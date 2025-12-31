English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • कोणाविरुद्ध कोण? कोणासोबत कोण? युती, आघाड्यांची कॉम्बिनेशन पाहून मग विरोधात कोण? असा प्रश्न पडेल

कोणाविरुद्ध कोण? कोणासोबत कोण? युती, आघाड्यांची कॉम्बिनेशन पाहून 'मग विरोधात कोण?' असा प्रश्न पडेल

Maharashtra Municipal Corporation Election: राज्यातील 29 महापालिकांची निवडणूक अभूतपूर्व होणार असल्याचं उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी स्पष्ट झालं. अनेक ठिकाणी सत्ताधारी एकमेकांविरोधात आहेत. तर काही ठिकाणी विरोधात असलेल्या पक्षांची युती आहे. नेमकं कुठे? कोण? कोणासोबत लढतंय जाणून घ्या...

Swapnil Ghangale | Dec 31, 2025, 09:39 AM IST
युती आणि आघाड्यांचं डोकं भांडावून सोडणारं कॉम्बिनेश

municipalcorporationelection

कोणाची कोणासोबत कुठे युती? कोणाची युती कुठे तुटली? नेमकं कोण कोणासोबत लढतंय? या युती आणि आघाडींची समिकरणं पाहून तुमचं डोकं चक्रावल्याशिवाय राहणार नाही. जाणून घ्या 29 महानगरपालिकांमध्ये कोण कुठे सोबत अन् कुठे विरोधात लढतंय त्याबद्दल....

सगळ्याच पक्षांमध्ये गोंधळ

municipalcorporationelection

जागावाटपाचा तिढा अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत न सुटल्याने अनेक ठिकाणी मित्रपक्षांची युती फिस्कटली. त्यामुळेच प्रामुख्याने महाविकास आघाडीतील सर्वच घटकपक्षांसोबतच भारतीय जनता पार्टी आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची शिवसेना एकमेकांविरोधात उभे राहिले असून दोन्हीकडून दमदार उमेदवार देण्यात आल्याने निवडणूक अधिक रंजक होणार आहे.

कुठे कुठे युती तुटली? कुठे युती आहे? भाजपा-राष्ट्रवादीची युती कुठे झालीये?

municipalcorporationelection

मात्र केवळ सत्तेत असलेले मित्रपक्षच एकमेकांविरोधात आहेत असं नाही विरोधकांमध्येही अशीच स्थिती आहे. काही ठिकाणी तर सत्तेतील घटपक्ष आणि विरोधकांमधील एखादा पक्ष अशीही युती दिसून येत आहे. युती आणि आघाड्यांच्या सर्व शक्य पर्यायांमुळे यंदाच्या महानगरपालिका निवडणुका चर्चेचा विषय ठरत आहेत. आता कुठे कुठे युती तुटली? कुठे युती आहे? भाजपा-राष्ट्रवादीची युती कुठे झालीये? भाजपा-शिवसेना युती कुठे आहे? जाणून घेऊयात सविस्तरपणे...

महायुती तब्बल 24 ठिकाणी एकमेकांविरोधात

municipalcorporationelection

महायुती तुटलेल्या महापालिकांची संख्या 24 इतकी जास्त आहे. 29 पैकी 24 महापालिकांमध्ये महायुतीमधील घटकपक्ष एकमेकांविरोधात असतील. या महापालिकांमध्ये जालना, परभणी, लातूर, अमरावती, पिंपरी-चिंचवड, छत्रपती संभाजीनगर सोलापूर, अकोला, मालेगाव, नांदेड, पिंपरी-चिंचवड, नागपूरचा समावेश होतो. याचबरोबर सांगली, नाशिक, धुळे, पुणे, मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, नवी मुंबई, मीरा -भाईंदर, भिवंडी, वसई-विरारमध्येही महायुतीत फूट पडली आहे.  

अवघ्या तीन ठिकाणी अजित पवार भाजपासोबत

municipalcorporationelection

भाजप-राष्ट्रवादी युती फक्त तीन जागी झाली असून यामध्ये अकोला, अहिल्यानगर, पनवेलचा समावेश आहे.

भाजपा-शिवसेनेची युती सहा जागी

municipalcorporationelection

भाजप - शिवसेना युती सहा जागी झाली आहे. यामध्ये चंद्रपूर, नागपूर, मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, भिवंडीचा समावेश आहे.

महायुतीमध्ये चार ठिकाणी लढत

municipalcorporationelection

महायुतीमध्ये चार ठिकाणी थेट लढती होणार आहेत. यामध्ये इचरकरंजी (मैत्रीपूर्ण लढती), कोल्हापूर, जळगाव, पनवेलचा समावेश आहे.  

काँग्रेस-वंचितची एकाच जागी युती

municipalcorporationelection

काँग्रेस-वंचितची केवळ मुंबईमध्ये युती झाली आहे. पुण्यातही युतीचा प्रयत्न करण्यात आलेला. मात्र स्थानिक नेत्यांमधील संघर्षामुळे यात यश मिळू शकलं नाही.  

'या' 17 ठिकाणी मविआ तुटली

municipalcorporationelection

नागपूर, मालेगाव, परभणी, लातूर, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, सांगली, कोल्हापूर, जळगाव, पुणे, मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, नवी मुंबई, मीरा-भाईंदर, भिवंडी, वसई-विरार  

महाविकास आघाडी पाच ठिकाणी एकत्र

municipalcorporationelection

महाविकास आघाडी पाच ठिकाणी एकत्र लढत आहेत. पनवेल, जालना, सोलापूर (मनसेसह), नाशिक (मनसेसह), धुळे या ठिकाणी महाविकास आघाडी एकत्र लढतेय.  

ठाकरे, मनसे, शरद पवार

municipalcorporationelection

ठाकरे, मनसे, शरद पवार हे चार ठिकाणी एकत्र लढत आहेत. या महानगरपालिका पुढीलप्रमाणे: मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, कल्याण-डोंबिवली

मग विरोधात कोण?

municipalcorporationelection

आता या साऱ्या युती आणि आघाड्या पाहिल्यावर सर्वसामान्यांना एकच प्रश्न पडलाय की मग विरोधात कोण आहे? नेमकं आता कुठे कोण निवडून येणार यावर पुढील राजकारण अवलंबून असेल.  (सर्व फोटो प्रातिनिधिक/ फाइल)  

