Marathi News
नायगारा फॉल्सला जाण्याची गरज काय? महाराष्ट्रातला 'हा' धबधबा देतोय टक्कर

मुंबईसह महाराष्ट्रात गेल्या तीन-चार दिवसांपासून पावसाचा धुमाकूळ सुरु आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. अशावेळी महाराष्ट्रातील धबधबे ओसंडून वाहत आहेत. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Aug 18, 2025, 07:24 PM IST
'सहस्त्रकुंड' धबधबा ओव्हरफ्लो

Maharashtra Rain Nanded Shahastrakund water fall overflows

जगातील सर्वात मोठ्या धबधब्यांपैकी एक धबधबा म्हणजे नायगारा. प्रत्येकाला आपण एकदा तरी  हा धबधबा पाहावा असं वाटत असतं. असं असताना महाराष्ट्रातील एका धबधब्याने विहंगम रुप पाहायला मिळत आहे. 

'सहस्त्रकुंड' धबधबा ओव्हरफ्लो

Maharashtra Rain Nanded Shahastrakund water fall overflows

नांदेड जिल्ह्यातील निसर्गरम्य पर्यटनस्थळ म्हणून 'सहस्त्रकुंड' धबधबा ओव्हरफ्लो झाला आहे. पैनगंगा नदी धोक्याची पातळी सोडून प्रचंड वेगाने वाहत असल्याने धबधब्याचे रौद्र रुप पर्यटकांना पाहायला मिळत आहे. 

'सहस्त्रकुंड' धबधबा ओव्हरफ्लो

Maharashtra Rain Nanded Shahastrakund water fall overflows

दरवर्षी पावसाळ्यात या ठिकाणी हजारो पर्यटक गर्दी करतात. यंदाही धबधब्याचे सौंदर्य पाहण्यासाठी स्थानिकांसह दूरदूरहून पर्यटक मोठ्या संख्येने दाखल होत आहेत. 

'सहस्त्रकुंड' धबधबा ओव्हरफ्लो

Maharashtra Rain Nanded Shahastrakund water fall overflows

पाणी पातळी अचानक वाढल्याने आणि प्रवाह अधिक तीव्र झाल्याने पर्यटकांसाठी धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत प्रशासनाकडून पर्यटकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.

'सहस्त्रकुंड' धबधबा ओव्हरफ्लो

Maharashtra Rain Nanded Shahastrakund water fall overflows

या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने सर्वांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. धबधब्याजवळ अनावश्यक गर्दी करू नये, पाण्यात उतरू नये आणि सुरक्षित अंतर ठेवावे, असे आवाहन स्थानिक प्रशासनाने केले आहे. 

'सहस्त्रकुंड' धबधबा ओव्हरफ्लो

Maharashtra Rain Nanded Shahastrakund water fall overflows

पोलीस व महसूल विभागानेही पर्यटकांवर लक्ष ठेवण्यास सुरुवात केली असून सुरक्षिततेसाठी बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. निसर्गाच्या या अद्भुत देखाव्याचा आनंद घेताना खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. 

'सहस्त्रकुंड' धबधबा ओव्हरफ्लो

Maharashtra Rain Nanded Shahastrakund water fall overflows

अन्यथा आनंददायी सहल अपघाताचे रूप घेऊ शकते, असा इशारा अधिकाऱ्यांनी दिला आहे. त्यामुळे पर्यटकरांनी आनंद घेत असताना आपल्या जीवाची काळजी घेणे देखील तितकेच महत्वाचे आहे.

'सहस्त्रकुंड' धबधबा ओव्हरफ्लो

Maharashtra Rain Nanded Shahastrakund water fall overflows

जोरदार पावसामुळे सहस्त्रकुंड धबधबा ओसंडून वाहू लागले आहे. अनेक पर्यटक धबधबा पाहण्यासाठी गर्दी करत आहेत. 

'सहस्त्रकुंड' धबधबा ओव्हरफ्लो

Maharashtra Rain Nanded Shahastrakund water fall overflows

जिल्ह्यात सलग तिसऱ्या दिवशीही पाऊस सूरू आहे. मुखेड तालुक्यात ढगफुटी सदृश पाऊस असल्याने अनेक गावांना फटका बसला आहे. 

'सहस्त्रकुंड' धबधबा ओव्हरफ्लो

Maharashtra Rain Nanded Shahastrakund water fall overflows

भिंगोली,भेंडेगाव,हसनाळ,रावणगाव, भासवाडी,सांगवी भादेव यासह परिसरातील अनेक गावांमध्ये पूरस्थिती निर्माण झाली.

'सहस्त्रकुंड' धबधबा ओव्हरफ्लो

Maharashtra Rain Nanded Shahastrakund water fall overflows

या आपत्तीमुळे जनजीवन पूर्णतः विस्कळीत झाले आहे. वृद्ध नागरिकांचे स्थलांतर करण्यात आले असून NDRF ची टीम घटनास्थळी पोहोचत आहे.

