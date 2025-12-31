कोणाविरुद्ध कोण? कोणासोबत कोण? युती, आघाड्यांची कॉम्बिनेशन पाहून 'मग विरोधात कोण?' असा प्रश्न पडेल
Maharashtra Municipal Corporation Election: राज्यातील 29 महापालिकांची निवडणूक अभूतपूर्व होणार असल्याचं उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी स्पष्ट झालं. अनेक ठिकाणी सत्ताधारी एकमेकांविरोधात आहेत. तर काही ठिकाणी विरोधात असलेल्या पक्षांची युती आहे. नेमकं कुठे? कोण? कोणासोबत लढतंय जाणून घ्या...
Swapnil Ghangale | Dec 31, 2025, 09:39 AM IST
युती आणि आघाड्यांचं डोकं भांडावून सोडणारं कॉम्बिनेश
सगळ्याच पक्षांमध्ये गोंधळ
जागावाटपाचा तिढा अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत न सुटल्याने अनेक ठिकाणी मित्रपक्षांची युती फिस्कटली. त्यामुळेच प्रामुख्याने महाविकास आघाडीतील सर्वच घटकपक्षांसोबतच भारतीय जनता पार्टी आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची शिवसेना एकमेकांविरोधात उभे राहिले असून दोन्हीकडून दमदार उमेदवार देण्यात आल्याने निवडणूक अधिक रंजक होणार आहे.
कुठे कुठे युती तुटली? कुठे युती आहे? भाजपा-राष्ट्रवादीची युती कुठे झालीये?
मात्र केवळ सत्तेत असलेले मित्रपक्षच एकमेकांविरोधात आहेत असं नाही विरोधकांमध्येही अशीच स्थिती आहे. काही ठिकाणी तर सत्तेतील घटपक्ष आणि विरोधकांमधील एखादा पक्ष अशीही युती दिसून येत आहे. युती आणि आघाड्यांच्या सर्व शक्य पर्यायांमुळे यंदाच्या महानगरपालिका निवडणुका चर्चेचा विषय ठरत आहेत. आता कुठे कुठे युती तुटली? कुठे युती आहे? भाजपा-राष्ट्रवादीची युती कुठे झालीये? भाजपा-शिवसेना युती कुठे आहे? जाणून घेऊयात सविस्तरपणे...
महायुती तब्बल 24 ठिकाणी एकमेकांविरोधात
महायुती तुटलेल्या महापालिकांची संख्या 24 इतकी जास्त आहे. 29 पैकी 24 महापालिकांमध्ये महायुतीमधील घटकपक्ष एकमेकांविरोधात असतील. या महापालिकांमध्ये जालना, परभणी, लातूर, अमरावती, पिंपरी-चिंचवड, छत्रपती संभाजीनगर सोलापूर, अकोला, मालेगाव, नांदेड, पिंपरी-चिंचवड, नागपूरचा समावेश होतो. याचबरोबर सांगली, नाशिक, धुळे, पुणे, मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, नवी मुंबई, मीरा -भाईंदर, भिवंडी, वसई-विरारमध्येही महायुतीत फूट पडली आहे.
अवघ्या तीन ठिकाणी अजित पवार भाजपासोबत
भाजपा-शिवसेनेची युती सहा जागी
महायुतीमध्ये चार ठिकाणी लढत
काँग्रेस-वंचितची एकाच जागी युती
'या' 17 ठिकाणी मविआ तुटली
महाविकास आघाडी पाच ठिकाणी एकत्र
ठाकरे, मनसे, शरद पवार
