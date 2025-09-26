41 एकर जमीन, सोनं, फ्लॅट्स अन्... नदीत उतरुन पूरग्रस्तांना वाचवणाऱ्या खासदाराची संपत्ती कितीये पाहिलं का?
Om Rajenimbalkar Property Details: धाराशीवमधील पूरग्रस्तांच्या मदतीला धावून जाणारा, एका फोन कॉलवर लोकांची काम करणारा खासदार अशी ख्याती असलेल्या ओम राजेनिंबाळकरांची एकूण संपत्ती किती आहे पाहिलं का? त्यांच्या संपत्तीचा थक्क करणारा आकडा पाहून बसेल धक्का, जाणून घ्या त्यांच्याकडे किती सोनं, कार, घरं आणि बँक बॅलेन्स आहे याबद्दल...
Swapnil Ghangale | Sep 26, 2025, 04:12 PM IST
सर्वात लोकप्रिय खासदाराची एकूण संपत्ती किती?
रात्रीच्या अंधारात स्वत:चा जीव धोक्यात टाकून गावकऱ्यांना वाचवणारा खासदार
धाराशिव मतदारसंघाचे खासदार ओम राजेनिंबाळकर सध्या चांगलेच चर्चेत आहेत. मराठवड्याला पावसाचा तडाखा बसला असून अनेक जिल्ह्यांमध्ये पूरपरिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशावेळी परंडा तालुक्यातील वडनेर येथे ओम राजेनिंबाळकरांनी दोन दिवसांपूर्वी रात्रीच्या अंधारात स्वत:चा जीव धोक्यात घालून एनडीआरएफच्या मदतीने चौघांचा जीव वाचवला.
दिवस-रात्र लोकांसाठी फिरणारा खासदार
सगळ्यांकडे मोबाईल नंबर असलेला, एका कॉलवर काम करणारा खासदार
सर्वसामान्यांकडेही ज्या खासदाराचा मोबाईल नंबर आहे असा खासदार म्हणजे ओम राजेनिंबाळकर! त्यांच्या कामाचा धडका या पूरपरिस्थितीत चर्चेचा विषय ठरत असतानाच त्यांच्याबद्दल वेगवेगळी माहितीही शोधली जात आहे. ओम राजेनिंबाळकरांचं शिक्षण किती? ते किती मतांनी निवडून आले? त्यांची संपत्ती किती याबद्दलही लोकांना उत्सुकता असून त्याचबद्दल आपण जाणून घेणार आहोत.
सर्वाधिक मताधिक्यामध्ये दुसऱ्या स्थानी
शिक्षण किती?
पाच लाखांची कॅश
बँक खात्यांमध्ये किती पैसे?
शेअर्स, कंपन्या आणि बॉण्ड्स
विमा पॉलिसी किती?
31 लाखांच्या कार्स
सोनं किती?
41 एकर शेती
मुंबई, पुण्यात फ्लॅट
ओम राजेनिंबाळकर आणि त्यांच्या पत्नीच्या नावाने कोणतीही बिगरशेतीची किंवा व्यवसायिक गुंतवणूक नाही. मात्र ओम राजेनिंबाळकरांचा पवईमध्ये एक 476 स्वेअर फुटांचा 90 लाखांचा फ्लॅट आहे. तसेच पुण्यातील शिवाजीनगरमध्ये 650 स्वेअर फुटांचा जवळपास 60 लाखांचा फ्लॅट आहे. दोन्ही घरांची एकत्रित किंमत दीड कोटींच्या आसपास आहे.
कर्ज किती?
