महाराष्ट्रातील हा अनोखा तलाव, प्रत्येक ऋतूत बदलतो पाण्याचा रंग... आता कॅराव्हॅनने जाता येणार
महाराष्ट्रातील पर्यटन स्थळं ही खास आहेत. प्रत्येकाने आपापलं वेगळेपण जपलं आहे. दिवाळीच्या सुट्यांमध्ये मुलांना या ठिकाणी नक्की फिरायला घेऊन जा.
Dakshata Thasale | Oct 06, 2025, 10:57 PM IST
महाराष्ट्रातील बुलढाणा जिल्ह्यात स्थित, लोणार सरोवर हे जगातील एकमेव खारट विवराचे सरोवर आहे, जे सुमारे ५०,००० वर्षांपूर्वी उल्कापातामुळे तयार झाले. त्याचे पाणी समुद्राच्या पाण्यापेक्षा सात पट जास्त खारट आहे, ज्यामुळे ते आणखी अद्वितीय बनते. हे सरोवर केवळ वैज्ञानिकदृष्ट्या महत्त्वाचे नाही तर एक अद्वितीय नैसर्गिक आणि सांस्कृतिक खजिना देखील आहे. चला त्याच्या आश्चर्यकारक पैलूंचा आणि त्याच्या कथेचा तपशीलवार शोध घेऊया.
टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, लोणार सरोवर एक अतिशय रहस्यमय सरोवर असल्याचे म्हटले जाते. आख्यायिका अशी आहे की त्याने एका रात्रीत रहस्यमयपणे रंग बदलला आणि गुलाबी झाला. हा सरोवर १.२ किलोमीटर व्यासाचा आणि १५० मीटर खोल आहे आणि टेकड्यांच्या कडांनी वेढलेला आहे. औरंगाबादपासून १७० किलोमीटर आणि मुंबईपासून ५५० किलोमीटर अंतरावर असलेले हे सरोवर महाराष्ट्रातील सर्वात आकर्षक रहस्यांपैकी एक मानले जाते.
तलावाचे अद्वितीय भौगोलिक महत्त्व
लोणार सरोवराचे पाणी हवामान आणि पाण्यातील सूक्ष्मजीवांच्या स्थितीनुसार रंग बदलते. ते हिरव्या ते गुलाबी रंगात बदलू शकते. हॅलोबॅक्टेरियासी आणि डुनालिला सॅलिना सारखे सूक्ष्मजीव तलावाच्या खारट आणि क्षारीय वातावरणात वाढतात आणि रंगद्रव्ये निर्माण करतात. खारट आणि क्षारीय दोन्ही पाण्याचे एकाच वेळी अस्तित्व दुर्मिळ आहे, ज्यामुळे हे तलाव अद्वितीय बनते. हे तलाव दख्खन पठाराच्या बेसाल्टिक खडकावर आहे, जे 65 दशलक्ष वर्षांपूर्वी ज्वालामुखीच्या उद्रेकाने तयार झाले होते.
अमेरिकेची अंतराळ संस्था नासाला तलाव आणि चंद्राच्या पृष्ठभागातील समानतेमुळे आश्चर्य वाटले. आयआयटी मुंबईने केलेल्या संशोधनात तलावाच्या मातीत चंद्राच्या खडकांशी जुळणारी खनिजे आढळली. शास्त्रज्ञ चंद्र भूगर्भशास्त्र आणि खगोलशास्त्राचा अभ्यास करण्यासाठी ते आदर्श मानतात. लोणार तलाव पवित्र मानला जातो आणि भगवान विष्णूशी संबंधित आहे. तलावाभोवती इसवी सन पूर्व सहाव्या शतकातील असंख्य प्राचीन मंदिरे आहेत, जी स्थापत्य आणि कलात्मक कौशल्य दर्शवितात. स्थानिक श्रद्धा अशी आहे की भगवान राम यांनी तलावाला भेट दिली होती.
तलावाची रहस्यमय वैशिष्ट्ये
तलावाच्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक गुणधर्मांमुळे, तलावाच्या काही भागात कंपास काम करत नाहीत. हे अद्वितीय वैशिष्ट्य शास्त्रज्ञांसाठी आव्हानात्मक देखील आहे. नोव्हेंबर 2020मध्ये, लोणार सरोवराला रामसर स्थळ म्हणून घोषित करण्यात आले. भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षणाने ते राष्ट्रीय भू-वारसा स्मारक म्हणून संरक्षित केले आहे. तथापि, या सरोवराला प्रदूषण, अतिक्रमण आणि आक्रमक प्रजाती यासारख्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते.
