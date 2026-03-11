61 जण नवस फेडायला बसले 37 नंबरच्या भक्ताला देवाने दिला कौल; महाराष्ट्रातील सर्वात थरारक बगाड यात्रा!
महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी बगाड यात्रा.
Vanita Kamble | Mar 11, 2026, 07:52 PM IST
Satara Bagad Yatra Bavdhan: ओढ लावती अशी जिवाला, गावाकडची माती...साद घालती पुन्हा नव्याने, ती रक्ताची नाती...मल्हार वारी मोतियाने द्यावी भरून...न्हाई तर द्येवा, द्येवा मी जातो दुरून...! हे गाण आठवलं की डोळ्यासमोर येते ती बगाड यात्रा. या गाण्यात जशी दाखवली आहे तशी बगाड यात्रा आपल्या महाराष्ट्रात भरते. बावधन येथील बगाड यात्रा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी आणि सर्वात थरारक बगाड यात्रा आहे.
