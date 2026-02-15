English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • घरं भाड्यानं घेणं आणि देणं होणार सोप्पं! घरमालक अन् भाडेकरुंनाही फायदा; ही संस्था करणार मध्यस्थी

घरं भाड्यानं घेणं आणि देणं होणार सोप्पं! घरमालक अन् भाडेकरुंनाही फायदा; 'ही' संस्था करणार मध्यस्थी

Rental Housing In Mumbai Metropolitan Region: मुंबई आणि एमएमआर परिसरामध्ये भाड्याच्या घरांची मागणी वाढत असतानाच सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत असून यासंदर्भातील पुढाकार स्वत: म्हाडाकडून घेतला जाणार आहे. नेमका काय आहे हा प्लॅन जाणून घ्या...

Swapnil Ghangale | Feb 15, 2026, 11:03 AM IST
1/9

घरमालक आणि भाडेकरुंनाही फायदा

mhadahomerent

राज्यातील फडणवीस सरकार लवकरच मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत असून या निर्णयासंदर्भातील मसुदा सरकारला सादर होण्याची प्रतिक्षा आहे. नेमका हा प्रस्ताव काय आणि याचा घरमालक तसेच भाडेकरुंना कसा फायदा होणार जाणून घ्या...

2/9

भविष्यात सहजपणे भाड्याने घरे उपलब्ध होणार

mhadahomerent

मुंबईसह महामुंबई म्हणजेच एमएमआर क्षेत्रात नोकरी, व्यवसाय, शिक्षण, आरोग्याच्या सुविधांकरिता येणाऱ्यांना भविष्यात सहजपणे भाड्याने घरे उपलब्ध होऊ शकणार आहेत. 

3/9

भाडेतत्त्वावरील घरांना मोठी मागणी

mhadahomerent

भाडेतत्त्वावरील घरांना मोठी मागणी असतानाही अनेक जण असुरक्षेच्या भावनेतून आपले घर भाड्याने टाळतात. त्यामुळे घर भाड्याने देऊ इच्छिणाऱ्यांचीही अडचण होते.  

4/9

भाडेकरूंना सहजपणे घरे उपलब्ध व्हावीत म्हणून...

mhadahomerent

घर भाड्याने देऊ इच्छिणाऱ्या घर मालकांना संरक्षण देतानाच भाडेकरूंना सहजपणे घरे उपलब्ध व्हावीत म्हणून राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार म्हाडाने भाडेतत्त्वावरील गृहनिर्माण धोरणाचा मसुदा तयार करून राज्य सरकारला सादर केला आहे. 

5/9

भाडेतत्त्वावरील घरांसाठीचे धोरण आकाराला येणार

mhadahomerent

हा मसुदा येत्या अधिवेशनात मांडला जाण्याची शक्यता असल्याने लवकरच भाडेतत्त्वावरील घरांसाठीचे धोरण आकाराला येणार आहे.  

6/9

म्हाडाने तयार केला मसुदा

mhadahomerent

भविष्यात भाडेतत्वावर सहजपणे भरे मिळावीत, घर भाड्याने देण्याची प्रक्रिया सुलभ आणि पारदर्शक व्हावी, आर्थिक व्यवहार, भाडे वाजवी असावे यासाठी म्हाडाने एक मसुदा तयार केला आहे.

7/9

राज्य सरकारला देणार मसुदा

mhadahomerent

म्हाडाने तयार केलेला हा मसुदा नुकताच राज्य सरकारला सादर केला असल्याची माहिती म्हाडाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.  

8/9

समन्वयक संस्था म्हणून काम करणार म्हाडा

mhadahomerent

भाडेतत्त्वावरील गृहनिर्माण धोरणाबाबत म्हाडा समन्वयक संस्था म्हणून काम करणार आहे. म्हाडा अधिनियम 1976 मध्ये 14 प्रकरणे आहेत, त्यामध्ये भाडेतत्त्वावरील घरांसंबंधीचे 15 वे प्रकरण समाविष्ट केले आहे.

9/9

आता दोघेही जबाबदार

mhadahomerent

आतापर्यंत भाडेकरू मोकाट आणि मालक कायद्याच्या कचाट्यात अशी काहीशी परिस्थिती होती. मात्र नव्या मसुद्यामुळे दोघेही सामान जबाबदार असणार असून हा घर मालकांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे. (सर्व प्रातिनिधिक फोटो)

