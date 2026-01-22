English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • राज ठाकरे, ओवेसी लाभार्थी पण शरद पवारांसोबत पहिल्यांदाच असं घडणार; पराभवानंतर परत धक्का

राज ठाकरे, ओवेसी लाभार्थी पण शरद पवारांसोबत पहिल्यांदाच असं घडणार; पराभवानंतर परत धक्का

Maharashtra Municipal Corporation Election: शरद पवारांच्या पक्षाला नुकत्याच होऊन गेलेल्या महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये म्हणावं तस यश मिळालं नाही. या धक्क्यातून सावरत असतानाच आता शरद पवारांच्या पक्षाला दुसरा धक्का बसला आहे. नेमकं घडलंय काय पाहूयात...

Swapnil Ghangale | Jan 22, 2026, 11:04 AM IST
twitter
1/10

राज, ओवेसींना दिलासा पण पवारांचा पक्ष वगळला

officeinbmc

राज ठाकरे आणि ओवेसी ठरणार लाभार्थी पण शरद पवारांचा पक्ष वगळला... नेमकं घडलंय काय आणि नियम काय सांगतो? जाणून घ्या सविस्तर माहिती...

twitter
2/10

शरद पवारांच्या पक्षाला फटका

officeinbmc

मुंबई पालिकेच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदाच  राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक शरद पवारांच्या पक्षाला एका नियमाचा फटका बसणार आहे. नियमांनुसार शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला मोठा धक्का बसणार आहे.   

twitter
3/10

राज अन् ओवैसींच्या पक्षालाही मिळणार ही सुविधा

officeinbmc

विशेष म्हणजे राज ठाकरेंची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि ओवेसींच्या एमआयएमलाही जी सुविधा मिळणार आहे त्यापासून पवारांचा पक्ष वंचित राहणार आहे.

twitter
4/10

या गोष्टीला मुकावं लागणार

officeinbmc

मुंबई पालिकेच्या निवडणुकीत एकमेव नगरसेवक विजयी झालेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला (शरद पवार) पालिका मुख्यालयातील कार्यालयापासून मुकावे लागणार आहे.   

twitter
5/10

ती शक्यता मावळली

officeinbmc

निवडणुकीत विजयी झालेल्या नगरसेवकांचा गट स्थापन झाल्यानंतर राजकीय पक्षांना मुख्यालयात कार्यालय उपलब्ध करण्यात येते. परंतु गट स्थापन होऊ शकत नसल्याने शरद पवार गटाला पक्ष कार्यालय मिळण्याची शक्यता मावळली आहे.

twitter
6/10

कोणाचे किती उमेदवार निवडून आले?

officeinbmc

पालिका निवडणुकीत भाजपचे 89, शिवसेनेचे (ठाकरे) 65, शिवसेना (शिंदे) 29, काँग्रेस 24, एआयएमआयएम 8, मनसे 6, अजित पवार गट 3, समाजवादी पार्टी 2 व शरद पवार गट 1 असे संख्याबळ आहे.  

twitter
7/10

2017 मध्ये काय झालेलं?

officeinbmc

पालिकेच्या 2017 मध्ये झालेल्या निवडणुकीनंतर प्रशासनाने महापालिका मुख्यालयात अखंड शिवसेना, भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, मनसे या पक्षांना नगरसेवकांच्या संख्याबळानुसार कार्यालयासाठी जागा उपलब्ध करण्यात आली होती. 

twitter
8/10

दोन्ही पक्षांचे गट एकमेकांविरोधात लढले

officeinbmc

शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसची शकले झाली असून पालिकेच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत पहिल्यांदाच या दोन्ही पक्षांचे गट एकमेकांविरोधातही लढले.  

twitter
9/10

या पक्षांचे एकाहून अधिक नगरसेवक आले निवडून

officeinbmc

यंदाच्या निवडणुकीमध्ये भाजप, काँग्रेस, मनसे, समाजवादी पार्टी, एएमआयएमसह शिवसेना (ठाकरे), शिवसेना (शिंदे), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार), राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षांचे उमेदवारही उतरले होते. या सर्वच पक्षांचे उमेदवार विजयी झाले.

twitter
10/10

तो नियम नेमका काय?

officeinbmc

एखाद्या पक्षाच्या एकापेक्षा अधिक नगरसेवक विजयी झाले असतील व त्यांनी कोकण भुवन आयुक्तांकडे आपल्या गटाची नोंदणी केली असेल तर अशा पक्षांना मुंबई पालिका मुख्यालयात कार्यालयासाठी जागा उपलब्ध करण्यात येते. या नियमानुसारच शरद पवारांच्या पक्षाला यंदा जागाच दिली जाणार नाहीये. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य - सोशल मीडियावरुन साभार)

twitter
पुढील
अल्बम

सोनं-चांदी सोडा विकत घ्या प्लॅटिनम! आहे दुर्मिळ नैसर्गिक धातू, पण चमक एकदम ट्रेंडी

पुढील अल्बम

2016च्या कठीण काळाची आठवण, अंकिता लोखंडेची भावुक पोस्ट ‘मनातून खूप खचले होते’

2016च्या कठीण काळाची आठवण, अंकिता लोखंडेची भावुक पोस्ट ‘मनातून खूप खचले होते’

2016च्या कठीण काळाची आठवण, अंकिता लोखंडेची भावुक पोस्ट ‘मनातून खूप खचले होते’ 9
सोनं-चांदी सोडा विकत घ्या प्लॅटिनम! आहे दुर्मिळ नैसर्गिक धातू, पण चमक एकदम ट्रेंडी

सोनं-चांदी सोडा विकत घ्या प्लॅटिनम! आहे दुर्मिळ नैसर्गिक धातू, पण चमक एकदम ट्रेंडी

सोनं-चांदी सोडा विकत घ्या प्लॅटिनम! आहे दुर्मिळ नैसर्गिक धातू, पण चमक एकदम ट्रेंडी 8
महाराष्ट्रातील नवं आकर्षण.. जगात असं कुठेच नाही! &#039;या&#039; तारखेपासून करता येईल प्रवास; एकूण खर्च...

महाराष्ट्रातील नवं आकर्षण.. जगात असं कुठेच नाही! 'या' तारखेपासून करता येईल प्रवास; एकूण खर्च...

महाराष्ट्रातील नवं आकर्षण.. जगात असं कुठेच नाही! 'या' तारखेपासून करता येईल प्रवास; एकूण खर्च... 12
...तर ड्रायव्हिंग Licence होणार Suspend! नवा ट्रॅफिक नियम वाचलात का?

...तर ड्रायव्हिंग Licence होणार Suspend! नवा ट्रॅफिक नियम वाचलात का?

...तर ड्रायव्हिंग Licence होणार Suspend! नवा ट्रॅफिक नियम वाचलात का? 8