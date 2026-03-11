English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • 61 जण नवस फेडायला बसले 37 नंबरच्या भक्ताला देवाने दिला कौल; महाराष्ट्रातील सर्वात थरारक बगाड यात्रा!

61 जण नवस फेडायला बसले 37 नंबरच्या भक्ताला देवाने दिला कौल; महाराष्ट्रातील सर्वात थरारक बगाड यात्रा!

महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी बगाड यात्रा. 

Vanita Kamble | Mar 11, 2026, 07:52 PM IST
Satara Bagad Yatra Bavdhan: ओढ लावती अशी जिवाला, गावाकडची माती...साद घालती पुन्हा नव्याने, ती रक्ताची नाती...मल्हार वारी मोतियाने द्यावी भरून...न्हाई तर द्येवा, द्येवा मी जातो दुरून...! हे गाण आठवलं की डोळ्यासमोर येते ती बगाड यात्रा. या गाण्यात जशी दाखवली आहे तशी बगाड यात्रा आपल्या महाराष्ट्रात भरते. बावधन येथील बगाड यात्रा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी आणि सर्वात थरारक बगाड यात्रा आहे. 

 

साताऱ्याच्या वाई तालुक्यातील बावधन येथील बगाड यात्रा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या यात्रांपैकी एक आहे. काशी नाथाच्या नावानं चांगभलंचा गजर करत हजारो भाविकांनी बगाडाचे दर्शन घेतात. 40 फूंट उचीचे बगाड आणि त्यावर बसलेला माणूस हे या यात्रेचे प्रमुख आकर्षण असते.  

यंदाच्या वर्षी विठ्ठल कदम यांना बगाड्या होण्याचा मान मिळाला. दरवर्षी फाल्गुन महिन्यात तीन दिवस ग्रामदैवत काळभैरवनाथाची यात्रा भरते. यात्रेत भैरवनाथाचा विवाह सोहळा, छबिना,बगाड, मिरवणूक असे कार्यक्रम पार पडतात. 

देवाला केलेल्या नवसाची परतफेड करण्यासाठी वर्षानुवर्ष चालत आलेले प्रथा आहे. होळी पौर्णिमेच्या दिवशी रात्री बारानंतर बागाड ठरविण्यासाठी मंदिरातील पुजारी देवास पारंपारिक पद्धतीने कौल लावत असतात.  

यावर्षी एकूण 61 नवसकरी नवस फेडण्यासाठी बसले होते. त्यातील 37व्या क्रमांकावर असलेल्या विठ्ठल सोपान कदम यांच्या बाजूने देवाने कौल दिल्याने यांना बगाड होण्याचा मान मिळाला.

बगाडाच्या रथाला दोन मोठी दगडी चाके असतात. दहा फूट लांबीच्या कण्याला 18 फूट उंच वाघाचे तोंड असलेले खांब जोडून त्यावर 40 फूट उंचीचे बांबूचे शीड विशिष्ट कोनात बांधले जाते. गावातील सुतारांचा या कामात हातखंड आहे. 

 शिडाच्या टोकाला झोपाळा असतो त्यावर लोखंडी गळात बगाड्याला टांगले जाते. बैलजोडीच्या साहाय्याने बगाडाचा रथ ओढला जातो.शेकडो वर्षांची ही परंपरा असून मोठ्या उत्साहात दरवर्षी ही यात्रा पार पडते. 

यंदा ही यात्रा चांगलीच चर्तेत आली. भैरवनाथाच्या एका भाविकाने बगाडाला चक्क अमेरिकन डॉलर्सची माळ अर्पण केली.   

महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी बगाड यात्रा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या यात्रेला दरवर्षी हजारो भाविक हजेरी लावतात. (फोटो सौजन्य Sagar Madane Vlogs and Sagar Madane Creation)  

