English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • भाजपाचे मुंबईत किती उत्तर भारतीय उमेदवार? 9 महापालिकांमध्ये भाजपाचे मराठी उमेदवार किती? आकडा थक्क करणारा

भाजपाचे मुंबईत किती उत्तर भारतीय उमेदवार? 9 महापालिकांमध्ये भाजपाचे मराठी उमेदवार किती? आकडा थक्क करणारा

Municipal Corporation Election BJP Marathi Vs Non Marathi Issue: भारतीय जनता पार्टीने कोणत्या महानगरपालिकेमध्ये किती मराठी आणि अमराठी उमेदवार दिलेत हे पाहून तुम्हाला आश्चर्याचा धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही. जाणून घेऊयात हीच आकडेवारी...

Swapnil Ghangale | Jan 01, 2026, 08:24 AM IST
twitter
1/10

भाजपाचे मराठी उमेदवार किती? उत्तर भारतीय उमेदवार किती?

bjpcandidates

भारतीय जनता पार्टीने कोणत्या महापालिकेमध्ये किती मराठी उमेदवार दिलेत याची माहिती समोर आली आहे. तसेच याच महानगरपालिकांमध्ये भाजपाचे किती मराठी उमेदवार आहेत एका जाणून घ्या...

twitter
2/10

मराठी आणि अमराठी वाद पेटला

bjpcandidates

महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत आता मराठी आणि अमराठी वाद पेटला आहे. उमेदवारी अर्ज भरताना झालेल्या बंडखोरीचा मुद्दा शांत होत नाही तोच हा मराठी आणि अमराठी वाद उफाळून आला आहे.   

twitter
3/10

कृपाशंकर सिंह नेमकं काय म्हणाले?

bjpcandidates

भाजप नेते कृपाशंकर सिंह यांनी मिरा भाईंदरमध्ये, "आम्ही इतके नगरसेवक निवडून आणू की, उत्तर भारतीय महापौर होईल," असं वक्तव्य केल्याने नवीन वादाला तोंड फुटलं आहे. मात्र खरोखरच कोणत्या महानगरपालिकेमध्ये भाजपाने किती मराठी- अमराठी उमेदवार दिलेत ते पाहूयात...

twitter
4/10

मुंबईत भाजपाचे किती मराठी उमेदवार?

bjpcandidates

भाजपाने मुंबईमध्ये 92 मराठी तर 15 उत्तर भारतीय उमेदवार दिले आहेत. त्याचप्रमाणे शहरात एकूण 30 इतर समाजातील उमेदवार भाजपाने दिले आहेत.  

twitter
5/10

मिरा-भाईंदरमध्ये किती अमराठी उमेदवार?

bjpcandidates

कृपाशंकर सिंह यांनी ज्या मिरा-भाईंदरमध्ये मराठी आणि अमराठी वादाला तोंड फोडलं तिथे भाजपाने 39 मराठी आणि 14 उत्तर भारतीय उमेदवार दिले आहेत. इतर समाजाचे एकूण 34 भाजपा उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत.

twitter
6/10

कल्याण-डोंबिवलीमध्ये किती मराठी उमेदवार?

bjpcandidates

कल्याण-डोंबिवलीमध्ये भाजपाने फक्त दोन उत्तर भारतीय उमेदवार दिले असून इथे मराठी उमेदवारांची संख्या 51 इतकी आहे. इतर समाजातून केवळ एक उमेदवार भाजपाने इथे दिला आहे.  

twitter
7/10

उल्हासनगरात किती मराठी उमेदवार?

bjpcandidates

उल्हासनगर महापालिकेच्या निवडणुकीमध्ये भाजपाने 38 मराठी तर 10 उत्तर भारतीय उमेदवार रिंगणात उतरवले असून इतर समाजातून तब्बल 30 जणांना उमेदवारी देण्यात आलीये.  

twitter
8/10

ठाण्यात किती अमराठी उमेदवार?

bjpcandidates

ठाण्यात भाजपाने 30 मराठी तर 2 उत्तर भारतीय उमेदवार दिले आहेत. इतर समाजाचे आठ उमेदवार भाजपाने दिलेत.  

twitter
9/10

भिवंडीमध्ये किती मराठी उमेदवार?

bjpcandidates

भिवंडीमध्ये भाजपाने 21 मराठी उमेदवार दिले असून केवळ एक उत्तर भारतीय उमेदवार दिलाय. त्याप्रमाणे इतर समाजातील 3 उमेदवार दिलेत.

twitter
10/10

एकूण आकडेवारी काय सांगते?

bjpcandidates

म्हणजेच वरील 6 महापालिकांचा विचार केला तर भाजपाने 271 मराठी आणि 44 उत्तर भारतीय उमेदवार दिलेत. इतर समाजातील भाजपा उमेदवारांची संख्या 106 इतकी आहे. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक)  

twitter
पुढील
अल्बम

New Year 2026 : नवीन वर्षाची सुरुवात करा 'या' 10 प्रेरणादायी विचारांनी

पुढील अल्बम

New Year 2026 : नवीन वर्षाची सुरुवात करा &#039;या&#039; 10 प्रेरणादायी विचारांनी

New Year 2026 : नवीन वर्षाची सुरुवात करा 'या' 10 प्रेरणादायी विचारांनी

New Year 2026 : नवीन वर्षाची सुरुवात करा 'या' 10 प्रेरणादायी विचारांनी 8
Mumbai Rain Photo : वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी मुंबई ओलीचिंब! 2026 ची पावसाळी सुरुवात, पाहा Photo

Mumbai Rain Photo : वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी मुंबई ओलीचिंब! 2026 ची पावसाळी सुरुवात, पाहा Photo

Mumbai Rain Photo : वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी मुंबई ओलीचिंब! 2026 ची पावसाळी सुरुवात, पाहा Photo 8
2025 मधील महाराष्ट्रतील वादग्रस्त मंत्री; एका मंत्र्याचे नाव आणि त्याचे मंत्रीपद जाणून शॉक व्हाल! दोघांचे मंत्रीपद गेले

2025 मधील महाराष्ट्रतील वादग्रस्त मंत्री; एका मंत्र्याचे नाव आणि त्याचे मंत्रीपद जाणून शॉक व्हाल! दोघांचे मंत्रीपद गेले

2025 मधील महाराष्ट्रतील वादग्रस्त मंत्री; एका मंत्र्याचे नाव आणि त्याचे मंत्रीपद जाणून शॉक व्हाल! दोघांचे मंत्रीपद गेले 10
ठाणेकरांनो पाणी साठवून ठेवा, 12 तास पाणीपुरवठा राहणार बंद; नववर्षाच्या सुरुवातीलाच &#039;या&#039; भागांना बसणार फटका

ठाणेकरांनो पाणी साठवून ठेवा, 12 तास पाणीपुरवठा राहणार बंद; नववर्षाच्या सुरुवातीलाच 'या' भागांना बसणार फटका

ठाणेकरांनो पाणी साठवून ठेवा, 12 तास पाणीपुरवठा राहणार बंद; नववर्षाच्या सुरुवातीलाच 'या' भागांना बसणार फटका 8