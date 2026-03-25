रामनवमीचा दिवस पण पूजा मात्र रावणाची, महाराष्ट्रातील अनोखे गाव कुठे आहे?

रामनवमीच्या दिवशी संपूर्ण देश जेव्हा रामभक्तीत नहालेला असतो. तेव्हा महाराष्ट्रातील एका गावात चक्क रावणाची महापूजा केली जाते. हे गाव कोणते आहे? जाणून घ्या फक्त एका क्लिकवर.     

Manali Sagvekar | Mar 25, 2026, 05:42 PM IST
महाराष्ट्रातील एकमेव गाव जिथे रावणाची पूजा केली जाते

Ramanavami Special:  देशभरातच नाहीतर, परदेशातही अनेक ठिकाणी मोठ्या धामधुमीत रामनवमीचा सण साजरा केला जातो. विशेष म्हणजे अयोध्येला हा दिवस एका महोत्सवाप्रमाणे साजरा केला जातो. प्रभू श्री रामांची पूजा-अर्चा केली जाते. पण जेव्हा सगळीकडे रामनवमीचा उत्सव साजरा केला जातो, तेव्हा महाराष्ट्राच्या एका गावात चक्क रावणाची पूजा केली जाते. एवढेच काय तर या गावात रावणाचे भव्य-दिव्य मंदिर बांधण्याचीही तयारी सुरू आहे. हे कोणते अनोखे गाव आहे जाणून घेऊया.   

रावणाची पूजा

महाराष्ट्राच्या अकोला जिल्ह्यातील सांगोळा हे एकमेव गाव आहे जिथे रावणाची पूजा केली जाते. ही जवळजवळ 350 वर्षांपूर्वीपासून चालत आलेली परंपरा आहे.   

शूरवीर आणि ब्राम्हण

रामायणातील सीता मातेचे अपहरण करणाऱ्या दुष्ट रावणाला या गावात एक विद्वान, शूरवीर आणि ब्राम्हण म्हणून पूजले जाते.   

रावणाला दैवत मानले जाते

रावणाच्या वाईट वृत्ती आणि शक्तीला नाही तर, एक ज्ञानी ब्राम्हण म्हणून त्याला महत्त्व दिले जाते. रामनवमी श्री रामांच्या विजयाचे प्रतीक असली तरी, सांगोळ्यात रावणालाच दैवत मानले जाते.   

350 वर्षे जुनी रावणमूर्ती

या गावाच्या पूर्वेला ओट्यावर एक भव्य, काळ्या पाषाणाची दहा तोंडे आणि वीस हात असलेली 350 वर्षे जुनी रावणमूर्ती आहे. विशेष म्हणजे ही मूर्ती बसलेल्या अवस्थेत आहे.   

रावणाची महाआरती

दसऱ्याच्या दिवशीही संपूर्ण देश रावण दहन करत असातना, सांगोळा गावात सकाळी गावकरी एकत्र येऊन रावणाची महाआरती करतात. तसेच इतर सांस्कृतिक कार्यक्रमही पार पाडले जातात.   

गावकऱ्यांची श्रद्धा

येथिल गावकऱ्यांची अशी श्रद्धा आहे की, रावणामुळे गावावर कोणतेही संकट येत नाही. तसेच कोणत्याही शुभकार्याची सुरुवात करण्यापूर्वी ग्रामस्थ रावणाचे दर्शन घेतात.   

भव्य-दिव्य रावण मंदिर बांधण्यासाठी पुढाकार

तसेच आता रामनवमीच्या दरम्यान, येथिल आमदारांनी भव्य-दिव्य रावण मंदिर बांधण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे.   

इराणची 1 कोटी रुपयांच्या नोटेची भारतात किंमत किती? बाजारात घेऊन गेलात तर लाज वाटेल!

पुढील अल्बम

इराणची 1 कोटी रुपयांच्या नोटेची भारतात किंमत किती? बाजारात घेऊन गेलात तर लाज वाटेल!

इराणची 1 कोटी रुपयांच्या नोटेची भारतात किंमत किती? बाजारात घेऊन गेलात तर लाज वाटेल!

इराणची 1 कोटी रुपयांच्या नोटेची भारतात किंमत किती? बाजारात घेऊन गेलात तर लाज वाटेल! 9
Ram Navami Wishes in Marathi : रामनवमीनिमित्त प्रियजनांना पाठवा खास मराठीतून शुभेच्छा, पाहा एकापेक्षा एक सुंदर मेसेज

Ram Navami Wishes in Marathi : रामनवमीनिमित्त प्रियजनांना पाठवा खास मराठीतून शुभेच्छा, पाहा एकापेक्षा एक सुंदर मेसेज

Ram Navami Wishes in Marathi : रामनवमीनिमित्त प्रियजनांना पाठवा खास मराठीतून शुभेच्छा, पाहा एकापेक्षा एक सुंदर मेसेज 8
EPFO New Update: ना रांग लावायची गरज, ना फॉर्म भरायची; तरी काही मिनिटात PF चा पैसा तुमच्या बॅंक खात्यात!

EPFO New Update: ना रांग लावायची गरज, ना फॉर्म भरायची; तरी काही मिनिटात PF चा पैसा तुमच्या बॅंक खात्यात!

EPFO New Update: ना रांग लावायची गरज, ना फॉर्म भरायची; तरी काही मिनिटात PF चा पैसा तुमच्या बॅंक खात्यात! 9
4965 धावा, 357 षटकार आणि 6 शतकं... गोलंदाजांना धडकी भरवणारा IPL मधला हा फलंदाज आहे तरी कोण?

4965 धावा, 357 षटकार आणि 6 शतकं... गोलंदाजांना धडकी भरवणारा IPL मधला हा फलंदाज आहे तरी कोण?

4965 धावा, 357 षटकार आणि 6 शतकं... गोलंदाजांना धडकी भरवणारा IPL मधला हा फलंदाज आहे तरी कोण? 9