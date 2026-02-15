घरं भाड्यानं घेणं आणि देणं होणार सोप्पं! घरमालक अन् भाडेकरुंनाही फायदा; 'ही' संस्था करणार मध्यस्थी
Rental Housing In Mumbai Metropolitan Region: मुंबई आणि एमएमआर परिसरामध्ये भाड्याच्या घरांची मागणी वाढत असतानाच सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत असून यासंदर्भातील पुढाकार स्वत: म्हाडाकडून घेतला जाणार आहे. नेमका काय आहे हा प्लॅन जाणून घ्या...
Swapnil Ghangale | Feb 15, 2026, 11:03 AM IST
1/9
घरमालक आणि भाडेकरुंनाही फायदा
2/9
भविष्यात सहजपणे भाड्याने घरे उपलब्ध होणार
3/9
भाडेतत्त्वावरील घरांना मोठी मागणी
4/9
भाडेकरूंना सहजपणे घरे उपलब्ध व्हावीत म्हणून...
5/9
भाडेतत्त्वावरील घरांसाठीचे धोरण आकाराला येणार
6/9
म्हाडाने तयार केला मसुदा
7/9
राज्य सरकारला देणार मसुदा
8/9
समन्वयक संस्था म्हणून काम करणार म्हाडा
9/9