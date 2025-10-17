English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
17 कोटींच्या जमिनी, 8 कोटींची घरं अन्... आमदार कर्डीले एकूण किती संपत्ती मागे सोडून गेले?

How Much Property Did BJP MLA Shivajirao Bhanudas Left Behind: कर्डीले यांनी डेअरी क्षेत्रातून करिअरला सुरुवात केली. लोकप्रियतेच्या जोरावर ते तीनदा आमदार झाले. तिसऱ्यांदा आमदार असताना त्यांचं निधन झालं असून ते नेमकी किती पॉपर्टी सोडून गेलेत पाहूयात...

Swapnil Ghangale | Oct 17, 2025, 11:13 AM IST
भाजपा आमदार कर्डीले नेमकी किती संपत्ती मागे सोडून गेले?

अल्पशा आजाराने निधन

राहुरी मतदारसंघाचे भाजपा आमदार शिवाजीराव कर्डीले यांच्या निधनानंतर ते नेमकी किती संपत्ती मागे सोडून गेले आहेत यासंदर्भात आपण या गॅलरीमधून जाणून घेणार आहेत. त्यांच्या संपत्तीचा सविस्तर तपशील पाहूयात...

shivajiraokardileproperty

अहिल्यानगरमधील राहुरी मतदारसंघाचे आमदार शिवाजीराव कर्डीले यांचं अल्पशा आजाराने निधन झालं आहे. सकाळी सहा वाजता कर्डीले यांचं निधन झाले आहे. ते राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार संग्राम जगताप यांचे सासरे होते. 

डेअरी व्यवसायातून राजकारणात प्रवेश

shivajiraokardileproperty

कर्डीले हे तीन वेळा आमदार राहिले आहेत. त्यांनी नुकतीच झालेली विधानसभेची निवडणूक भारतीय जनता पक्षाच्या तिकीटावर जिंकली होती. शिवाजीराव कर्डीले यांनी डेअरी व्यवसायातून राजकारणात प्रवेश केला. ते 2009, 2014 आणि आता 2024 मध्ये आमदार म्हणून निवडून आले होते.   

स्थानिक पातळीवर ओळख मिळवत करिअरला सुरुवात...

shivajiraokardileproperty

शिवाजीराव कर्डीले यांचे बालपण अहिल्यानगर जिल्ह्यात गेले. त्यांनी माध्यमिक शालेय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर ते शिक्षणापासून दुरावले. त्यांनी डेअरी व्यवसाय सुरू केला, ज्यामुळे त्यांना स्थानिक पातळीवर ओळख मिळाली. तिथूनच त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला आणि ते स्थानिक नेतृत्व म्हणून पुढे आले.   

ग्रामीण विकास, शेती आणि डेअरी क्षेत्रात काम

shivajiraokardileproperty

राहुरी मतदारसंघाचे प्रतिनिधी म्हणून ग्रामीण विकास, शेती आणि डेअरी क्षेत्रातील मुद्द्यांवर काम करणाऱ्या कर्डीलेंची आर्थिक भरभराटही झाली. कर्डीले किती संपत्ती मागे सोडून गेले आहेत ते जाणून घेऊयात...  

नेमकी संपत्ती किती?

shivajiraokardileproperty

शिवाजीराव कर्डीले यांनी 2024 ची विधानसभा निवडणूक लढताना सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आपली संपत्ती जाहीर केली होती. यामध्ये त्यांच्या नावावर किती शेतजमीन आहे? नेमकी संपत्ती किती? कर्ज किती? याची सविस्तर माहिती दिली होती.

प्रतिज्ञापत्रात खुलासा

shivajiraokardileproperty

शिवाजीराव कर्डीले यांनी 2024 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीसाठी अर्जासोबत जोडलेल्या प्रतिज्ञापत्रात चल संपत्ती म्हणजेच जंगम संपत्ती (Movable Assets) 1 कोटी 53 लाख रुपये असल्याचं सांगितलं होतं. 1 कोटी 52 लाख 99 हजार 602 रुपये इतकी जंगम संपत्ती आपल्याकडे असल्याचं कर्डीलेंनी जाहीर केलेलं.

29 लाख 12 हजार 369 रुपये कॅश

shivajiraokardileproperty

1 कोटी 53 लाखांच्या जंगम संपत्तीपैकी 29 लाख 12 हजार 369 रुपये रोख रक्कम अर्ज सादर करताना कर्डीलेंकडे होती. बँकेत 24 लाख 31 हजार 597 रुपयांच्या ठेवी कर्डीलेंच्या नावावर असल्याचा प्रतिज्ञापत्रात उल्लेख आहे.

शेअर्स आणि बॉण्ड्समध्ये मोठी गुंतवणूक

shivajiraokardileproperty

कर्डीले यांनी शेअर्स आणि बॉण्ड्समध्ये 1 कोटी 53 लाख 150 रुपये गुंतवले होते. त्यांच्याकडे 48 लाख 79 हजार 227 रुपये मूल्य असलेली वाहने असल्याचं तसेच 25 लाख 3 हजार 394 रुपयांचे दागिने असल्याचं जाहीर केलेलं.  

स्थावर संपत्तीमध्ये काय काय?

shivajiraokardileproperty

कर्डीलेंकडील अचल संपत्ती म्हणजेच स्थावर संपत्तीमध्ये (Immovable Assets) शेत जमिनी, घरं, व्यवसायिक इमारतींचा समावेश आहे. त्यांच्याकडे एकूण 39 कोटी 38 लाखांची स्थावर संपत्ती असल्याचा उल्लेख प्रतिज्ञापत्रात आहे.  

शेत जमीन किती?

shivajiraokardileproperty

15 कोटी 63 लाख 39 हजार 396 रुपये मूल्य असलेली शेत जमीन कर्डीलेंच्या नावावर आहे. बिगरशेत जमिनीचं मूल्य 1 कोटी 49 लाख 10 हजार रुपये इतकं आहे.   

व्यवसायिक इमारती आणि घरांची किंमत किती?

shivajiraokardileproperty

एवढेच नाही तर कर्डीलेंकडे 13 कोटी 98 लाख 30 हजार 592 रुपयांची व्यवसायिक इमारती असल्याचा उल्लेख आहे. यामध्ये दुकाने, गाळ्यांचा समावेश आहे. कर्डीलेंकडील घरांची किंमत 8 कोटी 26 लाख 75 हजार 148 रुपये इतकी आहे.  

एकूण कर्ज किती?

shivajiraokardileproperty

कर्डीलेंनी त्यांच्यावर 7 कोटी 27 लाखांचं कर्ज असून हे सर्व कर्ज बँका किंवा आर्थिक संस्थांकडून घेतल्याचं त्यांनी नमूद केलं होतं.  

एकूण संपत्ती किती?

shivajiraokardileproperty

कर्डीलेंची एकूण संपत्ती 40 कोटी 90 लाख 51 हजार 739 रुपये असल्याचं त्यांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं होतं.  

कर्डीलेंची नेट वर्थ किती?

shivajiraokardileproperty

कर्डीलेंची नेट वर्थ म्हणजेच संपत्तीमधून कर्जाची रक्कम बाजूला केल्यास उरलेली संपत्ती 33 कोटी 63 लाख रुपये इतकी आहे.  (सर्व फोटो कर्डीलेंच्या फेसबुकवरुन साभार)  

