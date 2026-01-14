महाराष्ट्रातीलच नाही तर, भारतातील 'ही' आहे सर्वात श्रीमंत महापालिका, इतके पैसे कुठून कमवते?
Maharashtra BMC Budget : महापालिका निवडणूक काही तासांवर आली आहे. 15 जानेवारी 2026 महाराष्ट्रात महापालिका निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे. तर 16 जानेवारीला मतमोजणी असणार आहे. पण तुम्हाला माहितीये महाराष्ट्रातीलच नाही तर भारतातील सर्वात श्रीमंत महापालिका कोणती?
Neha Choudhary | Jan 14, 2026, 02:12 PM IST
1/10
2/10
'ही' आहे सर्वात श्रीमंत महापालिका
3/10
4/10
5/10
6/10
मुंबई महानगर पालिका इतके पैसे कसे कमवते?
7/10
2024 - 25 साठी बीएमसीचे महसूल उत्पन्न ₹35,749.03 कोटींवरून ₹40,693.85 कोटींवर गेलं आहे. 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत प्रत्यक्षात महसूल ₹28,308.37 कोटी जमा झाला. यावरून 2025-26 साठी महसूल उत्पन्न ₹43,159.40 कोटी असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. हा आकडा पाहता गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तो अंदाजे 20.73 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे.
8/10
9/10
आता ही महापालिका कुठे कुठे पैसा खर्च करते?
मुंबई महापालिका रस्ते, पूल, सांडपाणी व्यवस्था आणि सार्वजनिक आरोग्य तसंच शिक्षण, सुरक्षा आणि कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि पेन्शन यासारख्या पायाभूत सुविधांच्या विकासावर मोठा पैसा खर्च करत असते.2024 मध्ये, बीएमसीने आपल्या महसुलाच्या 47 टक्के रक्कम मुंबईच्या पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवली आहेत. तर गेल्या 10 वर्षांत महापालिकेने शहराच्या देखभाल आणि विकासावर ₹1,11,600 कोटी खर्च करण्यात आला आहे.
10/10