ सांगतात. 

twitter
4/10

7 मार्च 2022 रोजी सर्व महापौरांचा कार्यकाळ संपल्यापासून, निवडून आलेल्या सभागृहाच्या अनुपस्थितीत नगरपालिका प्रशासकाच्या अधीन काम सुरु आहे. 2026 साठी मांडण्यात आलेल्या बीएमसी बजेटपैकी 43,166 कोटींची भांडवली खर्चासाठी तरतूद केलीय.   

twitter
5/10

मुंबई महापालिकेचे बजेट इतर राज्यांपेक्षाही जास्त आहे. गोव्याचे एकूण बजेट हे 28,162 कोटी, अरुणाचल प्रदेशाचं बजेट 39,842 कोटी तर हिमाचल प्रदेशाचं बजेट 58,514 कोटींच्या घरात आहे. आता प्रश्न हा उपस्थितीत होतो की, महानगरपालिकेला एवढा पैसा अखेर मिळतो कुठून?

twitter
6/10

मुंबई महानगर पालिका इतके पैसे कसे कमवते?

आम्ही तुम्हाला सांगतो की, मुंबई महानगरपालिकेचा खजिना हा आर्थिक ताकद शुल्क, कर, विकास शुल्क आणि गुंतवणुकींमधून मिळतो. एवढंच नाही तर या महापालिकेचा महसूल आधार आणि मुदत ठेवी या इथर संस्थांपेक्षा अधिक आहे. 

twitter
7/10

2024 - 25 साठी बीएमसीचे महसूल उत्पन्न ₹35,749.03 कोटींवरून ₹40,693.85 कोटींवर गेलं आहे. 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत प्रत्यक्षात महसूल ₹28,308.37 कोटी जमा झाला. यावरून 2025-26 साठी महसूल उत्पन्न ₹43,159.40 कोटी असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. हा आकडा पाहता गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तो अंदाजे 20.73 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे.  

twitter
8/10

या महसुलाचा मुख्य स्त्रोत मालमत्ता कर आहे. 2024-25 साठी 4,950 कोटींचा मूळ अंदाज सुधारित करु तो 6,200 कोटी केला गेला आहे. 2025-26 साठी मालमत्ता कर महसूल 5,200 कोटींचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.   

twitter
9/10

आता ही महापालिका कुठे कुठे पैसा खर्च करते?

मुंबई महापालिका रस्ते, पूल, सांडपाणी व्यवस्था आणि सार्वजनिक आरोग्य तसंच शिक्षण, सुरक्षा आणि कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि पेन्शन यासारख्या पायाभूत सुविधांच्या विकासावर मोठा पैसा खर्च करत असते.2024 मध्ये, बीएमसीने आपल्या महसुलाच्या 47 टक्के रक्कम मुंबईच्या पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवली आहेत. तर गेल्या 10 वर्षांत महापालिकेने शहराच्या देखभाल आणि विकासावर ₹1,11,600 कोटी खर्च करण्यात आला आहे. 

twitter
10/10

2026 च्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात मागील वर्षाच्या तुलनेत महसुलात ₹7,410 कोटींची वाढ झाली आहे. तर यातील 43,166 कोटी किंवा 58 टक्के भांडवली खर्चासाठी तर आरोग्यसेवेसाठी 10 टक्के राखीव ठेवण्यात आली आहे. तर महापालिकेने आपल्या 24 वॉर्डांमध्ये 100 बॅटरीवर चालणाऱ्या सक्शन मशीन बसवण्यासाठी तसंच शाळा - शैक्षणिक पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतलाय. 

twitter
पुढील
अल्बम

Voter's ID नसेल तर 'या' 12 पैकी कोणतंही ओळखपत्र दाखवून करता येईल मतदान! एकदा यादी पाहाच

पुढील अल्बम

Voter&#039;s ID नसेल तर &#039;या&#039; 12 पैकी कोणतंही ओळखपत्र दाखवून करता येईल मतदान! एकदा यादी पाहाच

Voter's ID नसेल तर 'या' 12 पैकी कोणतंही ओळखपत्र दाखवून करता येईल मतदान! एकदा यादी पाहाच

Voter's ID नसेल तर 'या' 12 पैकी कोणतंही ओळखपत्र दाखवून करता येईल मतदान! एकदा यादी पाहाच 8
BMC Election Result: मुंबई महापालिकेचा संपूर्ण निकाल येण्यास लागू शकतो उशीर; काय आहे नेमकं कारण? एकाच वेळी दोन...

BMC Election Result: मुंबई महापालिकेचा संपूर्ण निकाल येण्यास लागू शकतो उशीर; काय आहे नेमकं कारण? एकाच वेळी दोन...

BMC Election Result: मुंबई महापालिकेचा संपूर्ण निकाल येण्यास लागू शकतो उशीर; काय आहे नेमकं कारण? एकाच वेळी दोन... 9
उत्साहानं शेअर करा मतदारांना खडबडून जाग आणणारे &#039;हे&#039; व्हॉट्सअप मेसेज आणि स्टेटस...

उत्साहानं शेअर करा मतदारांना खडबडून जाग आणणारे 'हे' व्हॉट्सअप मेसेज आणि स्टेटस...

उत्साहानं शेअर करा मतदारांना खडबडून जाग आणणारे 'हे' व्हॉट्सअप मेसेज आणि स्टेटस... 8
कुत्रा चावल्यास मोठी...; सुप्रीम कोर्ट संतापलं! यापुढे खायला घालणाऱ्यांनाही धरणार जबाबदार, जर..

कुत्रा चावल्यास मोठी...; सुप्रीम कोर्ट संतापलं! यापुढे खायला घालणाऱ्यांनाही धरणार जबाबदार, जर..

कुत्रा चावल्यास मोठी...; सुप्रीम कोर्ट संतापलं! यापुढे खायला घालणाऱ्यांनाही धरणार जबाबदार, जर.. 8