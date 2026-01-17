English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • मुंबईत जे गुजरात्यांना जमलं त्यातच मराठी ठरले अपयशी! भाजपाच्या विजायचं वेगळं सिक्रेट

मुंबईत जे गुजरात्यांना जमलं त्यातच मराठी ठरले अपयशी! भाजपाच्या विजायचं वेगळं सिक्रेट

BMC Elections Results Diffrence Between Gujrati And Marathi: मुंबईमधील निकालाचे वेगवेगळे ट्रेंड समोर येत असतानाच प्रत्येक मराठी माणासाने धडा घेतला पाहिजे असा एक अत्यंत रंजक ट्रेण्ड समोर आला आहे. हा ट्रेण्ड मुंबईमधील गुजराती समाजासंदर्भातील असून त्याचा चांगला फायदाही झाला आहे. नेमकं घडलंय काय जाणून घ्या...

Swapnil Ghangale | Jan 17, 2026, 01:39 PM IST
मुंबईच्या निकालात भलताच ट्रेंड; गुजरात्यांना जमलं पण मराठी लोकांना नाही

भाजपासाठी गुजरात्यांना जमलं ते मराठी जनतेला ठाकरेंसाठी जमलं नाही! नेमकं घडलं काय जाणून घ्या...

सत्ता राखता न आल्याने...

उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरेंना मुंबई महानगरपालिकेतील सत्ता राखता न आल्याने त्यांनी उपस्थित केलेल्या मराठीच्या मुद्द्यासाठी मराठी माणसाने मतदान केलं नाही असं आता बोललं जात आहे. 

गुजराती समाजाने करुन दाखवलं

मात्र जे मराठी माणसांना जमलं नाही ते मुंबईत भारतीय जनता पार्टीसाठी गुजराती समाजाने करुन दाखवल्याचं अनेक निकालांवरुन स्पष्ट झालं आहे. नेमकं घडलंय काय पाहूयात...  

स्थानिक राजकारणातील वेगळ्या प्रयोगाचा उत्तम नमुना

गुजराती समुदायाने भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुतीला दिलेला पाठिंबा मुंबईच्या स्थानिक राजकारणातील वेगळ्या प्रयोगाचा उत्तम नमुना म्हणून समोर आलं आहे.  

गुजराती गट भाजपला पाठिंबा

गुजराती गट भाजपला पाठिंबा देत असल्याचं प्रतिबिंब मुंबईतील अनेक वॉर्डांमधील निकालांवरून दिसून येते.  

युतीचा विजय 100% स्ट्राइक रेटमध्ये बदलला

मुलुंडमध्ये, युतीचा विजय 100% स्ट्राइक रेटमध्ये बदलला, तर घाटको-पारच्या एन वॉर्डमध्ये, 11 पैकी सात जागा महायुतीने जिंकल्या.  

राजकारण नाकारा आणि...

गुजराती-वर्चस्व असलेले पॉकेट्स सत्ताधारी युतीच्या मागे कसे निर्णायकपणे एकत्र आले हेच या निकालावरून स्पष्ट झालं. धमकीचे राजकारण नाकारा आणि एकजूट दाखवत उमेदवार निवडून देण्याचा ट्रेंड दिसून आला.

एकजुटीचा ट्रेंड

के-पश्चिम (अंधेरी आणि विलेपार्ले पश्चिम) आणि एच-पश्चिम (सांताक्रूझ पश्चिम) च्या काही भागांव्यतिरिक्त, आर वॉर्ड आणि पी वॉर्डमध्ये पसरलेल्या गुजराती गटांमध्येही हा एकजुटीचा ट्रेंड दिसून आला. 

एकत्रीकरण दिसून आले

बोरिवली-कांदिवली पट्ट्यात आणि विलेपार्ले-पॉकेट्समध्ये असेच एकत्रीकरण दिसून आले जेथे गुजराती लोकसंख्या मोठी आहे.  

मजबूत व्यापारी नेटवर्क

मजबूत व्यापारी नेटवर्क आहेत जिथे भाजपच्या संघटनात्मक कार्यक्रम आणि बूथ-स्तरीय एकत्रीकरणामुळे ठराविक सामाजिक गटाकडून मिळणाऱ्या समर्थनाचे रूपांतर निवडणुकीतील फायद्यात झाले. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक आहेत. साभार - देवेंद्र फडणवीसांच्या फेसबुक पेजवरुन साभार)

