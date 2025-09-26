English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

41 एकर जमीन, सोनं, फ्लॅट्स अन्... नदीत उतरुन पूरग्रस्तांना वाचवणाऱ्या खासदाराची संपत्ती कितीये पाहिलं का?

Om Rajenimbalkar Property Details: धाराशीवमधील पूरग्रस्तांच्या मदतीला धावून जाणारा, एका फोन कॉलवर लोकांची काम करणारा खासदार अशी ख्याती असलेल्या ओम राजेनिंबाळकरांची एकूण संपत्ती किती आहे पाहिलं का? त्यांच्या संपत्तीचा थक्क करणारा आकडा पाहून बसेल धक्का, जाणून घ्या त्यांच्याकडे किती सोनं, कार, घरं आणि बँक बॅलेन्स आहे याबद्दल...

Swapnil Ghangale | Sep 26, 2025, 04:12 PM IST
twitter
1/17

सर्वात लोकप्रिय खासदाराची एकूण संपत्ती किती?

omrajenimbalkar

फोन कॉलवर लोकांच्या अडचणी सोडवणाऱ्या सर्वात लोकप्रिय खासदाराची एकूण संपत्ती आहे तरी किती? त्यांच्याकडे किती फ्लॅट्स आहेत? त्यांच्या कमाईचा स्रोत काय? त्यांच्याकडे 31 लाखांच्या कोणत्या कार्स आहेत? त्यांचं बँक बॅलेन्स किती? त्यांच्याकडे किती सोनं आहे? जाणून घ्या सविस्तर तपशील...

twitter
2/17

रात्रीच्या अंधारात स्वत:चा जीव धोक्यात टाकून गावकऱ्यांना वाचवणारा खासदार

omrajenimbalkar

धाराशिव मतदारसंघाचे खासदार ओम राजेनिंबाळकर सध्या चांगलेच चर्चेत आहेत. मराठवड्याला पावसाचा तडाखा बसला असून अनेक जिल्ह्यांमध्ये पूरपरिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशावेळी परंडा तालुक्यातील वडनेर येथे ओम राजेनिंबाळकरांनी दोन दिवसांपूर्वी रात्रीच्या अंधारात स्वत:चा जीव धोक्यात घालून एनडीआरएफच्या मदतीने चौघांचा जीव वाचवला.  

twitter
3/17

दिवस-रात्र लोकांसाठी फिरणारा खासदार

omrajenimbalkar

खरं तर ओम राजेनिंबाळकर हे त्यांच्या लोकसभा मतदारसंघातील अनेक पूरग्रस्त गावांना स्वत: भेटी देत आहेत. पूरपरिस्थितीमध्ये सरकारच्या मदतीची वाट न पाहता दिवस-रात्र लोकांसाठी फिरणारा खासदार म्हणून  उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या या शिलेदाराची सध्या राज्यभर चर्चा आहे.  

twitter
4/17

सगळ्यांकडे मोबाईल नंबर असलेला, एका कॉलवर काम करणारा खासदार

omrajenimbalkar

सर्वसामान्यांकडेही ज्या खासदाराचा मोबाईल नंबर आहे असा खासदार म्हणजे ओम राजेनिंबाळकर! त्यांच्या कामाचा धडका या पूरपरिस्थितीत चर्चेचा विषय ठरत असतानाच त्यांच्याबद्दल वेगवेगळी माहितीही शोधली जात आहे. ओम राजेनिंबाळकरांचं शिक्षण किती? ते किती मतांनी निवडून आले? त्यांची संपत्ती किती याबद्दलही लोकांना उत्सुकता असून त्याचबद्दल आपण जाणून घेणार आहोत.  

twitter
5/17

सर्वाधिक मताधिक्यामध्ये दुसऱ्या स्थानी

omrajenimbalkar

2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील सर्वाधिक मताधिक्य घेणाऱ्या खासदारांमध्ये ओम राजेनिंबाळकर दुसऱ्या स्थानी असून ते 3 लाख 29 हजारांहून अधिक मतांनी निवडून आले आहेत.  

twitter
6/17

शिक्षण किती?

omrajenimbalkar

पुणे येथील वसंतराव नाईक हायस्कूलमधून ओम राजेनिंबाळकरांनी बारावी पर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले आहे. शिक्षण पूर्ण झाल्याचे वर्ष त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद नाही. मात्र त्यांचा जन्म 1983 चा असल्याने ते अंदाजे 1999 ते 2001 च्या सुमारास बारावीची उत्तीर्ण झाले असावेत.  

twitter
7/17

पाच लाखांची कॅश

omrajenimbalkar

ओम राजेनिंबाळकरांनी उमेदवारी अर्ज भरला त्यावेळी त्यांच्याकडे एकूण 5 लाख 15 हजार रुपये कॅश होती. यापैकी 3 लाख 90 हजार त्यांच्या स्वत:कडे तर सव्वा लाख पत्नीकडे होते.  

twitter
8/17

बँक खात्यांमध्ये किती पैसे?

omrajenimbalkar

ओम राजेनिंबाळकर आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या नावावर बँक खात्यांमध्ये एकूण 76 लाख 90 हजार रुपये आहेत. ओम राजेनिंबाळकर यांना राजवीर आणि गायत्री अशी दोन मुलं आहेत. पत्नी आणि मुलांच्या नावानेही बँक खात्यांमध्ये त्यांनी पैसे ठेवलेले आहेत.

twitter
9/17

शेअर्स, कंपन्या आणि बॉण्ड्स

omrajenimbalkar

शेअर्स, कंपन्या आणि बॉण्ड्समध्ये ओम राजेनिंबाळकर आणि त्यांच्या पत्नीच्या नावावर एकूण 11 लाख 48 हजार रुपयांची गुंतवणूक केलेली आहे.  

twitter
10/17

विमा पॉलिसी किती?

omrajenimbalkar

ओम राजेनिंबाळकर आणि त्यांच्या पत्नीच्या एलआयसी आणि इतर पॉलिसी मिळून 12 लाखांहून अधिकच्या विमा पॉलिसी आहेत.  

twitter
11/17

31 लाखांच्या कार्स

omrajenimbalkar

ओम राजेनिंबाळकरांकडे तीन वाहनं असून तिन्ही त्यांच्याच नावावर आहेत. बजाज सीटी 100 मोटरसायकल, टोयोटा इनोव्हा आणि टेरेक्स अशी तीन वाहनं त्यांच्याकडे असून या वाहनांचं एकत्रित मूल्य 31 लाख 72 हजारांहून अधिक आहे.  

twitter
12/17

सोनं किती?

omrajenimbalkar

ओम राजेनिंबाळकरांकडे 50 ग्राम सोनं असून पत्नीकडे 300 ग्राम सोनं आहे. प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना या सोन्याची किंमत 11 लाख 20 हजारांच्या आसपास होती.  

twitter
13/17

41 एकर शेती

omrajenimbalkar

ओम राजेनिंबाळकर आणि त्यांच्या पत्नीच्या नावावर शेतजमिनीचे एकूण 10 तुकडे असून या जमिनीची किंमत 1 कोटी 84 लाखांच्या आसपास आहे. स्वत: ओम राजेनिंबाळकरांच्या नावावर 20 एकरांहून अधिक शेती असून पत्नीच्या नावावर 21 एकर जमीन असल्याचा उल्लेख प्रतिज्ञापत्रात आहे.

twitter
14/17

मुंबई, पुण्यात फ्लॅट

omrajenimbalkar

ओम राजेनिंबाळकर आणि त्यांच्या पत्नीच्या नावाने कोणतीही बिगरशेतीची किंवा व्यवसायिक गुंतवणूक नाही. मात्र ओम राजेनिंबाळकरांचा पवईमध्ये एक 476 स्वेअर फुटांचा 90 लाखांचा फ्लॅट आहे. तसेच पुण्यातील शिवाजीनगरमध्ये 650 स्वेअर फुटांचा जवळपास 60 लाखांचा फ्लॅट आहे. दोन्ही घरांची एकत्रित किंमत दीड कोटींच्या आसपास आहे.  

twitter
15/17

कर्ज किती?

omrajenimbalkar

ओम राजेनिंबाळकर आणि त्यांच्या पत्नीवर एक कोटींचं कर्ज असून त्यापैकी 73 लाखांचं कर्ज ओम यांच्यावर तर 27 लाखांचं कर्ज पत्नीच्या नावावर आहे.  

twitter
16/17

उत्पन्नाचा स्रोत काय?

omrajenimbalkar

ओम राजेनिंबाळकरांनी ते स्वत: शेतकरी असल्याचं नमूद केलं असून पत्नी शेतकरी आणि गृहिणी असल्याचं म्हटलं आहे. या दांपत्याच्या उत्पन्नाचा स्रोत प्रामुख्याने खासदार म्हणून मिळणारे मानधन, शेती, व्यावसायिक उपक्रम आणि इतर गुंतवणूक हा आहे.  

twitter
17/17

एकूण मालमत्ता किती?

omrajenimbalkar

ओम राजेनिंबाळकरांकडे एकूण मालमत्ता साडेसात कोटींच्या आसपास संपत्ती आहे. यातील जंगम मालमत्ता ही सुमारे 2.2 कोटी रुपयांची असून स्थावर मालमत्ता सुमार 5 कोटी 30 लाखांच्या घरात आहे. (सर्व फोटो फेसबुकवरुन साभार)  

twitter
पुढील
अल्बम

शिंदेंच्या होमग्राऊंडवरील दिघेंच्या देवी दर्शनासाठी पोहोचल्या रश्मी ठाकरे! तुफान गर्दी, पोलीस अन्...

पुढील अल्बम

महाराष्ट्राची हास्यजत्रा फेम दत्तू मोरेची बायको आहे डॉक्टर, अनेकांना माहिती नाही नाव?

महाराष्ट्राची हास्यजत्रा फेम दत्तू मोरेची बायको आहे डॉक्टर, अनेकांना माहिती नाही नाव?

महाराष्ट्राची हास्यजत्रा फेम दत्तू मोरेची बायको आहे डॉक्टर, अनेकांना माहिती नाही नाव? 8
शिंदेंच्या होमग्राऊंडवरील दिघेंच्या देवी दर्शनासाठी पोहोचल्या रश्मी ठाकरे! तुफान गर्दी, पोलीस अन्...

शिंदेंच्या होमग्राऊंडवरील दिघेंच्या देवी दर्शनासाठी पोहोचल्या रश्मी ठाकरे! तुफान गर्दी, पोलीस अन्...

शिंदेंच्या होमग्राऊंडवरील दिघेंच्या देवी दर्शनासाठी पोहोचल्या रश्मी ठाकरे! तुफान गर्दी, पोलीस अन्... 11
पूरग्रस्तांना फडणवीस सरकारकडून आर्थिक मदत; निकष आणि रक्कम पाहून घ्या

पूरग्रस्तांना फडणवीस सरकारकडून आर्थिक मदत; निकष आणि रक्कम पाहून घ्या

पूरग्रस्तांना फडणवीस सरकारकडून आर्थिक मदत; निकष आणि रक्कम पाहून घ्या 11
‘या’ लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यावर आज जमा होणार 10 हजार रुपये; 75 लाख महिला लाभार्थी

‘या’ लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यावर आज जमा होणार 10 हजार रुपये; 75 लाख महिला लाभार्थी

‘या’ लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यावर आज जमा होणार 10 हजार रुपये; 75 लाख महिला लाभार्थी 11