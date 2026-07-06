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रेल्वे रुळांवर JCB, बोगद्यांच्या तोंडाशी मोठमोठे दगड अन्... मुंबई-पुणे कनेक्ट करणाऱ्या घाटात हाहाकार; हादरवणारे 7 फोटो

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 06, 2026, 09:19 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 09:19 AM IST

मुंबई आणि पुण्याला पावसाने रात्रभर अक्षरश: झोडपलं आहे. राज्याची आर्थिक आघाडी संभाळणाऱ्या या दोन शहरांचा कनेक्टच तुटला आहे. घाटातील हादरवणारे फोटो एकदा पाहाच...

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मुंबई-पुणे डिस्कनेक्ट...

देशाची आर्थिक राजधानीचं शहर आणि औद्योगिक शहराबरोबरच अत्यंत महत्त्वाचं मानलं जाणारं पुणे या दोन्ही शहरांमधील रस्ते आणि रेल्वे संपूर्ण पूर्णपणे तुटला आहे. रेल्वे मार्गावरील घाटातील फोटो समोर आले असून कनेक्टिंग लिंकवरही दरड कोसळल्याने रस्ते वाहतुकीचेही तीन तेरा वाजलेत. पाहूयात घाटातील फोटो...

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मार्ग पूर्ववत करण्याचे प्रयत्न सुरू

रेल्वे प्रशासनाकडून दरड हटविण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू असून मार्ग पूर्ववत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. 

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गाड्या रद्द

मुसळधार पावसामुळे दरड कोसळल्याने काही गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत तर काहींचे मार्ग वळविण्यात आले आहेत.

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गाडीची सद्यस्थिती तपासूनच प्रवास करावा

प्रवाशांनी प्रवासापूर्वी आपल्या गाडीची सद्यस्थिती तपासूनच प्रवास करावा, असे आवाहन रेल्वे प्रशासनाने केले आहे.

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दुरुस्तीचे काम युद्धपातळीवर सुरू

मुंबई–पुणे रेल्वे मार्गावरील टनेल क्रमांक 40 (BB EMD) येथे दरड कोसळल्याने रेल्वे वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. रेल्वे प्रशासनाकडून मार्ग पूर्ववत करण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ व यंत्रसामग्री तातडीने घटनास्थळी पाठविण्यात आली असून, दुरुस्तीचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. मार्ग सुरक्षित झाल्यानंतर रेल्वे सेवा पुन्हा सुरू करण्यात येईल.

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कर्जत–खोपोली दरम्यानच्या रेल्वेमार्गावरील खडीचा थर वाहून गेला

मुसळधार पावसामुळे आणि त्यानंतर झालेल्या जोरदार पाण्याच्या प्रवाहामुळे कर्जत–खोपोली दरम्यानच्या रेल्वेमार्गावरील खडीचा थर वाहून गेला आहे. सतर्क रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी ही बाब वेळेत निदर्शनास आणल्याने खबरदारीचा उपाय म्हणून कर्जत–खोपोली दरम्यानची रेल्वे सेवा तात्पुरती स्थगित करण्यात आली आहे.

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मुंबई-पुणे रस्ते वाहतूक पूर्णपणे बंद

दरड कोसळणे आणि मुसळधार पावसामुळे पुणे–मुंबई द्रुतगती मार्ग तसेच जुना मुंबई–पुणे महामार्गावरील दोन्ही दिशेची वाहतूक पुढील आदेशापर्यंत पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. कनेक्टींग लिंकवरही पुण्याकडून मुंबईत येणाऱ्या मार्गावर बोगद्याच्या तोंडाशी दरड कोसळल्याने वाहतूक ठप्प झाली आहे.

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लोणावळा घाटात भीषण वाहतूक कोंडी! प्रवास टाळण्याचे आवाहन

गेल्या तीन तासांपासून लोणावळा घाटात मोठी वाहतूक कोंडी झाली आहे. मुसळधार पावसामुळे वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहे. त्यामुळे पुण्याकडून मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या नागरिकांनी शक्य असल्यास प्रवास टाळावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे. अत्यावश्यक कारणाशिवाय घाटमार्गावर जाणे टाळावे आणि सुरक्षिततेची काळजी घ्यावी. असे आवाहन महामार्ग पोलिसांकडून करण्यात आले आहे.

TAGS:
mumbai rain
mumbai weather
maharashtra
monsoon

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